فنانة مصرية ترتدي الحجاب

القاهرة – الزمان
فاجأت الفنانة المصرية سهير المرشدي جمهورها بارتداء الحجاب وأكدت الفنانة المقلة في الظهور الدرامي منذ مدة طويلة أنها كانت تفكر في هذه الخطوة منذ خطوة.
سهير المرشدي ارتدت الحجاب أول مرة أثناء حلولها كضيفة في برنامج «فحص شامل» مع رغدة شلهوب، وارتدته عندما سألتها رغدة عن إمكانية ارتدائه، وقالت إن هذه الخطوة تشغلها دائما.
الفنانة المصرية التي عاشت سنوات عدة في العراق تحدثت خلال الحلقة عن عدد من الموضوعات وكشفت عدداً من أسرارها الخاصة وزواجها من الفنان كرم مطاوع، وسبب عدم حصولها على أدوار البطولة.