الكنيسة القبطية تحصر احتفالات الفصح بالقداديس وتخصص الاحد للتعازي

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي اعلان حالة الطوارئ
القاهرة- الزمان -(أ ف ب) – وافق البرلمان المصري بعد ظهر الثلاثاء بالاجماع على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة بعد ظهر الاثنين. وأعلن السيسي مساء الاحد انه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بعد بضع ساعات من اعتداءين تبنّاهما تنظيم داعش ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات. ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي اقر في العام 2014.
ووفقا للدستور فانه يتعين على رئيس الجمهورية عرض قراره على مجلس النواب «خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه».
وقال النائب في البرلمان احمد الطنطاوي (من كتلة معارضة صغيرة تطلق على نفسها 25-30) لفرانس برس ان «التصويت تم وقوفا ولم يعترض احد، بحسب ما رأيت شخصيا، ثم اعلن رئيس المجلس علي عبد العال الموافقة على القرار بالاجماع». واكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمة القاها امام مجلس النواب قبيل جلسة التصويت ان «تلك الاعمال الارهابية الآثمة والخسيسة التي ارتكبها ارهابيون مارقون عن الدين اعداء الانسانية والوطن باتت تستوجب حتما ويقينا اتحاذ اجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها» في مواجهة «الارهاب». واضاف ان حالة الطوارئ ستمنح «أجهزة الدولة المزيد من المرونة والقدرة السريعة على مواجهة أعداء الوطن، عدو غادر، لا يتورع عن القتل وسفك الدماء دون تمييز بين المصريين». وتوسّع حال الطوارئ سلطة الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين وتحدّ من حرية التجمع. فيما قررت الكنيسة القبطية حصر احتفالات عيد الفصح بالقداديس عبر انحاء البلاد، لاغية بذلك أية مظاهر إحتفالية او استقبال للمهنئين وخصصت يوم الاحد لاستقبال المعزين بعد اعتداءين داميين ضد كنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية الاحد الماضي أوقعا 45 قتيلا. وتبنى تنظيم داعش «هجومي الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية»، في اسوأ اعتداءات ضد الأقباط منذ سنوات، كاشفاً أن انتحاريين اثنين نفذاهما فيما كان الاقباط يحتفلون بأحد السعف (الشعانين). وقبل أربعة أشهر فجر انتحاري نفسه في كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا. لكن الكنيسة لم تتخذ قرارا مماثلا آنذاك. وقالت الكنيسة في بيان نشر على صفحة الناطق باسمها على فيسبوك فجر الاربعاء «نظرا للظروف الحاضرة ومشاركةً مع المتألمين من أسر الشهداء والمصابين، ومع حلول عيد القيامة المجيد .. سوف نكتفي بصلوات القداس ليلة العيد والاحتفال الطقسي في الكنائس والابرشيات». وأضاف البيان «يخصص يوم العيد (الأحد) لتلقي التعازي من أبناء الشعب المصري». ويقام قداس عيد الفصح في مصر مساء السبت المقبل قبل ساعات من الاحتفال بالعيد الأحد. وقال وكيل البطريركية الارثوذكسية القمص سيرجيوس في اتصال مع وكالة فرانس برس «سنكتفي بصلاة القداس فقط دون أي مظاهر احتفالية. لن نستقبل مهنئين بالعيد. نرحب فقط بالمعزين».
وأضاف سيرجيوس أن «القرار طبيعي. لم نكمل أسبوعا واحدا منذ دفنا شهداءنا في طنطا والإسكندرية». وأشار سيرجيوس إلى أنه لن يتم تعليق أي أنوار أو إضاءة أو زينة احتفالية في الكنائس عبر البلاد كما لم يتم فتح غرف الاستقبال امام المهنيئن كما هو معتاد في الأعياد.
واعتاد البابا نفسه توزيع بعض الحلوى والشوكولاته اثناء استقباله التهاني بالعيد من المصلين بعد القداس، وهو ما سيتم الغاءه أيضا بحسب سيرجيوس.
ويخيم الحزن والقلق والتوتر على المجتمعات القبطية في مصر بعد ثلاثة تفجيرات دامية اسقطت 74 قتيلا وعشرات الجرحى في غضون أربعة أشهر. وقال القمص سيرجيوس إنه «جاري التنسيق مع الأمن لزيادة تأمين الكنائس قبيل العيد».