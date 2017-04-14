الجعفري والبارزاني يبحثان الاوضاع السياسية في العراق

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.وقال بيان امس ان ( ان البارزاني بحث مع الجعفري الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعراق), واضاف انه ( تم خلال اللقاء الإشارة إلى النضال المشترك للجانبين ضد نظام البعث خلال الحقبة الماضية، كما تم القاء الضوء على التنسيق العسكري والأمني بين الاقليم والحكومة الاتحادية والحرب على الارهاب، حيث ثمن الجانبان انتصارات القوات القوات الامنية وقوات البيشمركة في ساحات المعارك خلال العمليات العسكرية لتحرير الموصل من احتلال داعش الارهابي ), واوضح البيان ان ( الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعراق، فيما كانت التطورات السياسية في إقليم كردستان محوراً آخر من اللقاء).