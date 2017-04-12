هل يعود أحمدي نجاد وحده للرئاسة أم مع مرشد جديد ؟

سباق نحو كرسي التشدد مجدداً في ايران
طهران – بيروت – الزمان
أعلن الرئيس الايراني السابق المحافظ محمود احمدي نجاد ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في 19 ايار/مايو المقبل «من اجل دعم ترشيح» نائبه السابق حميد بقائي الذي سجل ترشيحه الاربعاء ايضا. وقالت مصادر ايرانية مطلعة انه فيما لو حصل صعود لنجادي الى كرسي الرئاسة فإن مرحلة من التشدد سوف تعيشها ايران ربما لمتعهدها من قبل ، كما ان مجيئه قي يترافق مع تعيين مرشد جديد للثورة الايرانية. وكان احمدي نجاد أعلن في ايلول/سبتمبر 2016 انه لن يترشح للانتخابات بعدما نصحه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي بذلك. واعتبر المرشد انذاك انه يجب تجنب «استقطاب مسيء» في البلاد.
وأعلن احمدي نجاد فور تسجيل طلب ترشيحه ان «المرشد الاعلى نصحني بعدم المشاركة في الانتخابات وقبلت ذلك (…) انا ملتزم بوعدي. ان تسجيل ترشيحي يهدف فقط الى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي».
وتولى احمدي نجاد الرئاسة من 2005 الى 2013.
وقد بدأت الثلاثاء عمليات تسجيل المرشحين وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع الايرانيين الترشح، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجال دين محافظون، يفترض ان يوافق على لائحة المرشحين الذين سيتسجلون حتى 27 نيسان/ابريل.
ويعتزم الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم من المعتدلين والاصلاحيين، الترشح لولاية ثانية مدتها اربع سنوات، كما يقول المقربون منه.
ولدى معسكر المحافظين، تأسست مجموعة جديدة سميت «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية» في كانون الاول/ديسمبر، لتوحيد كل مجموعات هذا التيار وشخصياته، تمهيدا لتقديم مرشح واحد. وقد اختارت هذه المجموعة لائحة قصيرة تضم خمس شخصيات قبل ان تختار مرشحها النهائي.