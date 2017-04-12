الفنانة العراقية مريم حسين تثير الجدل بين معجبيها حول وزنها الزائد

باريس – الزمان
اصطحبت الفنانة العراقية مريم حسين ابنتها الرضيعة “أميرة”، في نزهة خاصة بـ “ديزني لاند”. الفنانة العراقية شاركت جمهورها بصورة لها مع طفلتها، خلال نزهتهما، إلا أنها قامت بإخفاء وجه ابنتها بيدها، وكتبت على الصور: “الأميرة بنت فيصل”. وعبر جمهور مريم عن إعجابه الشديد بالصورة، إلا أن المعجبين لاحظوا اكتساب الفنانة لوزن زائد عن آخر ظهور لها، مما غير من ملامح وجهها، فطالبوها بالمحافظة على رشاقتها. واختلفت الاراء حول وزنها الزائد منهم من قال ان الزيادة تلائم وجهها الرائع ومنهم من قال ان عفوية وجهها ضاعت ومنهم من قال ان لكل مرحلة حالتها . يذكر أن طليق مريم ووالد ابنتها قد تم القبض عليه مؤخرا بسبب الفضائح التي نشرها بحقها على صفحاته على مواقع التواصل، والتي من ضمنها أنها حملت منه قبل الزواج، حيث تم توجيه الاتهام له بمخالفة الآداب العامة وسوء استخدام منصّات التواصل الاجتماعي، مخالفةً للقانون السعودي،إضافة إلى قضية الافتراء والتشهير التي سجّلتها طليقته ضده.