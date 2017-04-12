أقدم مجامع اللغة العربية يكسب عضواً جديداً

دمشق – الزمان
أقام مجمع اللغة العربية صباح امس حفل استقبال للعضو الجديد الدكتور عبد الناصر عساف الذي تم تقليده الشارة المجمعية وذلك في قاعة المحاضرات بالمجمع. في اضافة جديدة لاقدم مجامع اللغة العربية بالعالم. وقال رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور مروان المحاسني في كلمة له إن “مهام المجمع ترتكز إلى فهم دقائق العربية التي يمكن أن يعيننا التعمق فيها على السير في مهمتنا الكبرى وهي إيصال لغتنا إلى احتواء توطين العلوم في ثنايا مخزونها اللغوي الفريد لنعيد إليها موقعها العالمي في حداثة سريعة التطور”.
وأشار المحاسني بحسب وكالة الانباء السورية إلى أن المسار الحالي هو لتحديث اللغة العربية أي فتح الأبواب المؤدية إلى تفهمها لروح العصر و”ما يعتريها من صراعات وهزات ليسهل تطابقها مع منتجات الحداثة العلمية والتقنية التي ما فتئت تغرق الأسواق والأذهان بما تدخله إلى حياتنا اليومية” لافتا إلى أن ما تتميز به لغتنا من قوالب بنيوية وارتباط وثيق بين اللفظ والمعنى وقلة ما فيها من مقترضات لسانية طوعتها بفضل خصائصها يجعلها لغة فريدة في عالم اليوم .
وبين عضو مجمع اللغة العربية مروان البواب في مداخلته أن استقبال أعضاء جدد في المجمع يشد أزرنا ويقوي عزيمتنا ويساعدنا على الاطلاع بواجبنا تجاه لغتنا العربية الشريفة مؤكدا أن الدكتور عبد الناصر عساف هو أحد هؤلاء الأعضاء فهو استاذ جامعي قدير وباحث مدقق خبير رغم أنه أصغر أعضاء المجمع سنا.
وقال البواب.. “فطر الدكتور عساف على حب العربية ففتح لسحرها وعبقريتها قلبه وعقله فملك ناصيتها وتعمق في ادبها ودل على ذلك بواكير أعماله من مؤلفات ومحاضرات وبحوث ودراسات” مستعرضا مسيرة حياته منذ نشأته وتعلمه في محافظة درعا ثم حصوله على اجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق حيث عين معيدا بالنحو والصرف بنفس الجامعة ثم حيازته شهادة الدكتوراه في النحو والصرف كما تصدى في السنوات العشر الأخيرة للدراسات والأساليب اللغوية المعاصرة فكان في كل ذلك حسب البواب حريصا على رسالته العالمية ورفيقا لطلابه وناصحا لهم.