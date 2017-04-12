تنفيذ اتفاق اخلاء أربع مدن سورية محاصرة بعملية تبادل للمخطوفين

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجرت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬الاربعاء‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخطوفين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬اخلاء‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬محاصرة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ينص‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬بلدتي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬الشيعيتين‭ ‬المحاصرتين‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬مدينتي‭ ‬الزبداني‭ ‬ومضايا‭ ‬المحاصرتين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬اجلاء‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الاربعاء‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬برعاية‭ ‬قطر‭ ‬الداعمة‭ ‬للمعارضة،‭ ‬وايران‭ ‬ابرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬ان‭ ‬12‭ ‬مخطوفاً‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬بلدتي‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬جثث‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭ ‬وصلوا‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬احد‭ ‬مستشفيات‭ ‬حلب‭ ‬بعدما‭ ‬افرجت‭ ‬عنهم‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬ادلب‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاعلامية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬ائتلاف‭ ‬فصائل‭ ‬بينها‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬مجاهد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الى‭ ‬اتمام‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬اسرى‮»‬‭ ‬تم‭ ‬بموجبها‭ ‬‮«‬فك‭ ‬اسر‮»‬‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬كانوا‭ ‬محتجزين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬الفوعة‭ ‬وكفريا،‭ ‬مقابل‭ ‬اخراج‭ ‬‮«‬12‭ ‬معتقلاً‮»‬‭ ‬كانوا‭ ‬اسرى‭ ‬لديهم‭.‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬حصول‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭ ‬الاربعاء،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ان‭ ‬حافلات‭ ‬لنقل‭ ‬الركاب‭ ‬دخلت‭ ‬الى‭ ‬مدينتي‭ ‬الزبداني‭ ‬ومضايا‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬انهمك‭ ‬سكان‭ ‬بتوضيب‭ ‬امتعتهم‭ ‬والتجمع‭ ‬استعداداً‭ ‬للمغادرة‭.‬