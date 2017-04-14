الشرطة الاتحادية تدمّر مبنى الأمن العام لـداعش

نينوى – سامر سعيد الياس

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن تدمير مبنى الأمن العام التابع لـداعش في الساحل الأيمن للموصل، مشيرا الى مقتل قيادات عدة من بينهم ما يسمى مفتي الساحل الأيمن. وقال جودت في بيان امس ان ( الضربات الصاروخية أسفرت عن تدمير مبنى الأمن العام لداعش في الساحل الأيمن للموصل وتدمير سلاح مقاومة طائرات في مدرسة الزنجيلي), وأضاف انه (تم استهداف مجموعة إرهابية معهم أجانب قرب شقق الدكتور مزاحم الخياط ما أسفر عن مقتل اثنين من القضاة الشرعيين المسؤولين على الهيئة العليا المشرفة على المعسكرات احدهم عبد القادر محمود الحمدوني المدعو أبو سجى), مؤكدا ان (القصف الصاروخي للقوات الامنية أسفر عن مقتل مفتي عام داعش في الساحل الأيمن الإرهابي عبد الله يونس البدراني المكنى أبو أيوب العطار في مستشفى الجمهوري), واوضح جودت أن (قسم الخدمات الإنسانية في الشرطة الاتحادية يسهم بإعادة افتتاح مدرسة العريج الأولى جنوب الموصل). واشار البيان ان (القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من الأحياء التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، حيث أحرزت تقدما ملحوظا وكبدت تنظيم داعش خسائر فادحة بالأرواح والمعدات).