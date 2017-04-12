دروع التاسعة تتوغل غربي الموصل والطيران العراقي يقنص ثلاثة قادة لداعش في الحضر

الموصل‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬وليد‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬الفرقة‭ ‬من‭ ‬تحرير‭ ‬قرية‭ ‬تل‭ ‬عصفور‭ ‬غربي‭ ‬الموصل‭. ‬وقال‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لراديو‭ ‬محلي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬9‭ ‬إرهابيين‭ ‬مع‭ ‬تدمير‭ ‬مفرزة‭ ‬هاون‭ ‬وتفجير‭ ‬عجلتين‭ ‬مفخخة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطعات‭ ‬اللواء‭ ‬المدرع‭ ‬34‭ ‬و37‭ ‬تحركت‭ ‬اليوم‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬حليلة‭ ‬المحاذية‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مشيرفة‭ ‬اللتان‭ ‬تقعان‭ ‬بين‭ ‬حي‭ ‬17‭ ‬تموز‭ ‬ومدينة‭ ‬بادوش،‭ ‬متوقعا‭ ‬تحرير‭ ‬المنطقتين‭ ‬اليوم‭ ‬بالكامل‭. ‬وبين‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬المدرعة‭ ‬تدعم‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لتضيق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬الموصل‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬المدرعة‭ ‬تتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬وكذلك‭ ‬تقوم‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للعوائل‭ ‬النازحة‭. ‬فيما‭ ‬استهدف‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬العراقي‭ ‬تجمعاً‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وقتل‭ ‬15‭ ‬عنصرا‭ ‬منه،‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭. ‬وقالت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الطيران‭ ‬العراقي‭ ‬نفذ‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬تجمع‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحضر‭- ‬قرية‭ ‬الشيحان‭ ‬جنوب‭ ‬الموصل‭ ‬450‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬الجوية‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬ارهابيا،ً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬القادة،‭ ‬وهم‭ ‬مسؤول‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬امنية‭ ‬الحضر‭ ‬ونائبه‭ ‬والمسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬بولاية‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وعن‭ ‬جرح‭ ‬آخرين‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني،‭ ‬الأربعاء،والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬وبحثا‭ ‬سبل‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭. ‬وذكرت‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ (‬الزمان‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزاء‭ ‬نيجيرفان‭ ‬البارزاني‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬هي‭ ‬تخليص‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإرهاب‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الفيدرالي،‭ ‬وإجتثاث‭ ‬إرهابيي‭ ‬داعش‭ ‬منها‭ ‬‮«‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬يؤمن‭ ‬بالحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬كسبيل‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬