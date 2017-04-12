القاهرة ترفض طلب روسيا للإشراف على تأمين المطارات المصرية

حملة أمنية في الموانىء الجوية والبرية لملاحقة العائدين من القتال في سوريا
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر امني ل (الزمان) ان مصر رفضت طلبا من روسيا للمشاركة فى تامين المطارات المصرية كشرط لاستئناف الرحلات السياحية الروسية الى مصر ،فيما اكد خبراء قانونيون ان موافقة مصر على هذا الطلب والذى يعد انتهاكا للسيادة المصرية يتطلب استفتاءا شعبيا حتى يصير الامر قانونيا . وقال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات انه اذا تضمن اي اتفاق مصري روسى للتعاون المشترك للتاكد من تامين الرحلات شرطاً بان يشارك خبراء روس فى تفتيش الطائرات المصرية فان ذلك يعد مساسا للسيادة فى معاهدة دولية يلزم الاستفتاء عليها وفقا للماده 151 من الدستور .
فى السياق ذاته كشفت مصادر مسئولة ان رئاسة الجمهورية تلقت تقريرا من اللجنة المسئولة عن التحقيق فى حادث سقوط طائرة مصر للطيران 804 القادمة من مطار شارل ديجول فى فرنسا فى مايو الماضى يتضمن سيناريوهين يفسران سقوط الطائرة بعد ارسال اجزاء من الطائرة لتحليلها من قبل المعامل الدولية .
ويتضمن السيناريو الاول زرع عبوة ناسفة موصلة بريموت على متن الطائرة من مطار شارل ديجول بباريس قبل اقلاعها واتجاهها للقاهرة اما السيناريو الثانى فهو استهداف الطائرة بصاروخ ارض جو لا تملكه سوى امريكا واسرائيل .واكدت المصادر ان هناك تعليمات امنية صادرة من اجهزة سيادية للجنة التحقيق فى الحادث بعدم اصدار اى بيانات رسمية الا بعد الرجوع اليها نظرا لحساسية الامر واحتمال تورط دول في الحادث
من جهة اخرى ، كشف مصدر امني رفيع المستوى للزمان ان اجهزة الامن اعلنت حالة التاهب القصوى فى المطارات والمنافذ البحرية والبرية للقبض على المصريين العائدين من سوريا والذين انضموا لتنظيم داعش والنصرة واحرار الشام وتم توزيع بيانات وصور على تلك المنافذ للعناصر المشتبه فيها والذين تتراوح اعمارهم بين 18 – 40 سنه وتم الابلاغ عن اختفائهم من قبل ذويهم لتضليل الاجهزة الامنية.