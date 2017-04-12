خبراء يدعون إلى برامج تأهيلية وتربوية لدمج النساء والعوائل

ناشطون لـ (الزمان): أطفال بلا آباء أبرز مخلّفات داعش في مناطق النزاع

بغداد – فاطمة كمال

رجح ناشطون وباحثون نفسيون حدوث ازمة اجتماعية جراء وجود اطفال بلا جنسية بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي ، لرفض اغلب العوائل التي زوجت او اجبرت على زواج بناتها من عناصر داعش وحملن منهم الاعلان ان لديها اطفال منهم. وقالت الناشطة في مجال حقوق الانسان اسماء عبد الرحمن لـ(الزمان) امس ان (مثل العوائل تخاف ان تلحق بها بصمة عار او انها تخشى تعرضها للانتقام)، مرجحة (حدوث ازمة نسب بشأن الاطفال المولودين من داعش الذين فقدوا اباءهم اثناء العمليات العسكرية).واوضحت (ان العديد من المنظمات المدنية تسعى للتعرف على النساء والاطفال ولكن العوائل ترفض ان تكشف لنا اسماءهم خشية الاعمال الانتقامية). واشارت الى (ان العوائل قد تكشف عن قصصها الى المنظمات الاجنبية والعاملين الاجانب فيها وتتحدث لهم بحرية اكبر من المنظمات المحلية) واضافت (لذلك لا نملك احصائية اولية باعداد الاطفال) . من جهتها، رجحت الباحثة النفسية سلسبيل عباس ان ينسب الاطفال الى والدي الفتاة التي تزوجت احد عناصر داعش .وقالت عباس (في حال تمكنت بعض العوائل من ان تنسب مثل هؤلاء الاطفال الى والدي الأم التي تزوجت احد عناصر داعش فأن هذا لا ينهي الازمة كون الطفل سيدرك يوما من الايام انه ابن لاحد عناصر داعش وسيعرف الحقيقة وبهذا سيخلق لديه احساس بأنه مختلف عن الاخرين وستكون نفسيته سلبية وعدائية). واشارت (الى ان بعض العوائل قد لا تتمكن من فعل هذا فيظل الطفل لقيطًا وهنا ستضطر الدولة للتدخل لكي تمنحه الجنسية)، مستدركة (لكن اية امرأة ستقول ان ابني لقيط وانها تزوجت من داعشي في الوقت الذي تم توقيع وثيقة شرف بين العشائر يمنع بموجبها دخول عوائل داعش الى المناطق المحررة لأن وجودهم يهدد امن السلم الاهلي).

وأضافت ( حتى إذا قالت انها اجبرت على الزواج من داعشي فأن نظرة المجتمع ستكون دونية ومرفوضة ولن يقبلها احد اخر زوجة له) ولفتت الى (ان هذا سيخلق ازمة حقيقية داخل العوائل لذلك من المرجح ان تضطر بعض السيدات الى رمي اطفالهن في الطرقات ليتم الحاقهم في ما بعد بدور الايتام عند عثور الجهات المعنية عليهم). من جهته ، اشار الخبير القانوني طارق حرب الى ان القانون العراقي يمنح الجنسية العراقية الى كل مولود من ام عراقية. وقال لـ(الزمان) امس ان (الجنسية العراقية تمنح الى الطفل حتى ان كان ابوه غير معروف)، واوضح (ان المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقية تمنح الجنسية لكل من ولد في العراق لابوين مجهولين ويعد لقيطًا من يعثر عليه مولودا في العراق ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك). وقال مصدر حكومي ان الحكومة وضعت برنامجا عمليا يتعلق بمعالجة الاثار التي خلفها داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرته اضافة الى وضع خطة عمل مشتركة مع الوزارات والمؤسسات لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بالتعدد والتنوع في العراق وبيان خطورة التكفير والتطرف. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(الزمان) انه (في الوقت الذي يقترب موعد تحرير المناطق تزداد اهمية معالجة التحديات الاجتماعية منها اعادة البناء التربوي وازالة الاثار النفسية لابنائها). واوضح (ان هذه التحديات لا يمكن تجاوزها من خلال عمل وجهود وزارة او مؤسسة واحدة حيث لابد ان تتظافر الجهود الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية المتمثلة بجميع مؤسسات الدولة واقليم كردستان والمجتمع الدولي والمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ووجهاء العشائر والاكاديميين والمثقفين) ولفت الى ان (الحكومة تركز على ملف تعزيز روح المواطنة والسلم الاجتماعي في المناطق المحررة بشكل يقلل فرص استغلالها من جانب التنظيمات الارهابية). وكانت مؤسسة كيليام ومقرها في لندن، قد افادت بأن 13 الف امرأة حملت في الاراضي التي كانت تحت سيــــــــطرة داعش في العراق وسوريا وليبيا للمدة من 1 اب 2015 الى 9 شباط 2016 وهؤلاء الاطفال بلا مستمسكات اصلية.