في عيدها ملاحظتان هل تأخذ بهما الزمان ؟ – طالب سعدون

141

 

نبض القلم

 في عيدها ملاحظتان  هل تأخذ بهما الزمان ؟ – طالب سعدون

 

في العدد الذهبي الذي أصدرته ( الزمان )  بتاريخ 15 كانون الثاني 2015 بصدور العدد 5000 طرحت في مقال بعنوان ( الزمان ..دور وملاحظات  )  رؤيتي لمسيرة ( الزمان ) ، وكيف تمكنت من أداء دورها التنويري والثقافي والرقابي الجريء  بجدارة ، والمساهمة بفعالية  في تشكيل الرأي العام ضمن  مهمام السلطة الرابعة من خلال الخبر والمقال والتحقيق والصورة التي تناسب ذلك الدور،  وإرتقت به الى ما وصلت اليه اليوم ، وتؤكد مكانها بتميز في عالم  سريع الحركة وفضاء مفتوح مليء بكم هائل من وسائل الاعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي والصحف والمجلات ..

وما كان ( للزمان ) أن تواصل المسير  بهذا العطاء ، وتقوم بذلك الدور، وتحقق هذا النجاح ، لولا اؤلئك الصحفيين ، الذين تولوا إدارة الصحيفة ، بمهنية عالية ، تعي أهمية دورها ، ولذلك تحملت عبء الظرف المادي ولم تجعل الربح المادي هدفا  ، بقدر ما تكون  منبرا حرا يؤدي مهمته بجدارة واخلاص ..

لقد استطاعت الزمان  أن تحقق  مكانها  الواضح بين هذا الكم الهائل من الوسائل الاعلامية في الفضاء والارض  ، ويكون لها جمهورها الواسع والعريض الذي يتابعها وهو رصيدها المعنوي في النجاح والتقدم ..

وليس لدي ما اضيفه في العيد العشرين ( للزمان )  لما قلته في ذلك المقال غيرأن  اقول أن القناعة تتعزز أكثر بهذا الدور الوطني ، ويزداد الرصيد الجماهيري لها ، ـتتسع مساحتها الثقافية والفكرية والسياسية اكثر  ، وهي مفتوحة لكل التيارات الوطنية ، والاقلام المعروفة ، لخدمة الوطن  والمواطن ..

 وطرحت في ذلك المقال  ثلاث ملاحظات حققت الزمان واحدة منها ،  وهي تطوير الموقع  الالكتروني للصحيفة ، بما يناسب مكانة الزمان الصحفية المتميزة ، وها هي الزمان تظهر في طبعتها الالكترونية بحلة جديدة بهية  تناسب مكانتها  الرائدة ودورها المتميز  .. واتطلع  الى تحقيق الملاحظتين الاخريين .. وهما :

الاولى  :  تأسيس مركز للدراسات الاستراتيجية  يكون  ملحقا بالزمان   ، كما هو معمول به في الكثير من الصحف  والدوريات الرصينة ، وتتولى اعداد الدراسات  والبحوث في المجالات المختلفة ، ونشر الكتب ومتابعة الاحداث المحلية والعالمية  بدراسات وتقارير ، والاهتمام بنتاجات كتابها  ..

 والبلاد بحاجة ماسة الى  مثل هذا المركز الذي تفتقر له .. .عسى ان تكون الزمان نواة له..

الثانية  :  تشكيل   إدارة مستقلة ( لقلادة الابداع ) تتولى تقديم الرأي والملاحظات عن الشخصيات التي تكرم بالقلادة ، وخاصة بالعراقيين ، وتضم شخصيات متميزة في مختلف الاختصاصات العلمية والادبية والمعرفية ، وتكون سنوية على غرار الجوائز العالمية ، ومنها جائزة نوبل  مثلا ، وذات شخصية مالية ومعنوية مستقلة ، ودائمة ، ومستمرة  للاجيال المقبلة ، ولا بأس أن تترتبط في بداية تشكيلها بصحيفة الزمان لحين تشكيل هيكليتها وتمتعها بشخصية اعتبارية ومادية مستقلة ..

والزمان تستحق ان تكون مؤسسة فكرية  صحفية ثقافية وطنية  بعد هذا النجاح ، اسوة بالمؤسسات العربية والعالمية  الرصينة ..وهي جديرة بالنهوض بمثل هذه المشاريع الفكرية والثقافية المهمة بالتأكيد..

وكل عام وانتم بخير ..

            { { { {

كلام مفيد :

التي لا تتكلم هي الزهرة …حكمة يابانية ، ولدينا ما يقابلها بالعربية (  اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ).

مشاركة