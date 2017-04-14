الرطبة تعيد العمل بمعمل الغاز لتجهيز المواطنين

الر طبة تعيد العمل بمعمل الغاز لتجهيز المواطنين

الانبار – نور الدين حميد

أعلن قائممقام قضاء الرطبة التابع ل‍محافظة الأنبار عماد الدليمي عن مباشرة معمل غاز الرطبة الحكومي بالعمل بعد توقف دام ثلاث أعوام. وقال الدليمي في بيان امس ان (معمل غاز الرطبة الحكومي في مدينة الرطبة، باشر، بالعمل بعد توقف دام ثلاث أعوام بسبب العمليات العسكرية والإرهابية من قبل داعش), وأضاف أن (المعمل يقوم بتعبئة 3 آلاف قنينة غاز يوميا وبدأ بتزويد المواطنين في الرطبة بتلك المادة للتخفيف عن معاناتهم), واشار البيان ان (تنظيم داعش الارهابي سيطر على القضاء بعد منتصف عام 2014، فيما استعادتها القوات الأمنية والعشائر المدينة مطلع عام 2016، ومسكتها بعد التحرير).