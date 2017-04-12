المسلسلات التاريخية تزيد مبيعات الأثاث اليدوي التركي

انقرة – الزمان
أسهمت المسلسلات التاريخية التركية، في انتعاش سوق الأثاث التركي المصنوع يدويا، بلفتها الأنظار للحرفية العالية التي يصنع بها هذا النوع المتميز من الأثاث في تركيا.
وقال رئيس اتحاد حرفي وتجار الأعمال الخشبية في تركيا، علي رضا أرجان، بحسب موقع اخبار تركيا اليوم ، إن تزامن عرض المسلسلات التركية التاريخية التي لها جمهور في أنحاء العالم، مع الاتجاه لتفضيل الأثاث التقليدي، صب في صالح صناعة الأثاث اليدوي في تركيا. وضرب أرجان مثالا بمسلسل “قيامة أرطغرل” التركي التاريخي، قائلا إنه احتوى العديد من أمثلة الأثاث الخشبي المحفور يدويا والمطعم بالفضة، وهو ما أظهر المستوى العالي لهذا النوع من الأثاث في تركيا. وأشار أرجان أن الأثاث الخشبي المحفور تطور بشكل كبير في الأناضول في عهد السلاجقة، ثم ازداد انتشاره في العهد العثماني.
وقال أرجان أن العديد من الزبائن في أنحاء العالم باتوا يفضلون الأثاث التقليدي الذي يبدو قديما كما لو أنه تحفة أثرية، وأصبح الأثاث الكلاسيكي مفضل عالميا، وهو ما انعكس على زيادة إنتاج الأثاث المصنوع يدويا في تركيا.
واضاف أرجان أن الأثاث اليدوي التركي أصبح ماركة عالمية، وهو يتنوع بين أثاث غرف الجلوس وغرف النوم وغرف الطعام، ويتميز بجماله، وجودته العالية، وسعره الملائم.
وختم أرجان بالقول أن صادرات الأثاث التركي بلغت 2 مليار دولار عام 2015، وزادت بنسبة 18% عام 2016، وتستهدف الوصول إلى 10 مليار دولار سنويا.