هل يعود أحمدي نجاد وحده للرئاسة أم مع مرشد جديد ؟

سباق‭ ‬نحو‭ ‬كرسي‭ ‬التشدد‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬ايران

طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬السابق‭ ‬المحافظ‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬ترشحه‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬من‭ ‬اجل‭ ‬دعم‭ ‬ترشيح‮»‬‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬حميد‭ ‬بقائي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ترشيحه‭ ‬الاربعاء‭ ‬ايضا‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ايرانية‭ ‬مطلعة‭ ‬انه‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬حصل‭ ‬صعود‭ ‬لنجادي‭ ‬الى‭ ‬كرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬فإن‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التشدد‭ ‬سوف‭ ‬تعيشها‭ ‬ايران‭ ‬ربما‭ ‬لمتعهدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مجيئه‭ ‬قي‭ ‬يترافق‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬مرشد‭ ‬جديد‭ ‬للثورة‭ ‬الايرانية‭. ‬وكان‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬بعدما‭ ‬نصحه‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬بذلك‭. ‬واعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬انذاك‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬تجنب‭ ‬‮«‬استقطاب‭ ‬مسيء‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وأعلن‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬فور‭ ‬تسجيل‭ ‬طلب‭ ‬ترشيحه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬نصحني‭ ‬بعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقبلت‭ ‬ذلك‭ (…) ‬انا‭ ‬ملتزم‭ ‬بوعدي‭. ‬ان‭ ‬تسجيل‭ ‬ترشيحي‭ ‬يهدف‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬ترشيح‭ ‬شقيقي‭ ‬حميد‭ ‬بقائي‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬2005‭ ‬الى‭ ‬2013‭.‬

وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عمليات‭ ‬تسجيل‭ ‬المرشحين‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭. ‬ويحق‭ ‬لجميع‭ ‬الايرانيين‭ ‬الترشح،‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬محافظون،‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬سيتسجلون‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭.‬

ويعتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬المعتدل‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المعتدلين‭ ‬والاصلاحيين،‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬مدتها‭ ‬اربع‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المقربون‭ ‬منه‭.‬

ولدى‭ ‬معسكر‭ ‬المحافظين،‭ ‬تأسست‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬سميت‭ ‬‮«‬الجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬لتوحيد‭ ‬كل‭ ‬مجموعات‭ ‬هذا‭ ‬التيار‭ ‬وشخصياته،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتقديم‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭. ‬وقد‭ ‬اختارت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬لائحة‭ ‬قصيرة‭ ‬تضم‭ ‬خمس‭ ‬شخصيات‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تختار‭ ‬مرشحها‭ ‬النهائي‭.‬