العراق يتسنم موقع نائب الامين العام للأمم المتحدة

بغداد – محمد الصالحي

تسنم العراق موقع نائب الامين العام للأمم المتحدة لأول مرة في تأريخه، وتعد هذه الخطوة دليلاً على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والاقليمية.وقالت وزارة الخارجية في بيان امس ان (العراق تسنم موقع نائب الامين العام لأول مرة في تأريخه وان هذا الموقع يعد دليلاً على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والاقليمية), ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد جمال القول إن (منظمة الامم المتحدة أعلنت وعلى لسان ناطقها الرسمي ان الأمين العام أنطونيو غوتيرش قد عيّن المندوب الدائم لجمهورية العراق السفير محمد علي الحكيم نائباً له ومديراً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الأقتصادية والأجتماعية لغرب آسيا الأسكوا ومقرها في بيروت). ، مؤكدا انها (اعلى وظيفة أممية تحصل عليها شخصية عراقية منذ تأسيس الأمم المتحدة), واضاف أن (أختيار غوتيرش للحكيم مديراً تنفيذياً لمؤسسة أممية عريقة كالأسكوا يمثل دليلاً آخر على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والاقليمية ونتاجاً هاماً للعمل الدؤوب الذي بذلته الوزارة من خلال سعيها لتسنّم شخصياتها الدبلوماسية الكفوءة مناصب دولية هامة), واوضح جمال أن (الاسكوا تعد من أقدم المؤسسات الأممية، بوصفها الذراع الاقليمي للأمم المتحدة في العالم العربي والتي تأسست في عام 1973), مشيرا الى ان (الحكيم الذي عُرف بمهاراته التفاوضية وقدراته المهنية في اطار الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الاطراف، سيمثل أستمراراً واضافة نوعية لعراقة تلك المؤسسة التي تعمل في مجال تحقيق الاهداف الانمائية الدولية المتفق عليها، ولاسيما أهداف التنمية المستدامة الجديدة 2030، مع التركيز على التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي وتبادل الخبرات بين دولها وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه دول غرب آسيا), وتابع البيان ان ( الحكيم شغل في السابق منصب الممثل الدائم وسفير العراق لدى الأمم المتحدة في جنيف 2010-2013 وسفير ومدير المنظمات العربية والأوروبية والدولية وتخطيط السياسات بوزارة الخارجية في بغداد في الفترة ما بين عامي 2006 و2010 ووزير الاتصالات عن الفترة ما بين عامي 2004 و2005وكان في السابق عضوا باللجنة الوطنية العراقية للعلاقات الخارجية في الفترة ما بين عامي 2005 و2006 ومستشارا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا لنائب رئيس الجمهورية في الفترة ما بين عامي 2004 و2010).