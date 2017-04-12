كارديف تقيد حركة السيارات يوم النهائي وألمانيا تحقق مع إسلامي في تفجيرات دورتموند

لندن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كارديف‭ ‬عاصمة‭ ‬ويلز‭ ‬الأربعاء‭ ‬انها‭ ‬ستقيد‭ ‬حركة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭ ‬لدى‭ ‬استضافتها‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬التفجيرات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬حافلةلاعبي‭ ‬نادي‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭. ‬واستهدفت‭ ‬التفجيرات‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬الفندق‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سيغنال‭ ‬إيدونا‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للنادي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دورتموند،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراته‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬ضمن‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬لاعبه‭ ‬الاسباني‭ ‬مارك‭ ‬بارترا‭ ‬وشرطي‭.‬خضع‭ ‬الدولي‭ ‬الاسباني‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬معصم‭ ‬اليد‭ ‬اليمنى،بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬النادي‭ ‬ساشا‭ ‬فليغه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬معصمه‭ ‬الايمن‭ ‬ووجود‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬ذراعه‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬رينهارد‭ ‬راوبال‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الجراحة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ناجحة‭ ‬وسار‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬ألمانية‭. ‬وأرجئت‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬جنوب‭ ‬ويلز‭ ‬ستيف‭ ‬فورنهام،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬أمن‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬بتفاصيلها‭ ‬والتخطيط‭ ‬الأمني‭ ‬والتحضير‭ ‬لنهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كارديف،‭ ‬كلها‭ ‬أمور‭ ‬ماضية‭ ‬قدما‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬اضاف‭ ‬‮«‬ستتخذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬ضمن‭ ‬كارديف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الوطني،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ويلز،‭ ‬وكذلك‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للنهائي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬المحققون‭ ‬الألمان‭ ‬توقيف‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬‮«‬اسلامي‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تفجيرات‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وان‭ ‬التحقيق‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬فرضية‭ ‬‮«‬رابط‭ ‬ارهابي‮»‬‭.‬ولقي‭ ‬الاعتداء‭ ‬ادانة‭ ‬من‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬تعزيز‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬حول‭ ‬المباريات،‭ ‬وسط‭ ‬تعهد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الناديين‭ ‬بعدم‭ ‬الخضوع‭ ‬‮«‬للارهاب‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ان‭ ‬التحقيق‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬‮«‬مشتبهين‭ ‬بهما‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬التيار‭ ‬الإسلامي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬مبدأ‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دافع‭ ‬‮«‬إرهابي‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬منزليهما،‭ ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬أحدهما‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬تعزيز‭ ‬اجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

واتخذت‭ ‬الشرطة‭ ‬الالمانية‭ ‬اجراءات‭ ‬اضافية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الفندق‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬لاعبو‭ ‬ريال‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭.‬