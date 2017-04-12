السجن 15 عاماً لثلاثة أردنيين خططوا لهجمات إرهابية

عمان – الزمان
حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء بالسجن 15 عاما على ثلاثة اردنيين ينتمون لتنظيم القاعدة دينوا بالتخطيط لشن هجمات ارهابية داخل المملكة، التي عانت من خلايا على صلة بتنظيم داعش واصدرت محاكمها احكاماً ضد عناصرها. وسبق ان هدد داعش الاردن بسبب تصديه للارهاب . ويدعم الاردن العراق في تصديهللتنظيم . وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة، في جلسة علنية ووسط اجراءات امنية مشددة، بالاشغال الشاقة 15 عاما بعد ادانتهم بتهمتي «القيام باعمال ارهابية» و»تدبير اموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي». ودين المتهمون الثلاثة بالانتماء لتنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية من خلال استهدف طائرة امريكية في مطار ماركا العسكري في عمان بقذيفة آر بي جي واطلاق نار على باص عسكري وقتل سياح اجانب يرتادون المدرج الروماني وسط عمان وتفجير نقطة امنية بسيارة مفخخة في مجمع رغدان للنقل وسط عمان.
وكانت الاجهزة الامنية الاردنية قبضت على المتهمين الثلاثة في تموز/يوليو الماضي قبل ان يتمكنوا من تنفيذ هجماتهم.
وبحسب حيثيات القضية فان المتهم الرئيسي كان في اليمن وقبض عليه من قبل الاجهزة الامنية اليمنية لانتمائه لتنظيم القاعدة فرع اليمن وسجن لمدة عامين. وعند عودته للمملكة ظل على تواصل مع اعضاء القاعدة وخطط معهم من اجل شن هذه الهجمات.
ويشارك الاردن في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.