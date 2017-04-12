الجعفري يدعو من كردستان دول العالم إلى إدانة الفكر الإرهابي

الوطنية لـ (الزمان) : إجراء الإستفتاء دون

التنسيق مع بغداد يتسبب بمشكلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طالب ائتلاف الوطنية الاطراف المطالبة باجراء الاستفتاء في اقليم كردستان الى ضرورة التنسيق مع بغداد لحل المشكلات العالقة وخلاف ذلك ستولد ازمة كبيرة ، فيما عد اتحاد القوى العراقية موضوع نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات حلا بديلا عن الاقاليم ، في وقت دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري دول العالم الى ادانة الفكر الارهابي ، وشدد على حق المواطن الكردي في التمتع بحقوقه الدستورية بحرية. ووصفت النائبة عن الائتلاف ميسون الدملوجي لـ (الزمان) امس (اجراء الاستفتاء على انفصال الاقليم بغير الايجابي في هذه المدة بسبب وجود بعض المشكلات داخل كردستان لم تحل اضافة الى مشكلات الاقليم مع بغداد بشأن الحدود الادارية للمحافظات المحاذية للاقليم والمناطق المختلف عليها ضمن المادة 140 من الدستور)، مؤكدة (اذا كانت هناك رغبة جدية بالانفصال ، فلابد ان تكون بالتنسيق مع بغداد وليس بمعزل عنها ، والا ستخلق مشكلات كبيرة)، وطالبت الدملوجي بـ(ضرورة النظر الى مصالح الشعب وليس الانجرار وراء طموح الاحزاب والقيادات). من جهتها قالت النائبة عن اتحاد القوى انتصار علي لـ (الزمان) امس ان (الاستفتاء حق مكفول دستوريا ومن حق الاكراد تشكيل دولة ، اذا كان مطلبا جماهيريا اكثر ما هو رأي الاحزاب لاسيما ان موضوع الاقاليم دستوري يجوز لاية محافظة بعد اجراء الاستفتاء ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء)، واضافت ان (نقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات يعد من الحلول التي جاءت بديلا عن الاقاليم). واكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ان الاستفتاء لايعني الانفصال او اعلان الدولة خلال مدة لكنه سيعطي القوة لتفويض الشعب للدفاع عن حقوقه.وقال شنكالي في تصريح امس ان (الاستفتاء حق طبيعي للشعب ، اي بمعنى منح التفويض والشرعية للقوى السياسية من اجل المضي باجراءات معينة وفق ما يراه ابناء الاقليم بانه يصب في مصلحتهم)، لافتا الى ان (الاستفتاء لايعني الاستقلال واعلان الدولة قد يتطلب اشهرا لحين استكمال اجراءات وفق الاليات القانونية والتنظيمية)، واضاف شنكالي ان (الاستفتاء سيعطي قوة كبيرة للمفاوض الكردي حين يذهب الى بغداد للتفاوض بشأن حقوقه ، بالتالي فلانجد اي مبررات للتصعيد من قبل بعض الاطراف ، وحديثهم عن التقسيم او محاولات كسب اصوات انتخابية من خلال اللعب على الوتر التصعيدي)، واوضح شنكالي ان (جميع الخلافات الجزئية بين احزاب الاقليم ستختفي حين يكون هناك موقف مصيري يتعلق بمصير الشعب الكردي)، مؤكدا ان (الاصرار على الاستفتاء هو امر بعيد عن التوجهات السياسية، وهو احساس وشعور بالانتماء لقضية وحلم طال امده)، مبينا ان (الاستفتاء سيجري تحت رعاية وغطاء دولي واممي لكي ياخذ مداه وبعده القانوني)، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني قد قرارا بحث موضوع الإستفتاء مع الأطراف السياسية والمكونات القومية والدينية في الاقليم بهدف تحديد موعد وآلية إجراء الإستفتاء. فيما اكد الجعفري ان لكل مواطن كردي حرية ان يستخدم حقوقه الدستورية. وقال الجعفري عقب وصوله الى اربيل امس ردا على سؤال بشأن إجراء الإستفتاء في إلاقليم (من حق كل مواطن كردي ان يستخدم بحرية حقوقه الدستورية التي تعطي القوة للعراق)، واضاف (نحترم تجربة إلاقليم بوصفها تجربة جيدة وناجحة قدمت للعالم مثالا للعراق الجديد)، واوضح الجعفري ان (إطارا وطنيا يجمعنا من أجل وحدة الصف بين مختلف المكونات الكردية والعربية والتركمانية، لاسيما ان جميع هؤلاء اسهموا في تأسيس العراق الجديد)، عادا (كل شيء يولد من هذا الرحم هو قوة للعراق). ودعا الجعفري عند وصوله الى محافظة دهوك (دول العالم إلى إدانة الفكر الإرهابي)، وقال ان (العراق يتبنى مشروعا لإدانة الفكر الإرهابي وعده جريمة)، وتابع الجعفري ان (التجربة السياسية في البلاد بعد عام 2003 حققت إنجازات رغم وجود التحديات). ووصل الجعفري الى دهوك للمشاركة في ندوة بشأن السياسية الخارجية للعراق فضلا عن إجراء اللقاءات مع مسؤولي الإقليم. الى ذلك اكدت الجماعة الاسلامية الكردستانية ان حالات قتل النساء في اقليم كردستان تراجعت بشكل كبير، وما يحدث حالات اجتماعية وليست ظاهرة. وقال النائب عن الجماعة زانا سعيد لـ (الزمان) امس ان (هناك بعض حالات القتل تحدث ضد النساء في الاقليم نتيجة قضايا اجتماعية، ربما تكون مشابهة في المحافظات الاخرى)، لافتا الى ان (حالات العنف ضد المرأة تراجعت في الاقليم بشكل واسع)، واوضح سعيد ان (تلك الحالات فردية وليست ظاهرة)، مؤكدا انه (لا يوجد استهداف لقتل النساء ، الا اذا كانت هناك مشكلات اجتماعية وبإلامكان اللجوء الى القانون لتحقيق العدالة)، ودعا سعيد الى (نبذ العنف الاسري الموجه ضد الاسرة سواء كان رجلا ام أمرأة، لاسيما ان هناك قانونا ومحاكم يمكن اللجوء اليها عند حدوث اية مشكلة)، وكان العشرات من الناشطين المدنيين والبرلمانيين والأكاديميين قد تظاهروا أمام المحكمة في محافظة السليمانية ضد تصاعد ظاهرة قتل النساء في إلاقليم ، مطالبين السلطات بالتدخل لمعالجتها والحد من إنتشارها. وقالت منسقة في منظمة معنية بحقوق المرأة آلا كمال في تصريح امس إن (في المدة الأخيرة سجلت تصاعدا ملحوظا لحالات قتل النساء بحجج مختلفة)، معربة عن مخاوفها من (اتساع قاعدة قتل النساء قد أثرت بشكل ملحوظ على المجتمع والأسرة)، وحملت كمال سلطات إلاقليم (مسؤولية تفاقم ظاهرة قتل النساء والجرائم الأخرى)، مطالبة الجهات المعنية بـ (التدخل لوضع حد للظاهرة وممارسة العنف ضدهن)، وشددت كمال على ضرورة (إستقلال القضاء في إصدار أحكامه وإبعاد الأحزاب السياسية عن التدخل في التحقيقات)، مؤكدة ان (المنظمات المدنية تواصل ضغوطها من أجل وضع حد للجرائم التي تنفذ ضد النساء).

وكانت شخصيات سياسية وأكاديمـــــــــية وبرلمانية في إلاقليم قد حذرت خــــــــلال المدة الماضية من تصاعد عمليات القتل داخل مدن كردستان، مطالبين الجهات المعنــــــــية بوضع حد لتلك الحالات.