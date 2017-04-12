القوة الجوية: الأسلحة الليزرية اثبتت قدرة عالية في تدمير أوكار داعش

عشرات القتلى والجرحى بضمنهم قادة بين صفوف التنظيم

بغداد – محمد الصالحي

تستمر القوة الجوية باستهداف اوكار تنظيم داعش في جبهات القتال في الموصل حيث تمكنت من قتل العشرات من العناصر خلال الايام القليلة الماضية، فيما أكد قائد القوة الجوية أنور حمه أمين استخدام اسلحة دقيقة في المعارك تجنبا لوقوع خسائر بشرية.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس (القوة الجوية نفذت ضربة جوية لاستهداف تجمع كبير لداعش في قرية الشيحان قضاء الحضر).وأضاف ان (الغارة أسفرت عن مقتل ما يقارب 15 ارهابيا ضمنهم 3 من القادة وهم مسؤول ما يسمى أمنية الحضر ونائبه والمسؤول الإداري لما يسمى بولاية الجزيرة وإصابة آخرين كانوا ينوون شن هجوم على مناطق مختلفة). مشيرا الى ان (الغارات الجوية جاءت على خلفية معلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية).

خلية إستخبارات

وقالت الخلية في بيان اخر تلقته (الزمان) امس (بناءً على معلومات خلية استخبارات وأمن عمليات قادمون يا نينوى نفذت القوة الجوية عدة ضربات جوية أسفرت عن تدمير عدد من الصهاريج احدها مفخخ وعجلات أخرى تحمل وقودا داخل كراج في حيي اليرموك والثورة بالجانب الأيمن للموصل). وأضاف أن (القصف أدى أيضا إلى تدمير معمل لتفخيخ العجلات في منطقة صناعة غانم السيد بالجانب الأيمن). الى ذلك قال قائد القوة الجوية الفريق أنور حمه في تصريح امس ان (القوة الجوية تنتقي أهدافها ضد داعش بدقة عالية ومن ثم توجه صواريخ ليزرية عالية التصويب لتدمير الاوكار الارهابية). وقال مصدر امس ان (عناصر داعش اقدمت على قتل عائلة مؤذن رفض المشاركة معهم في المعارك ضد القوات الامنية). واضاف ان (تلك الجريمة جاءت على خلفية هرب المؤذن خارج المدينة ما اغاض التنظيم ليقدم على قتل جميع اطفاله بدم بارد). الى ذلك قال مصدر امس ان (أحد قادة التنظيم المدعو عبد الرحمن خضر الخضر قد قتل في الجانب الايمن من الموصل بعد اشتباكات مع القوات الامنية). وفي صلاح الدين قال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 20 اسقط طائرتين مسيرتين لداعش في جزيرة الصينية غرب مكحول).وبين انه (تم اسقاط الطائرة في جزيرة الصينية وانزال الاخرى بطريقة فنية). وفي الانبار رهن عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع بركات العيساوي انطلاق عملية تحرير المناطق الغربية بالانتهاء من عمليات تحرير مدينة الموصل من سيطرة التنظيم.

عملية تحرير

وقال العيساوي في تصريح امس ان (انطلاق عملية تحرير مناطق عنة وراوة والقائم غربي الأنبارمرهونة بالانتهاء من عملية تحرير الموصل كون القطعات العسكرية مشغولة في الوقت الحاضر بعمليات التحرير ومحاصرة داعش لضمان عدم وصولها إلى المناطق الغربية للمحافظة).وأضاف أن (القيادات الأمنية تبتعد عن فتح جبهتين في آن واحد لأن القطعات العسكرية في الموصل أوشكت على انتهاء عملياتها العسكرية بعد انهيار صفوف التنظيم الإجرامي أمام تقدم القوات الأمنية والقوات الساندة لها).وتابع أن (مساحة المحافظة الغربية الخاضعة لسيطرة داعش كبيرة وتتطلب إغلاق المنافذ الحدودية قبل انطلاق العملية وهذا يحتاج لأعداد كبيرة من القوات الأمنية والقوات الساندة لها). وبين أن (عددا من القطعات العسكرية المتمركزة غربي الأنبار تحركت باتجاه تحرير الموصل ونحن بانتظار وصول تعزيزات عسكرية للشروع بالحملة الأمنية). وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب سيطرة تابعة لداعش بالقرب من دائرة ماء قضاء رواة ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم).وأضاف أن (الهجوم جاء بعد قيام عناصر داعش بمنع أهالي المدينة من الخروج باتجاه القطعات العسكرية).وأوضح المصدر أن (أهالي المدينة وزعوا منشورات تطالب التنظيم بمغادرة مدينتهم متوعدين بقتل المزيد من عناصره بعد إعلان مجموعة مسلحة لم تعرف باسمها داخل المدينة عن عزمها قتال التنظيم لحين خروجه من المدينة).