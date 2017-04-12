النقل يخصص 5 قطارات وتنسّق مع القطاع الخاص

مجلس بغداد لـ (الزمان): اليوم إعلان خطة زيارة الإمام الكاظم

بغداد- شيماء عادل – محمد الصالحي

يصادق مجلس محافظة بغداد خلال جلسته اليوم الخميس على الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام، فيما اكدت اللجنة الأمنية بالمجلس انجاز الخطة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد. وقال عضو اللجنة سعد المطلبي لـ(الزمان)امس ان(المجلس سيعقد اليوم جلسة لبحث الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة لتحديد الطرق التي ستغلق وتقسيم العمل بين لجان أمانة بغداد والمجلس وقيادة العمليات)، لافتًا الى أن (عملية السيل الجارف الجارية في أطراف العاصمة هدفها تأمين الزيارة ومنع تسلل الإرهابيين إلى بغداد). واوضح أن (تفاصيل الخطة والمقترحات سترسل إلى قيادة عمليات بغداد لتعلن عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدوائر الخدمية الساندة).ورجح المطلبي (زيادة عديد الزائرين خلال العام الجاري الحالي مقارنة بالأعوام السابقة نظرا لتحسن الوضع الأمني في العاصمة). بشكل ملحوظ. من جهتها، اعدت وزارة النقل خطة لجميع شركاتها العامة من اجل تأمين نقل الزائرين من والى بغداد، مؤكدة تخصيص 5 قطارات لنقلهم اضافة الى التنسيق مع اصحاب المركبات الخاصة وتوزيعهم بين المناطق القريبة من الكاظمية وايصالهم الى المرائب الرئيسة لتأمين وصولهم الى مناطقهم.

تأمين النقل

وقال مدير اعلام الوزارة ليث الربيعي لـ(الزمان) امس ان (جميع شركات الوزارة اعدت خطة من اجل تأمين نقل الزائرين من والى مدينة الكاظمية ومن الشركات التي اكملت استعداداتها هي شركة النقل الخاص والسكك الحديدية اما الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود فهما الى الآن لم يكملا استعداداتها)، مرجحًا ان(يعلنا جهوزيتهما خلال الايام المقبلة). وبحسب الربيعي (فقد هيأت الشركة العامة للسكك الحديدية 5 قطارات لنقل الزائرين حيث تم تحديد مسار ثلاثة من القطارات، إذ سينطلق احدها من محطة قطار بغداد المركزية الى ساحة عدن قرب العتبة الكاظمية وبالعكس والقطاران الآخران سينطلقان من ساحة ام الطبول الى ساحة عدن وبالعكس). واوضح ان (الشركة عقدت أجتماعاً نهائياً لوضع اللمسات الاخيرة لمجريات الزيارة وعقدت سلسلة من الاجتماعات المشتركة المسبقة ضمت ممثلاً عن السكك وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية وديوان الوقف الشيعي وقائممقامية الكاظمية ومدير هيئة المواكب لتقديم الدعم اللوجستي لانجاح عملية نقل الزائرين بواسطة القطارات والمركبات)، مضيفًا انه (ستكون هنالك غرفة عمليات خاصة للاشراف والسيطرة على مجريات الزيارة لتأمين انسيابية حركة سير القطارات الصاعدة والنازلة لخدمة الزائرين) . واشار الى (استكمال الشركة العامة للنقل الخاص اجراءاتها وقيامها بالتنسيق مع اصحاب الحافلات الخاصة لترتيب اماكن تجمعاتهم في سبيل تسهيل نقل الزائرين او ايصالهم الى المرائب العامة اضافة الى التنسيق مع قيادة عمليات بغداد وتحديد الاماكن والشوارع المسموح لأصحاب الحافلات بالتجمع لنقل الزوار)، لافتا الى ان (الوزارة ستقوم بتطبيق خطتها قبل اربعة ايام من بدء الزيارة).

من جهة أخرى، اقامت جمعية الخير والبركة الثقافية بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي احتفالية بمناسبة ولادة الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) في بغداد مساء اول امس بحضور مجموعة من عوائل شهداء الحشد الشعبي والعوائل المتعففة. افتتح الاحتفال بتلاوة معطرة بصوت المقرئ محمد حسين الخفاجي، ثم قصائد واناشيد بالمناسبة فمحاضرة القاها القيادي في المجلس مقداد البغدادي تحدث فيها عن الايام الرجبية والرجبيين واخلاقهم. داعيا الحضور للاقتداء بالإمام علي مناشدا الميسورين للاستجابة والاقتداء بسيرة راعي الايتام الامام علي عليه السلام. بعد ذلك تم توزيع الحلوى، واختتمت الاحتفالية بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي والعوائل المتعففة.