ألمانيا بعد التفجيرات: لا داعي للقلق على المتفرّجين

{ برلين – وكالات: ناشد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مشجعي الفريق التزام الهدوء وعدم القلق على المتفرجين الموجودين في الملعب لمشاهدة مباراة الفريق مع موناكو في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا، مؤكدا على عدم وجود ما يستدعي هذا القلق. وقال النادي إن هناك تنسيقا مع رجال الشرطة بشأن التفجيرات الثلاث التي وقعت بالقرب من حافلة الفريق عند الفندق الذي يقيم به الفريق مساء اول امس الثلاثاء. وأدى الانفجارات لإصابة شخص واحد. وأوصى نادي دورتموند الألماني المشجعين بالبقاء مؤقتا في الملعب. وكتب النادي على تويتر اول امس الثلاثاء على المشجعين الحفاظ على هدوئهم لضمان الخروج بشكل منظم من الملعب. وكانت مباراة دورتموند أمام موناكو قد تأجلت إلى مساء امس الأربعاء بعد وقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة الفريق في مدينة دورتموند الألمانية، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.