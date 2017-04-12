الفنانة العراقية مريم حسين تثير الجدل بين معجبيها حول وزنها الزائد

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اصطحبت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬ابنتها‭ ‬الرضيعة‭ ‬“أميرة”،‭ ‬في‭ ‬نزهة‭ ‬خاصة‭ ‬بـ‭ ‬“ديزني‭ ‬لاند”‭. ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬شاركت‭ ‬جمهورها‭ ‬بصورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬طفلتها،‭ ‬خلال‭ ‬نزهتهما،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بإخفاء‭ ‬وجه‭ ‬ابنتها‭ ‬بيدها،‭ ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬الصور‭: ‬“الأميرة‭ ‬بنت‭ ‬فيصل”‭. ‬وعبر‭ ‬جمهور‭ ‬مريم‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بالصورة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المعجبين‭ ‬لاحظوا‭ ‬اكتساب‭ ‬الفنانة‭ ‬لوزن‭ ‬زائد‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬لها،‭ ‬مما‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬ملامح‭ ‬وجهها،‭ ‬فطالبوها‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬رشاقتها‭. ‬واختلفت‭ ‬الاراء‭ ‬حول‭ ‬وزنها‭ ‬الزائد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الزيادة‭ ‬تلائم‭ ‬وجهها‭ ‬الرائع‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬عفوية‭ ‬وجهها‭ ‬ضاعت‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬حالتها‭ . ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬طليق‭ ‬مريم‭ ‬ووالد‭ ‬ابنتها‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬مؤخرا‭ ‬بسبب‭ ‬الفضائح‭ ‬التي‭ ‬نشرها‭ ‬بحقها‭ ‬على‭ ‬صفحاته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬أنها‭ ‬حملت‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬له‭ ‬بمخالفة‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬وسوء‭ ‬استخدام‭ ‬منصّات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مخالفةً‭ ‬للقانون‭ ‬السعودي،إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬الافتراء‭ ‬والتشهير‭ ‬التي‭ ‬سجّلتها‭ ‬طليقته‭ ‬ضده‭.‬