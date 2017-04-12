وزير الشباب وجهاز المخابرات الوطني على رأس مهنّئي (الزمان) بعيدها العشرين

بغداد ــ داليـا أحمـد

تواصل امس تقديم التهاني وباقات الورد وبرقيات التهنئة الى جريدة (الزمان) لمناسبة مرور 20 عاما على صدورها.

فقد بعث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بباقة ورد مع برقية تهنئة تمنى فيها للعاملين في الجريدة (دوام الموفقية والنجاح في مسيرة الاعلام الوطني). كما بعث رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي بباقتي ورد مع رسالة تهنئة لاسرة الجريدة متمنيا للعاملين تواصل النجاح في مجال العمل الصحفي.

وقال مدير عام العلاقات والاعلام في وزارة الشباب احمد الموسوي خلال زيارته لـ(الزمان) أمس انه (نيابة عن عبطان نقدم التهنئة الى الزمان وحملنا رسالة اشادة بابداع الجريدة متمنيا لها ان تصل الى 100 عام من الازدهار لانها تتميز بالمهنية في قسمها الرياضي وهي مميزة عالية المستوى بتناولها للاخبار السياسية والاقتصادية والعامة والثقافية ونعدها كالبرنامج التلفزيوني المنوع والمتميز)، واضاف ان (الجريدة وصلت الى عامها الـ 20 بفضل موضوعيتها وملاكها الذي توالى على مدى السنوات فيها)، واوضح الموسوي ان (المهنية التي تتميز بها استطاعت ان تصل الى البيت العراقي وتثبت جدارتها) متمنيا ان (تصل الجريدة الى المراتب الصحفية المتقدمة لان الطموح لا يقف عند حد معين وتتواصل مع الوزارة وتزداد مبادراتها التي لا تنقطع ولا تنتهي)، وكان وفد من الثقافي في المركز الاعلامي الثقافي في العراق قد زار (الزمان) أمس لتقديم التهاني وقال مستشاره ان (الاحتفاء بمرور 20 عاما على صدور الجريدة يعد مناسبة رائعة لشبابها المتجدد في القامة الكبيرة وبقيادتها لطبعة العراق الذي يضيف ويجدد بإستمرار بتقديم الابداع من أجل التميز بـ(الزمان) للاهتمام الكبير في الطرح الوطني والخطاب الاعلامي المتوازن الذي يحوي جميع شرائح المجتمع العراقي لذلك نرى انه شامل في جميع المواضيع سواء كانت خاصة بالطفل او المرأة او الاقتصاد والسياسة والثقافة والادب والفنون)، واضاف أن (هذه الشمولية في (الزمان) وخطابها الاعلامي المتوازن هو بناء اساس للمجتمع العراقي)، فيما قال مدير العلاقات والاعلام في المركز زاهر الرومي ان (الزمان عريقة وجديرة بالتهنئة ونهنئ جميع الملاكات المبدعة فيها لما تركته من اثر بالغ في نفوس جميع افراد الشعب بل انها تركت اثرا على المستوى العربي ايضا)، وقال المدير المفوض لشركة الانس للطباعة والنشر والتوزيع المحدود أنس عبد الله الذي زار (الزمان) أمس لتقديم التهاني ان (الصحيفة تعني الكثير بالنسبة لمطابع الشركة لما تمتاز به من أهمية حيث تنال المرتبة الاولى من بين الصحف الصادرة اذ ان العاملين في الشركة يعطون (الزمان) النصيب الأكبر من الإهتمام وذلك لاسباب تتعلق بالجانب المهني الذي تمتاز به).وأضاف (احيانا تصلنا الزمان بأوقات متأخرة لأسباب تتعلق بالعمل المهني لها ومن جانبنا نضاعف الجهود بسرعة لانجازها من اجل ان يحصل عليها الموزع في ساعات مبكرة من النهار وبالشكل المطلوب). وتابع ان (انطباعاتي عن الجريدة جيدة جدا نظرا لأن من يرأس مجلس إدارتها الأستاذ سعد البزاز فهي تختلف عن الصحف الأخرى برغم إنـــــنا لا نميز بين صحيفة وآخرى إلا أن (الزمان) هي من تميز ذاتها بذاتها).