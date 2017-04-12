الوجيز في ضحايا أيمن الموصل – عبدالخالق الشاهر

منذ سقوط الموصل على يد مئات الدواعش مقابل 55 الف من القوات العراقية دون قتال يذكر مما سيجعل العلم العسكري العالمي عاجزا عن ايجاد تفسير له لقرون وقرون ألا اذا اراد المفسرون ان يربطوا ألامر بالسياسة والاجتماع وبطبيعة بناء القوات العسكرية العراقية برمتها وقد يتمكنوا حينها من الامساك بتلابيب تفسير ما ..كون علم السياسة والاجتماع سوف لن تجيب لأن الامر عصي على التفسير ..ذلك لأن ما جرى في العراق سياسيا واجتماعيا لم يجر في اية حقبة تأريخية وفي أي مكان في العالم عدى عالم الكاميرا الخفية

جاء الرد بعد سنين وليس اشهرا لتحرير الفلوجة بعد حصارها لأكثر من سنتين وبعد استشهاد وأصابة نحو تسعة آلاف مدني بريء في قصف مخجل كونه كان دون تحرك يتطلب القصف لتسقط بعدها الرمادي التي كانت فيها قطعة (ذهبية) انسحبت كونها سمعت ان هناك تعرضا قريبا للدواعش وعندما ينسحب الذهبي سينسحب الفضي والنحاسي وغيرهم ليتركوا الرمادي ليحرروها لاحقا بتدمير 80 بالمئة من بنيتها التحتية .

بدأت قادمون يا نينوى وتم تحرير الساحل الايسر بنسب مقبولة جدا من الخسائر في الارواح والبنى التحتية واستبشرنا خيرا …ليس لأن التضحيات قليلة جدا فقط بل لأننا اصبحنا نمتلك جيشا يحب اهله وسيحبه اهله بالتأكيد وكلنا لاحظنا كيف صارت العلاقة بين الشعب وجيشه وخصوصا بين القوات الخاصة العراقية والشعب تلك التي أسميت جزافا جهاز مكافحة الارهاب ..فرحنا ايضا ذلك لأننا نعي ان طريقة التحرير هي التي ستقرر مصير الموصل بعد داعش، وكنا نعلم ان للجانب الايمن خصوصيته كونه يمثل الارض الحيوية لداعش بينما الايسر يمثل الارض المهمة وبالتالي كنا نتوقع ان يكون القتال اكثر شراسة وستظهر عقبات كثيرة منها الازقة الضيقة وكثافة دور السكن وقدم تلك الدور.

تشير مصادر الامم المتحدة الى ان الشهداء المدنيين في ايمن الموصل وصلوا الى 700 شهيد ولكون الرقم مبالغا فيه بتقديرنا.. لنقل انهم سبعة، بل لنقل انه واحد فقط وبريء بالطبع (من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا)، ولنفترض انه لم يصب أي مدني ولم يهدم اي بيت حتى الآن فهل في هذا تبرئة لنا ؟؟ هناك قتل وهناك شروع بالقتل والشروع جريمة كما نعلم وبالتالي فأن استخدامنا للطيران والمدفعية في منطقة آهلة للسكان هو شروع بجريمة بحسب اقوى الاتفاقيات الدولية على الاطلاق وأكثرها الزاما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي كان آخرها 2005 والموقع عليها من جميع دول العالم تقريبا وأرجو من السادة القائد العام نزولا الى قداح المدفع خصوصا وأن هناك نوعا من القوات لم تتمكن من احتلال اهدافها خلال معارك الساحل الايسر، ويبدو انها تريد التعويض بأطلاق 1000 قنبرة هاون فقط يوميا …. ارجو منهم جميعا قراءة احد المواد من مئات المواد لاتفاقيات جنيف (يحظر الهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الوسائل والطرق لأهداف عسكرية واقعة في قرية أو مدينة آهلة) وأسأل الجميع : هل هناك شك في ان القصف في المناطق الآهلة هو قتل عمد او وهو في احسن حالاته قتل خطأ او شروع بالقتل، وأن كل المورفين المتعلق بدقة الرمي ودقة الرصد هي مجرد خرافات ومنها خرافات فتح التحقيق ..لسببين اولهما ان لا تحقيق اكتمل في العراق عدا تبرئة السيد سليم الجبوري بليلة واحدة ..وثانيها هو ان مجرد املاء القنبلة في المدفع لضرب هدف عسكري في منطقة آهلة هو شروع بالقتل، واقترح على القوات المشتركة وقبلها السيد القائد العام ان يطلبوا تقديم موقف يومي بصرفيات قذائف الطائرات والمدفعية والهاونات ليعرفوا الكثير من الامور والله ناصر جيشنا على داعش واخواتها.

أربيل