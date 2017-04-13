ترامب: سيكون أمراً رائعاً اذا تفاهمت واشنطن والأطلسي مع روسيا

واشنطن-أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أنه سيكون “أمرا رائعا” اذا تمكنت الولايات المتحدة والحلف الاطلسي من “التفاهم” مع روسيا، مقرّاً بأنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو متدهورة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ “كما تناقشنا منذ قليل، سيكون رائعا إذا استطاع حلف شمال الاطلسي وبلادنا من التفاهم مع روسيا. حالياً، لسنا متفاهمين مع روسيا ابدا. وبالنسبة الى علاقتنا بروسيا يُمكن ان نكون قد (تراجعنا) الى ادنى (مستوى) في التاريخ”.

وأتى تصريح الرئيس الاميركي بعيد اعلان وزير خارجيته ريكس تيلرسون في اول زيارة له الى موسكو منذ تسلمه حقيبته الوزارية ان “مستوى الثقة متدنّ” بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا سيما بسبب خلافهما حول سبل حل النزاع الدائر في سوريا.

وخلال المؤتمر الصحافي تراجع ترامب عن تصريحات مثيرة للجدل ادلى بها خلال الحملة الانتخابية وفي الايام الاولى له في البيت الابيض حين قال ان الحلف الاطلسي مؤسسة “بالية”، ليصبح هذا الحلف في نظر الرئيس الاميركي اليوم “حصنا للسلام والامن العالميين”.

وقال ترامب ان الحلف “لم يعد باليا”، ولكنه جدد التأكيد على وجوب ان تزيد الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف من نفقاتها العسكرية.

ومنذ سنوات تطالب الولايات المتحدة والحلف الاطلسي الدول الاعضاء بأن لا تقل نفقاتها العسكرية عن 2% من اجمالي ناتجها المحلي.

وسيكون هذا الموضوع في صلب اعمال قمة الاطلسي المقررة في 25 ايار/مايو في بروكسل والتي سيشارك فيها ترامب في اول زيارة له الى اوروبا منذ تسلمه الرئاسة.