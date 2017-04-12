المسلسلات التاريخية تزيد مبيعات الأثاث اليدوي التركي

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أسهمت‭ ‬المسلسلات‭ ‬التاريخية‭ ‬التركية،‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬سوق‭ ‬الأثاث‭ ‬التركي‭ ‬المصنوع‭ ‬يدويا،‭ ‬بلفتها‭ ‬الأنظار‭ ‬للحرفية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يصنع‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬الأثاث‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬حرفي‭ ‬وتجار‭ ‬الأعمال‭ ‬الخشبية‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬أرجان،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬اخبار‭ ‬تركيا‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬تزامن‭ ‬عرض‭ ‬المسلسلات‭ ‬التركية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬جمهور‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬الاتجاه‭ ‬لتفضيل‭ ‬الأثاث‭ ‬التقليدي،‭ ‬صب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬صناعة‭ ‬الأثاث‭ ‬اليدوي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وضرب‭ ‬أرجان‭ ‬مثالا‭ ‬بمسلسل‭ ‬“قيامة‭ ‬أرطغرل”‭ ‬التركي‭ ‬التاريخي،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬احتوى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أمثلة‭ ‬الأثاث‭ ‬الخشبي‭ ‬المحفور‭ ‬يدويا‭ ‬والمطعم‭ ‬بالفضة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأثاث‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وأشار‭ ‬أرجان‭ ‬أن‭ ‬الأثاث‭ ‬الخشبي‭ ‬المحفور‭ ‬تطور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأناضول‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬السلاجقة،‭ ‬ثم‭ ‬ازداد‭ ‬انتشاره‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬العثماني‭.‬

وقال‭ ‬أرجان‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬باتوا‭ ‬يفضلون‭ ‬الأثاث‭ ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬قديما‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬تحفة‭ ‬أثرية،‭ ‬وأصبح‭ ‬الأثاث‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬مفضل‭ ‬عالميا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الأثاث‭ ‬المصنوع‭ ‬يدويا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

واضاف‭ ‬أرجان‭ ‬أن‭ ‬الأثاث‭ ‬اليدوي‭ ‬التركي‭ ‬أصبح‭ ‬ماركة‭ ‬عالمية،‭ ‬وهو‭ ‬يتنوع‭ ‬بين‭ ‬أثاث‭ ‬غرف‭ ‬الجلوس‭ ‬وغرف‭ ‬النوم‭ ‬وغرف‭ ‬الطعام،‭ ‬ويتميز‭ ‬بجماله،‭ ‬وجودته‭ ‬العالية،‭ ‬وسعره‭ ‬الملائم‭.‬

وختم‭ ‬أرجان‭ ‬بالقول‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬الأثاث‭ ‬التركي‭ ‬بلغت‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وزادت‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭%‬‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وتستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭.‬