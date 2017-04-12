القاهرة ترفض طلب روسيا للإشراف على تأمين المطارات المصرية

حملة‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬الموانىء‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬لملاحقة‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬سوريا

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬تامين‭ ‬المطارات‭ ‬المصرية‭ ‬كشرط‭ ‬لاستئناف‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬خبراء‭ ‬قانونيون‭ ‬ان‭ ‬موافقة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬انتهاكا‭ ‬للسيادة‭ ‬المصرية‭ ‬يتطلب‭ ‬استفتاءا‭ ‬شعبيا‭ ‬حتى‭ ‬يصير‭ ‬الامر‭ ‬قانونيا‭ . ‬وقال‭ ‬الفقيه‭ ‬الدستوري‭ ‬محمد‭ ‬نور‭ ‬فرحات‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬تضمن‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬مصري‭ ‬روسى‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬للتاكد‭ ‬من‭ ‬تامين‭ ‬الرحلات‭ ‬شرطاً‭ ‬بان‭ ‬يشارك‭ ‬خبراء‭ ‬روس‭ ‬فى‭ ‬تفتيش‭ ‬الطائرات‭ ‬المصرية‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬مساسا‭ ‬للسيادة‭ ‬فى‭ ‬معاهدة‭ ‬دولية‭ ‬يلزم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬عليها‭ ‬وفقا‭ ‬للماده‭ ‬151‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مسئولة‭ ‬ان‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬تلقت‭ ‬تقريرا‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المسئولة‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬فى‭ ‬حادث‭ ‬سقوط‭ ‬طائرة‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬804‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬شارل‭ ‬ديجول‭ ‬فى‭ ‬فرنسا‭ ‬فى‭ ‬مايو‭ ‬الماضى‭ ‬يتضمن‭ ‬سيناريوهين‭ ‬يفسران‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة‭ ‬بعد‭ ‬ارسال‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬لتحليلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعامل‭ ‬الدولية‭ .‬

ويتضمن‭ ‬السيناريو‭ ‬الاول‭ ‬زرع‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬موصلة‭ ‬بريموت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬شارل‭ ‬ديجول‭ ‬بباريس‭ ‬قبل‭ ‬اقلاعها‭ ‬واتجاهها‭ ‬للقاهرة‭ ‬اما‭ ‬السيناريو‭ ‬الثانى‭ ‬فهو‭ ‬استهداف‭ ‬الطائرة‭ ‬بصاروخ‭ ‬ارض‭ ‬جو‭ ‬لا‭ ‬تملكه‭ ‬سوى‭ ‬امريكا‭ ‬واسرائيل‭ .‬واكدت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تعليمات‭ ‬امنية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬اجهزة‭ ‬سيادية‭ ‬للجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬فى‭ ‬الحادث‭ ‬بعدم‭ ‬اصدار‭ ‬اى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬الرجوع‭ ‬اليها‭ ‬نظرا‭ ‬لحساسية‭ ‬الامر‭ ‬واحتمال‭ ‬تورط‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬الحادث

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬اعلنت‭ ‬حالة‭ ‬التاهب‭ ‬القصوى‭ ‬فى‭ ‬المطارات‭ ‬والمنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬والبرية‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬المصريين‭ ‬العائدين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والذين‭ ‬انضموا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬والنصرة‭ ‬واحرار‭ ‬الشام‭ ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬بيانات‭ ‬وصور‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المنافذ‭ ‬للعناصر‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬والذين‭ ‬تتراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬–‭ ‬40‭ ‬سنه‭ ‬وتم‭ ‬الابلاغ‭ ‬عن‭ ‬اختفائهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ذويهم‭ ‬لتضليل‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭.‬