3 عبوات ناسفة ترجيء موقعة دورتموند والأولمبية الدولية تساند

السيدة العجوز تضع قدماً في نصف النهائي بثلاثية أمام برشلونة

{ مدن – وكالات: حقق يوفنتوس فوزاً ضخماً على ضيفه برشلونة في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوربا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اول امس الثلاثاء على ملعب يوفنتوس آرينا ليقترب الفريق الإيطالي خطوة من الوصول للمربع الذهبي للبطولة. سجل ليوفنتوس باولو ديبالا هدفين في الدقيقتين 7 و22 على الترتيب فيما اختتم جورجيو كيليني الأهداف في الدقيقة 55 من عمر المباراة. المباراة بدأت بقوة من قبل جانب لاعبي يوفنتوس في ظل الحماس الجماهيري الكبير فاستحوذ لاعبوه على الكرة وكانت دائماً أقرب إلى مرمى الحارس الألماني تير شتيجن. وفي الدقيقة السابعة ترجم يوفنتوس سيطرته التامة بهدف رائع للأرجنتيني باولو ديبالا بعد تمريرة من زميله خوان كوادرادو ليتقدم يوفنتوس وتشتعل الأجواء. تحسن أداء برشلونة بعد الهدف على صعيد الاستحواذ ولكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى جيجي بوفون. ومن أول خطأ من لاعبي يوفنتوس في التمركز الدفاعي كاد أندرياس إنييستا أن يستغل الخطأ القاتل بتسجيل التعادل بعدما انفرد بالعملاق بوفون ولكن الأخير تألق ونجح في إخراج الكرة إلى ركلة ركنية. جاء الرد بعدها بثوان قليلة وتحديداً في الدقيقة 22 عبر ديبالا مجدداً بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة رائعة سكنت شباك تير شتيجن وسط احتفالات جنونية من جماهير البيانكونيري. تراجع يوفنتوس بشكل كبير بعد الهدف مما سمح للاعبي برشلونة بالتقدم وأصبح مرمى يوفنتوس يظهر في الصورة بشكل أكبر مما كان عليه منذ بداية اللقاء. تحسن أداء السيدة العجوز في الدقائق الأخيرة من الشوط ولكن دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط بتقدم البيانكونيري بهدفين دون رد.

هدف ثالث

الشوط الثاني بدأ بإجراء لويس إنريكي تبديل بإخراج جيرمي ماثيو والدفع بلاعب الوسط أندري جوميز في محاولة لإعادة الاتزان الدفاعي لفريقه بعد الأخطاء الكارثية في الشوط الأول. برشلونة غير رسمه الخططي بعد التغيير فتحول الفريق إلى 4-3-3 بعودة ماسكيرانو إلى الدفاع وتحول أومتيتي إلى الجانب الأيسر ودخل سيرجيو روبيرتو في القلب بجوار جوميز تاركاً الجبهة اليمنى إلى راكتيتش. الشوط بدأ بمحاولات مكثفة من قبل لاعبي يوفنتوس لتسجيل هدف ثالث وهو ما تحقق عبر كيليني في الدقيقة 55 بضربة رأس في مكان قاتل لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بثلاثية. خفض يوفنتوس إيقاع المباراة بشكل كبير بعد الهدف في ظل رغبة الفريق الإيطالي في إغلاق كافة المساحات لمنع برشلونة من تسجيل هدف يربك الحسابات فيما سيطرت العشوائية على أداء برشلونة بالرغم من المحاولات الفردية لبعض اللاعبين. مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثية دون رد.

تأجيل مباراة دورتموند

من جهة اخرى أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تأجيل مباراته أمام موناكو الفرنسي، التي كانت مقررة مساء اول امس الثلاثاء، ضمن مواجهات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وأوضح النادي، من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن الموعد الجديد للمباراة سيكون في تمام السادسة و45 دقيقة بتوقيت ألمانيا (7:45 بتوقيت مكة المكرمة)، مشيرًا إلى أن التذاكر ستكون صالحة للجماهير. كانت 3 عبوات ناسفة انفجرت في مدينة دورتموند الألمانية بالقرب من حافلة فريق بوروسيا أثناء توجهه إلى ملعب المباراة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وأكد الحساب الرسمي لأسود الفستيفال على موقع تويتر، أن جميع اللاعبين بصحة جيدة، بينما تعرض مارك بارترا لجروح طفيفة باليد، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت صحيفة بيلد الألمانية،قد اكدت وقوع انفجار بقرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، لمواجة موناكو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال اوربا. وأكد الحساب الرسمي لأسود الفستيفال على موقع تويتر، أن اللاعبين بصحة جيدة، كما أن الانفجار بعيد عن ملعب المباراة، الذي يعد آمنًا، بينما تعرض مارك بارترا لجروح طفيفة باليد، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، في خبر عاجل، أن 3 عبوات ناسفة انفجرت في مدينة دورتموند الألمانية بالقرب من حافلة الفريق، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة الألمانية، إن أضرارًا لحقت بحافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وأصيب مارك بارترا مدافع الفريق، عقب 3 انفجارات قرب الحافلة، بينما كانت في طريقها لأداء مباراة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي. وأضافت شرطة دورتموند في بيان وفقًا للمعلومات المتاحة.. تهشمت نوافذ الحافلة (كليًا أو جزئيًا) وأصيب شخص واحد، وذكرت أن الحادث وقع خارج المدينة. وأضاف البيان من غير الممكن الآن تحديد سبب الانفجار أو تأكيد ما إذا كان شيء قد انفجر.

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية اول امس، الثلاثاء، عن مساندتها لفريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد انفجار 3 عبوات ناسفة بالقرب من حافلة الفريق. وقال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: كل الجماهير الرياضية متحدة مع بوروسيا دورتموند. وانفجرت 3 عبوات ناسفة على مسافة قريبة من حافلة بروسيا دورتموند، بعد مدة قصيرة من تحرك الحافلة من الفندق في طريقها لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوربا. وتعرض الإسباني مارك بارترا مدافع دورتموند لإصابة في يده بفعل التفجيرات، التي أسفرت عن خسائر كبيرة في حافلة دورتموند، وتم نقل بارتر إلى المستشفى.