روسيا وواشنطن تتفقان بعدم تكرار القصف الصاروخي ضد زمشق

موسكو – الزمان

اعلنت وزارة الخرجية الروسية ان موسكو والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية الأمريكية على سوريا ينبغي ألا تتكرر.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره السوري وليد المعلم في بيان أمس إن (روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية الأمريكية على سوريا ينبغي ألا تتكرر وإن ذلك تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى موسكو الأربعاء الماضي), واضاف البيان ان ( وزارة الخارجية الأمريكية لم تستبعد احتمال أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات مستقبلا), ونقل البيان عن القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر القول ان (تيلرسون اكد خلال اللقاء أنه لا توجد أهداف لاحقة بعد الضربة الصاروخية لكنه لم يستبعد أي عمل مستقبلي), وأضاف ( أن روسيا في وضع يسمح لها باستخدام نفوذها على نظام الأسد لضمان ألا تكون هناك حاجة مجددا أبدا لتتحرك الولايات المتحدة).