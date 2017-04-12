صافرة هرنانديز تدير كلاسيكو الأرض للمرة الثانية

دراسة إحصائية تمنح لقب الليغا لريال مدريد

{ مدريد – وكالات: أكدت دراسة إحصائية أعدها موقع فايف ثيرتي ايت بناء على تحليل معطيات 1000 مباراة في الدوري الإسباني، بأن ريال مدريد المتصدر الحالي للترتيب العام سيحافظ على صدارته حتى نهاية الموسم ليتوج بلقب الليغا للمرة الأولى منذ عام 2012 . وبحسب الدراسة، فإن ريال مدريد يمتلك فرصة نسبتها 54% للتتويج بلقب الدوري الإسباني، وسينهي سباق المنافسة على البطولة برصيد 89 نقطة، بينما سيكون برشلونة حامل اللقب وصيفاً برصيد 88 نقطة أي بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي. أما نادي أتلتيكو مدريد، فإنه سيواصل حضوره في بطولة دوري أبطال أوربا الموسم القادم من خلال إنهائه الدوري في المركز الثالث كعادته، ولو بفارق شاسع عن غريميه، حيث سيحصد 75 نقطة، بينما سيكون نادي إشبيلية رابعاً برصيد 72 نقطة. ومن اللافت للنظر أن نتائج هذه الدراسة نشرت قبل نتائج الجولة الحادية والثلاثين من الموسم الرياضي التي لعبت مبارياتها يوم السبت المنصرم، وعرفت تعثر المتصدر ريال مدريد بتعادله إيجابياً على أرضه أمام اتلتيكو مدريد مانحًا فرصة لملاحقه برشلونة للحاق به، غير أن الأخير أهدرها وخسر على يد نادي ملقة بهدفين نظيفين، ليبقى الأبيض الملكي متصدرًا بنفس الفارق مع إمكانية توسيعه بفوز أو حتى تعادل ضد سيلتا فيغو في المواجهة المؤجلة بينهما. كما ان الدراسة جاءت قبل إجراء موقعة كلاسيكو الأرض بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر إقامته في الـ 23 من شهر ابريل، وهي المواجهة التي من شأن نتيجتها النهائية أن تحدد هوية البطل، ففي حال فاز الميرنغي أو حتى تعادل فإن تتويجه سيكون مسألة وقت، أما فوز البارسا بالكلاسيكو فمن شأنه أن يبعثر أوراق البطولة، ويُشعل المنافسة في جولات الرمق الأخير برفع فرص البلوغرانا في الحفاظ على لقبه خاصة في حال خسر الأبيض الملكي مباراته المؤجلة أمام سيلتا فيغو. وتؤكد الدراسة أن الصراع على لقب الليغا سينحصر بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة وإبعاد بقية الفرق من السباق التي لم تكن سوى كومبارس وعلى رأسها أتلتيكو مدريد وإشبيلية، مع الإشارة الى ان نتائجها تمنحهما لقب الحصان الأسود، لكنها لا ترشحهما لنيل البطولة أو مركز الوصافة. وحتى الجولة الواحدة والثلاثين، يتصدر ريال مدريد سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بفارق ثلاث نقاط ومباراة عن ملاحقه المباشر نادي برشلونة صاحب الـ 69 نقطة، بينما يقبع نادي اتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي إشبيلية صاحب المركز الرابع.

صافرة هرنانديز

من جهة اخرى أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الإسباني، الحكم الذي سيدير لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر له يوم 23 أبريل الجاري بملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا. وسيدير اللقاء حكم الساحة الشاب، أليخاندرو خوسيه هرنانديز، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا. المثير أن الحكم ذاته أدار كلاسيكو الدور الثاني بالموسم الماضي، والذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 في لقاء أقيم بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني. ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بفارق ثلاث نقاط، حيث يتصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، خلفه برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة. يذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث سجل للبارسا جيرار بيكيه، وتعادل لريال مدريد سيرجيو راموس.