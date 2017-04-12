الناصرية تتصدّر مجموعة ذي قار بعد الفوزعلى الفرات بالدرجة الأولى

الناصرية – الزمان

تصدر فريق نادي الناصرية مجموعة محافظة ذي قار ضمن الدور المؤهل لفرق الدرجة الاولى للممتازة للموسم المقبل بعدما تمكن من تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب نادي الفرات من سوق الشيوخ بثلاثة اهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى امس الاول في مدينة الميمونة في ميسان وبهذه النتيجة يكون فريق الناصرية قد رفع رصيده الى ست نقاط بعدان تمكن من تحقيق الفوز الأول على فريق اكد من الشطره بهدف

وقال مدرب الفريق هيثم هاشم الدبي للزمان تمكنا من تحقيق الفوز في مباراتين مهمتين نامل ان يمهدا الطريق لفريقنا في تحقيق الفوز الثالث عندما نعود لملعب الميمونة لمواجهة فريق اكد في المرحلة الثانية من التصفيات الخاصة بمحافظة ذي قار وفي حال الفوز سيحسم امر المجموعة التي تضم ثلاثة فرق بعدانتهاء لقاء اكد والفرات بتعادلهما بهدف ولكل منهما نقطة . واضاف نسعى الى حسم المهمة من خلال جهود وعطاء لاعبي الفريق الذي يواصل مبارياته بقوة وزادت ثقة اللاعبين بعد النتيجتين الايجابيتين ما زاد من ثقة اللاعبين في خوض لقاء السبت بثقة والعمل على حسم المهمة كما نخطط لها لاهمية المباراة التي ستنقلنا للدور التأهيلي الاخير وتحقيق رغبة جمهور الفريق في اللعب بالدوري الممتاز الموسم المقبل مثمنا جهود اللاعبين في تقديم الاداء المطلوب في المبراتين المذكورتين زلهم عز على حسم لقاء السبت الذي يمثل التحول في منافسات الفريق والدخول مباشرة للمنافسات الحاسمة المقبلة.

من جانبه اكد حارس النادي السابق ومساعد المدرب سالم جميل نعمل باسنجام وفي حالة واحدة مع اللاعبين الذين يقدمون مباريات مهمة عكست قدرات اللاعبين الشباب الذين يعول عليهم في حسم المهمة في لقاء بعد غد بين جمهور الفريق الحريص على متابعة المباريات رغم بعد الملعب عن الناصرية والاهم ان الفريق يقدم ما يريده الانصار.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الفرعي في المحافظة جليل زغير ان افضل ثلاثة فرق من المنطقة الجنوبية تتاهل للدور الحاسم حيث تظهر فرصة فرق البصرة بعيدة لان المتصدر يمتلك ست نقاط في وقت جمع فريق ميسان سبع نقاط وفريق العزة من الكوت تسع نقاط وتظهر فرصة الناصرية في ان يكون المرشح الثالث اذا ما تغلب على اكدفي مباراته المقبلة وفي حال فوزه سيحسم امر المجموعة بغض النظر عن بقية مباريات فرق المجموعة معبرا عن اسفه الشديد في ان تلعب فرق المحافظة خارج ملاعبها وفي مدينة بعيدة ما يكلفها مصروفات ومشاكل اخرى لكن البعض من المتفرجين المحسوبين على الفرق الثلاثة وتصرفاتهم البعيدة عن التشجيع المطلوب وخلق حالة من الفوضى اضطرنا على مفاتحة الاتحاد في نقل المباريات التي تجري بهذه الطريقة.