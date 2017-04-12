دروع التاسعة تتوغل غربي الموصل والطيران العراقي يقنص ثلاثة قادة لداعش في الحضر

الموصل – اربيل – الزمان
أعلن نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة العميد الركن وليد خليفة، عن تمكنت قوات الفرقة من تحرير قرية تل عصفور غربي الموصل. وقال خليفة في تصريح لراديو محلي إن القوات الأمنية تمكنت من قتل 9 إرهابيين مع تدمير مفرزة هاون وتفجير عجلتين مفخخة، مشيرا إلى أن قطعات اللواء المدرع 34 و37 تحركت اليوم باتجاه منطقة حليلة المحاذية إلى منطقة مشيرفة اللتان تقعان بين حي 17 تموز ومدينة بادوش، متوقعا تحرير المنطقتين اليوم بالكامل. وبين خليفة أن الفرقة التاسعة المدرعة تدعم الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب لتضيق الخناق على عناصر داعش المتواجدين في أحياء الموصل منوها إلى أن الفرقة التاسعة المدرعة تتقدم باتجاه مدينة الموصل وكذلك تقوم بفتح ممرات آمنة للعوائل النازحة. فيما استهدف الطيران الحربي العراقي تجمعاً لتنظيم داعش وقتل 15 عنصرا منه، بينهم قادة للتنظيم في محافظة نينوى. وقالت خلية الإعلام الحربي اليوم الاربعاء ان الطيران العراقي نفذ غارة جوية ضد تجمع عصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر- قرية الشيحان جنوب الموصل 450 كلم شمال بغداد. واضافت ان الغارة الجوية اسفرت عن مقتل 15 ارهابيا،ً من بينهم 3 من القادة، وهم مسؤول ما يسمى امنية الحضر ونائبه والمسؤول الإداري لما يسمى بولاية الجزيرة، وعن جرح آخرين. من جهة اخرى بحث وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في اربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الأربعاء،والوفد المرافق له، وبحثا سبل التنسيق بين الجانبين في حل الخلافات بين أربيل وبغداد. وذكرت رئاسة حكومة إقليم كردستان، في بيان لها، اطلعت عليه (الزمان)، أن «رئيس الوزاء نيجيرفان البارزاني أكد أن سياسة إقليم كوردستان هي تخليص العراق والمنطقة من مخاطر الإرهاب بالتنسيق مع الجيش العراقي الفيدرالي، وإجتثاث إرهابيي داعش منها «.
وأضاف البيان، أن «رئيس الحكومة شدد على أن إقليم كوردستان يؤمن بالحوار والتفاهم كسبيل لحل المشاكل العالقة مع بغداد».