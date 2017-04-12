الكنيسة القبطية تحصر احتفالات الفصح بالقداديس وتخصص الاحد للتعازي

البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬السيسي‭ ‬اعلان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬

القاهرة‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالاجماع‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭. ‬وأعلن‭ ‬السيسي‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬انه‭ ‬قرر‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اعتداءين‭ ‬تبنّاهما‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ضد‭ ‬كنيستين‭ ‬وأوقعا‭ ‬45‭ ‬قتيلا،‭ ‬في‭ ‬أعنف‭ ‬هجمات‭ ‬تستهدف‭ ‬الأقباط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬ودخلت‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عليها‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬اقر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

ووفقا‭ ‬للدستور‭ ‬فانه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عرض‭ ‬قراره‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬التالية‭ ‬ليقرر‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬بشأنه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬احمد‭ ‬الطنطاوي‭ (‬من‭ ‬كتلة‭ ‬معارضة‭ ‬صغيرة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬25‭-‬30‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التصويت‭ ‬تم‭ ‬وقوفا‭ ‬ولم‭ ‬يعترض‭ ‬احد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬رأيت‭ ‬شخصيا،‭ ‬ثم‭ ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬بالاجماع‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شريف‭ ‬اسماعيل‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬القاها‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قبيل‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الاعمال‭ ‬الارهابية‭ ‬الآثمة‭ ‬والخسيسة‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬ارهابيون‭ ‬مارقون‭ ‬عن‭ ‬الدين‭ ‬اعداء‭ ‬الانسانية‭ ‬والوطن‭ ‬باتت‭ ‬تستوجب‭ ‬حتما‭ ‬ويقينا‭ ‬اتحاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬كي‭ ‬تتمكن‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬حشد‭ ‬قواها‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬ستمنح‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬والقدرة‭ ‬السريعة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬أعداء‭ ‬الوطن،‭ ‬عدو‭ ‬غادر،‭ ‬لا‭ ‬يتورع‭ ‬عن‭ ‬القتل‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬المصريين‮»‬‭. ‬وتوسّع‭ ‬حال‭ ‬الطوارئ‭ ‬سلطة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬توقيف‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬ومراقبة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتحدّ‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬التجمع‭. ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬الكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬حصر‭ ‬احتفالات‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬بالقداديس‭ ‬عبر‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬لاغية‭ ‬بذلك‭ ‬أية‭ ‬مظاهر‭ ‬إحتفالية‭ ‬او‭ ‬استقبال‭ ‬للمهنئين‭ ‬وخصصت‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬لاستقبال‭ ‬المعزين‭ ‬بعد‭ ‬اعتداءين‭ ‬داميين‭ ‬ضد‭ ‬كنيستين‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬طنطا‭ ‬والاسكندرية‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬أوقعا‭ ‬45‭ ‬قتيلا‭. ‬وتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬‮«‬هجومي‭ ‬الكنيستين‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬طنطا‭ ‬والاسكندرية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اسوأ‭ ‬اعتداءات‭ ‬ضد‭ ‬الأقباط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أن‭ ‬انتحاريين‭ ‬اثنين‭ ‬نفذاهما‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الاقباط‭ ‬يحتفلون‭ ‬بأحد‭ ‬السعف‭ (‬الشعانين‭). ‬وقبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬فجر‭ ‬انتحاري‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القديسين‭ ‬بطرس‭ ‬وبولس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬29‭ ‬قتيلا‭. ‬لكن‭ ‬الكنيسة‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارا‭ ‬مماثلا‭ ‬آنذاك‭. ‬وقالت‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬الناطق‭ ‬باسمها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬فجر‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬للظروف‭ ‬الحاضرة‭ ‬ومشاركةً‭ ‬مع‭ ‬المتألمين‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين،‭ ‬ومع‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬القيامة‭ ‬المجيد‭ .. ‬سوف‭ ‬نكتفي‭ ‬بصلوات‭ ‬القداس‭ ‬ليلة‭ ‬العيد‭ ‬والاحتفال‭ ‬الطقسي‭ ‬في‭ ‬الكنائس‭ ‬والابرشيات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬يخصص‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ (‬الأحد‭) ‬لتلقي‭ ‬التعازي‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‮»‬‭. ‬ويقام‭ ‬قداس‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الأحد‭. ‬وقال‭ ‬وكيل‭ ‬البطريركية‭ ‬الارثوذكسية‭ ‬القمص‭ ‬سيرجيوس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سنكتفي‭ ‬بصلاة‭ ‬القداس‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مظاهر‭ ‬احتفالية‭. ‬لن‭ ‬نستقبل‭ ‬مهنئين‭ ‬بالعيد‭. ‬نرحب‭ ‬فقط‭ ‬بالمعزين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سيرجيوس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬طبيعي‭. ‬لم‭ ‬نكمل‭ ‬أسبوعا‭ ‬واحدا‭ ‬منذ‭ ‬دفنا‭ ‬شهداءنا‭ ‬في‭ ‬طنطا‭ ‬والإسكندرية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬سيرجيوس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تعليق‭ ‬أي‭ ‬أنوار‭ ‬أو‭ ‬إضاءة‭ ‬أو‭ ‬زينة‭ ‬احتفالية‭ ‬في‭ ‬الكنائس‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬غرف‭ ‬الاستقبال‭ ‬امام‭ ‬المهنيئن‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬الأعياد‭.‬

واعتاد‭ ‬البابا‭ ‬نفسه‭ ‬توزيع‭ ‬بعض‭ ‬الحلوى‭ ‬والشوكولاته‭ ‬اثناء‭ ‬استقباله‭ ‬التهاني‭ ‬بالعيد‭ ‬من‭ ‬المصلين‭ ‬بعد‭ ‬القداس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬الغاءه‭ ‬أيضا‭ ‬بحسب‭ ‬سيرجيوس‭.‬

ويخيم‭ ‬الحزن‭ ‬والقلق‭ ‬والتوتر‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬القبطية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تفجيرات‭ ‬دامية‭ ‬اسقطت‭ ‬74‭ ‬قتيلا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬القمص‭ ‬سيرجيوس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جاري‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأمن‭ ‬لزيادة‭ ‬تأمين‭ ‬الكنائس‭ ‬قبيل‭ ‬العيد‮»‬‭.‬