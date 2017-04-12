العمال الكردستاني يتبنى انفجار دياربكر والسلطات تعتقل 177 في التحقيقات

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تبنى‭ ‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬الاربعاء‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬ديار‭ ‬بكر‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭) ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬استفتاء‭ ‬لتوسيع‭ ‬سلطات‭ ‬رئيس‭ ‬تركيا‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فرات‮»‬‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بيانا‭ ‬للجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬نفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الضغوط‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬‮«‬الفاشية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاكراد‭. ‬ويشهد‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬مواجهات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬التركية‭ ‬وعناصر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬انقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬تنظيما‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬صيف‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬1984‭. ‬وكان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬سليمان‭ ‬صويلو‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دياربكر‭ ‬واعتبر‭ ‬عرضيا،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬‮«‬اعتداء‭ ‬ارهابي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬صويلو‭ ‬ان‭ ‬الانفجار‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬متفجرات‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الارض‭.‬

واعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬توقيف‭ ‬177‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬الاربعاء‭ ‬أشار‭ ‬محافظ‭ ‬دياربكر‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬وشرطي‭ ‬وإصابة‭ ‬أربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬بجروح‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اعلن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيلين‭ ‬و12‭ ‬جريحا‭. ‬وبحسب‭ ‬المحافظ‭ ‬وضع‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المتفجرات‭ ‬‮«‬في‭ ‬نفق‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬30‭ ‬مترا‭ (…) ‬حفر‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬سوى‭ ‬بعض‭ ‬أعمدة‭ ‬الاساس‭ ‬وركام‭ ‬الاسمنت‭ ‬واسلاك‭ ‬معدنية‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬شدة‭ ‬الانفجار‭.‬

واستهدفت‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬باعتداءات‭ ‬عدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الاكراد‭ ‬وخصوصا‭ ‬‮«‬صقور‭ ‬حرية‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬تركيا‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬إدلاء‭ ‬الأتراك‭ ‬الأحد‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الرئاسية‭.‬