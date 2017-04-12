كارديف تقيد حركة السيارات يوم النهائي وألمانيا تحقق مع إسلامي في تفجيرات دورتموند

لندن – برلين – الزمان
أعلنت الشرطة في مدينة كارديف عاصمة ويلز الأربعاء انها ستقيد حركة السيارات في بعض أنحاء المدينة لدى استضافتها نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في الثالث من حزيران/يونيو، وذلك غداة التفجيرات التي طالت حافلةلاعبي نادي دورتموند الألماني. واستهدفت التفجيرات الحافلة في طريقها من الفندق الى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» التابع للنادي الألماني في مدينة دورتموند، استعدادا لمباراته مع موناكو الفرنسي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، ما أدى الى اصابة لاعبه الاسباني مارك بارترا وشرطي.خضع الدولي الاسباني مساء الثلاثاء الى جراحة في معصم اليد اليمنى،بحسب ما أفاد المتحدث باسم النادي ساشا فليغه، وذلك بعد تعرضه لكسر في معصمه الايمن ووجود أجسام غريبة في ذراعه». وأكد رئيس النادي رينهارد راوبال الاربعاء ان الجراحة «كانت ناجحة وسار كل شيء على ما يرام»، بحسب تصريحات لقناة ألمانية. وأرجئت المباراة المقررة الثلاثاء الى الأربعاء. وأفاد المسؤول في شرطة جنوب ويلز ستيف فورنهام، المتخصص في شؤون أمن الأحداث الرياضية، الى ان «السلامة بتفاصيلها والتخطيط الأمني والتحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف، كلها أمور ماضية قدما منذ أشهر». اضاف «ستتخذ التدابير اللازمة للحد من وصول السيارات إلى عدد من الأماكن ضمن كارديف» التي تستضيف المباراة النهائية على الملعب الوطني، مضيفا «نحن نعمل مع شركائنا هنا في جنوب ويلز، وكذلك مع قوات الأمن الأخرى في كل أنحاء البلاد لضمان بيئة آمنة للنهائي في حزيران/يونيو».
وأعلن المحققون الألمان توقيف مشتبه به «اسلامي» على خلفية تفجيرات الثلاثاء، وان التحقيق يبحث في فرضية «رابط ارهابي».ولقي الاعتداء ادانة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة تعزيز الاجراءات الأمنية حول المباريات، وسط تعهد من مسؤولي الناديين بعدم الخضوع «للارهاب». وأعلنت النيابة العامة ان التحقيق يركز على «مشتبهين بهما ينتميان إلى التيار الإسلامي»، مشيرة الى انها «تنطلق من مبدأ» أن هجوم الثلاثاء كان له دافع «إرهابي».
واشارت الى انه «تم تفتيش منزليهما، وتم توقيف أحدهما».
وأعلن الاتحاد الاوروبي للعبة تعزيز اجراءات الأمن حول مباريات دوري الأبطال.
واتخذت الشرطة الالمانية اجراءات اضافية في محيط الفندق حيث يقيم لاعبو ريال في ميونيخ.