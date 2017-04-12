(الزمان) في عمرها العشرين – طالب قاسم ألشمري

توقد (الزمان) شمعتها العشرين وهي تزداد عطاء حاملة رسالتها الوطنية بصدق وأمانه وإيجابية وبنهج بعيد عن الشخصنة والانتقاص من الآخرين لقد شقت الجريدة طريقها وهي تتجدد في كل عام و في كل مناسبها مضيفة للصحافة العراقية من خلال أساليبها المهنية الجديدة والسلسة الواضحة وهي تكتب لجميع شرائح الشعب العراقي وطبقاته من مثقفين ونخب وعامة الناس من هنا بلغت (الزمان) أهدافها المهنية والوطنية وبلغت عصرها فجمعت بين السياسة والاقتصاد والآداب والفنون والتاريخ والعلم والمعرفة مهتمة بالاسرة والمرأة والطفل والشباب والرياضة فجسدت الواقع بعد أن ازدانت (الزمان) وتميزت بمهنية وإضافات رئيس تحريرها الذي لم يتغير أو يبتعد عن رئاسة تحريرها منذ صدور عددها الأول في بغداد حتى بلغت اليوم عامها العشرين وهي في شرخ صباها وشبابها بعد ان ألزمها الوطنية والاستقلالية في خطابها ونهجها وتوافقيتها فجاءت الزمان رصينة تزداد في كل عام عطاء وآصالة بكتابها وتحملها لمسؤولياتها الوطنية والمهنية بصدق وشجاعة بعد إن قدمت النخبة من كتابها لقرائها وفي كافة المجالات وهذا يعود لمهنية وحماسة وفكر رئيس تحريرها الذي وجه الدعوة لأصحاب الأقلام الوطنية الحرة للكتابة في صحيفة الزمان وفي يومها الأول نعم تمكن بمهارته والثقة التي يتمتع بها من استقطاب أقلام أصحاب الفكر والرأي الوطني ليحافظ على نوعية الصحيفة وتوازنها ومهنيتها وخطابها الوطني في كل الظروف الوطنية وأصعبها متمسكا بثوابت المهنة وأصول العمل الصحفي بعد ان تمسكت الزمان بنشر ثقافة العصر الايجابية لقد حرص رئيس تحرير الزمان على ان تبقى (الزمان) محافظة على مستواها ورصانتها وجودة ما تقدمه لقرائها وهي ترتقي إلى التنوير الحقيقي مبتعدة عن مستوى الخصومات والقدح والإسفاف وبهذا النهج والمهنية توسعت قاعدتها الشعبية وتنوعت فجاءت وهي تحتفل بميلادها العشرين محافظة على رونقها وأناقة طباعتها احتراما لقرائها.

بغداد