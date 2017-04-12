نبض القلم

في عيدها ملاحظتان هل تأخذ بهما الزمان ؟ – طالب سعدون

في العدد الذهبي الذي أصدرته ( الزمان ) بتاريخ 15 كانون الثاني 2015 بصدور العدد 5000 طرحت في مقال بعنوان ( الزمان ..دور وملاحظات ) رؤيتي لمسيرة ( الزمان ) ، وكيف تمكنت من أداء دورها التنويري والثقافي والرقابي الجريء بجدارة ، والمساهمة بفعالية في تشكيل الرأي العام ضمن مهمام السلطة الرابعة من خلال الخبر والمقال والتحقيق والصورة التي تناسب ذلك الدور، وإرتقت به الى ما وصلت اليه اليوم ، وتؤكد مكانها بتميز في عالم سريع الحركة وفضاء مفتوح مليء بكم هائل من وسائل الاعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي والصحف والمجلات ..

وما كان ( للزمان ) أن تواصل المسير بهذا العطاء ، وتقوم بذلك الدور، وتحقق هذا النجاح ، لولا اؤلئك الصحفيين ، الذين تولوا إدارة الصحيفة ، بمهنية عالية ، تعي أهمية دورها ، ولذلك تحملت عبء الظرف المادي ولم تجعل الربح المادي هدفا ، بقدر ما تكون منبرا حرا يؤدي مهمته بجدارة واخلاص ..

لقد استطاعت الزمان أن تحقق مكانها الواضح بين هذا الكم الهائل من الوسائل الاعلامية في الفضاء والارض ، ويكون لها جمهورها الواسع والعريض الذي يتابعها وهو رصيدها المعنوي في النجاح والتقدم ..

وليس لدي ما اضيفه في العيد العشرين ( للزمان ) لما قلته في ذلك المقال غيرأن اقول أن القناعة تتعزز أكثر بهذا الدور الوطني ، ويزداد الرصيد الجماهيري لها ، ـتتسع مساحتها الثقافية والفكرية والسياسية اكثر ، وهي مفتوحة لكل التيارات الوطنية ، والاقلام المعروفة ، لخدمة الوطن والمواطن ..

وطرحت في ذلك المقال ثلاث ملاحظات حققت الزمان واحدة منها ، وهي تطوير الموقع الالكتروني للصحيفة ، بما يناسب مكانة الزمان الصحفية المتميزة ، وها هي الزمان تظهر في طبعتها الالكترونية بحلة جديدة بهية تناسب مكانتها الرائدة ودورها المتميز .. واتطلع الى تحقيق الملاحظتين الاخريين .. وهما :

الاولى : تأسيس مركز للدراسات الاستراتيجية يكون ملحقا بالزمان ، كما هو معمول به في الكثير من الصحف والدوريات الرصينة ، وتتولى اعداد الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة ، ونشر الكتب ومتابعة الاحداث المحلية والعالمية بدراسات وتقارير ، والاهتمام بنتاجات كتابها ..

والبلاد بحاجة ماسة الى مثل هذا المركز الذي تفتقر له .. .عسى ان تكون الزمان نواة له..

الثانية : تشكيل إدارة مستقلة ( لقلادة الابداع ) تتولى تقديم الرأي والملاحظات عن الشخصيات التي تكرم بالقلادة ، وخاصة بالعراقيين ، وتضم شخصيات متميزة في مختلف الاختصاصات العلمية والادبية والمعرفية ، وتكون سنوية على غرار الجوائز العالمية ، ومنها جائزة نوبل مثلا ، وذات شخصية مالية ومعنوية مستقلة ، ودائمة ، ومستمرة للاجيال المقبلة ، ولا بأس أن تترتبط في بداية تشكيلها بصحيفة الزمان لحين تشكيل هيكليتها وتمتعها بشخصية اعتبارية ومادية مستقلة ..

والزمان تستحق ان تكون مؤسسة فكرية صحفية ثقافية وطنية بعد هذا النجاح ، اسوة بالمؤسسات العربية والعالمية الرصينة ..وهي جديرة بالنهوض بمثل هذه المشاريع الفكرية والثقافية المهمة بالتأكيد..

وكل عام وانتم بخير ..

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كلام مفيد :

التي لا تتكلم هي الزهرة …حكمة يابانية ، ولدينا ما يقابلها بالعربية ( اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ).