السجن 15 عاماً لثلاثة أردنيين خططوا لهجمات إرهابية

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬اردنيين‭ ‬ينتمون‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬دينوا‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬ارهابية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬خلايا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واصدرت‭ ‬محاكمها‭ ‬احكاماً‭ ‬ضد‭ ‬عناصرها‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬هدد‭ ‬داعش‭ ‬الاردن‭ ‬بسبب‭ ‬تصديه‭ ‬للارهاب‭ . ‬ويدعم‭ ‬الاردن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬تصديهللتنظيم‭ . ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬علنية‭ ‬ووسط‭ ‬اجراءات‭ ‬امنية‭ ‬مشددة،‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بتهمتي‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬باعمال‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬و»تدبير‭ ‬اموال‭ ‬بقصد‭ ‬استخدامها‭ ‬لارتكاب‭ ‬عمل‭ ‬ارهابي‮»‬‭. ‬ودين‭ ‬المتهمون‭ ‬الثلاثة‭ ‬بالانتماء‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬والتخطيط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استهدف‭ ‬طائرة‭ ‬امريكية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ماركا‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بقذيفة‭ ‬آر‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬واطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬باص‭ ‬عسكري‭ ‬وقتل‭ ‬سياح‭ ‬اجانب‭ ‬يرتادون‭ ‬المدرج‭ ‬الروماني‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭ ‬وتفجير‭ ‬نقطة‭ ‬امنية‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬رغدان‭ ‬للنقل‭ ‬وسط‭ ‬عمان‭.‬

وكانت‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬الاردنية‭ ‬قبضت‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجماتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬حيثيات‭ ‬القضية‭ ‬فان‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وقبض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬اليمنية‭ ‬لانتمائه‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬فرع‭ ‬اليمن‭ ‬وسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭. ‬وعند‭ ‬عودته‭ ‬للمملكة‭ ‬ظل‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬اعضاء‭ ‬القاعدة‭ ‬وخطط‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬شن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

ويشارك‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬