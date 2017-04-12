مكاشفة على صفيح ساخن – احمد عبد الصاحب

الوطنية ليست لها مواسم محددة ، تنشط و تنمو و تزدهر في بعضها و تخبو او تموت في الاخرى ، انما هي سلوك و فعل يومي يمتد مع سنين العمر اجيالا فأجيال كونها تشكل معيار الانتماء و الولاء لارض موجودة على خارطة الجغرافية ، و لا يفكر الوطنيون اطلاقا بمبدأ الربح و الخسارة بقدر التفكير برابح او مستفيد واحد و هو الوطن مهما كان نوع الاستفادة صغيرة كانت ام كبيرة . اود القول ان مناعة وحدتنا الوطنية لا يمكنها حماية الجموع الغفيرة من الاصابة بفايروسات التشتت او الخروج عن ركب الوطنية لاني اعرف ان السترة الواقية مهما كبر حجمها لن تردع اطلاقة في الراس . هناك صوت واحد يرن صداه في حياتنا و يدفعنا الى التوحد و هو العراق بمعزل عن جهة او مكان الصوت الذي انطلق منه ما دام الهدف خدمة الوطن و المجتمع العراقي . و لم يكن المشروع الوطني الذي انطلق من باريس الا احدا تلك الاصوات ، و لابد من التعامل او التفاعل معه انطلاقا من مبادئ القبول بالشريك او الراي الاخر لان في ذلك ضمان لعدم صناعة عدو محتمل و اطفاء نيران فتيل حروب البغض و الكراهية ، و الابتعاد كثيرا عن اعادة ترتيب التخندق بين الفرقاء و المساهمة في خلق مراكز جديدة للصراعات ، و الحفاظ على اجيالنا المقبلة من الانخراط في صفوف النقمة و لبس الخوذ و التحصن بالسواتر . لا يحق لاحد ان يضع الاخرين في دائرة الاتهام او اللجوء الى نظرية احتكار السلطة التي من شأنها تأجيج الصراعات الطائفية ، فالمشروع الوطني لا يرمي في مجمل بنوده الى اشعال النار في البلد ، و لم يكن قنبلة جديدة لزرع التفرقة ، بل حرص واضح على وحدة العراق فهو الذي يبحث عن استجابة حتى و ان كانت جزئية ، و ان الاعتراضات على المشروع يجب ان تقابل بحوارات جدية وصولا الى حالة معينة من القناعات . نحن اليوم في حالة حرب شرسة ضدعدو متغطرس يبغي حرق الاخضر و اليابس و يقضي على شعب و حضارة العراق هو داعش الارهابي ، لذا فنحن في امس الحاجة الى تبريد الاجواء و ليس تصعيد سخونتها و التصالح مع كل شمعة تريد اضاءة الطريق .

الا يكفينا اربعة عشر عاما من التلاطم تحول العراق فيها الى ساحة لتصفية حسابات خارجية و حقل تجارب لافكار ونظريات اقليمية و دولية مستوردة ؟ لسنا بحاجة الى هزات جديدة ، ونشيح بوجوهنا عن معالجة توقعات الاحداث مسبقا ، و نسكت عن من نريده و نفضح الاخر اذا لم يكن في خانتنا , خاصة و ان الكل يعرف ان العراق صار اشبه بجرح يمشي على قدمين . علينا ان لا نبقى نتلوي في مقصورة الالم دون التفتيش عن دواء يوقف تلك المعاناة اليومية ، و ليس امام الجميع سوى العودة الى حضن العراق لانها هي البلسم الشافي .

احمد عبد الصاحب