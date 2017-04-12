فنانة مصرية ترتدي الحجاب

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

فاجأت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬سهير‭ ‬المرشدي‭ ‬جمهورها‭ ‬بارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬وأكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬المقلة‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬الدرامي‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬منذ‭ ‬خطوة‭.‬

سهير‭ ‬المرشدي‭ ‬ارتدت‭ ‬الحجاب‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أثناء‭ ‬حلولها‭ ‬كضيفة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فحص‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رغدة‭ ‬شلهوب،‭ ‬وارتدته‭ ‬عندما‭ ‬سألتها‭ ‬رغدة‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬ارتدائه،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تشغلها‭ ‬دائما‭.‬

الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تحدثت‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬وكشفت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أسرارها‭ ‬الخاصة‭ ‬وزواجها‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬كرم‭ ‬مطاوع،‭ ‬وسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة‭.‬