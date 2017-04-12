التنفيس عن الغضب – غلام محمد هايس

الغضب هو انفعال يحدث تأثيراً على الجسم مما يؤدي الى زيادة في ضربات القلب و ضغط الدم و ارتفاع مستويات كل من الأدرينالين و النورالأدرينالين ، و هي حركة استجابية للجسم ضد تهديد محتمل من الضرر.

وفِي دراسة اجريت عام 2007 للصحة النفسية من قبل ( جفري و بنمي و بشمان ) أكدوا فيها الخطأ الشائع من ان التنفيس عن الغضب مثلاً بالتأفف ( اي قول لفظ أُفٍ ) وهو صوت الانسان الضاجر أو بالصراخ أو بالضرب قد يؤدي الى التنفيس عن الغضب بل على العكس من ذلك أمدوا انه قد تؤدي تلك الافعال الى اثار سلبية تزيد من شدة الغضب و تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم و قلة المناعة و تاثير سلبي على القلب .

و في دراسة اخرى في عام 2013 من قبل ( مارتن و كوير و كلي ) بعنوان (الغضب على الانترنت ) اتثبت فيها ان الذين يرسلون رسائل غضب و يحاولون التنفيس عن أنفسهم بشكل عنيف على الانترنت سوف يصبحون اقل سعادة و اكثر غضب من ذي قبل .

ويقترح الدكتور (جفري لور ) لحل مشكلة الغضب بعدة طرق منها استنشاق نفس عميق جدا مع الاسترخاء و المشي والتفكير بحل المشكلة بالتأني و الكلام الهادئ بشكل ودي .

و من الواضح ان كلمة( أُف )هي اسم فعل مضارع تُفيد معنى التضجّر، والحقيقة انه (زفيرٌ مسموع ) و حتى ان الكلمة نفسها وردت في اللغة الانكليزية بلفظ (فاي fie).

ولقد ورد النهي عن قول افٍ وعدم الضجر في القرآن الكريم فقد قال تعالى (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) سورة الاسراء الاية رقم (23) ، ومن الملاحظ ان النهي بدأ بحرف الفاء ( فلا) وهو حرف يفيد السرعة و الاستعجال بعدم الغضب كما ان كلمة (اف) مكونة من حرفين بُدون تحريك اللسان و هي من اقل الاصوات المسموعة وهي زفير لان عكسها وهو الشهيق يفيد في علاج حالة الغضب فعند ترك الزفير سوف يتجه الشخص الغاضب الى عملية الشهيق ومن ثم يذهب عنه الغضب بالاضافة الا ان الاية ذكرت القول الكريم و هو قول لين يفيد في ذهاب الغضب و تهدئة النفس.

كما ان كظم الغيظ هي من صفات المتقين قال تعالى وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ سورة ال عمران الاية رقم (134) ونلاحظ تكرر لفظ حرف (ظ) وهو حرف يفيد حبس النفس عند اللفظ فيه اشارة و تاكيد الى حبس النفس عند الغضب و الغيظ.

اذاً التنفيس عن الغضب بافعال وحركات عنيفة تؤدي الى اثار جانبية على الصحة و عكس ذلك فعندما نتعامل مع الغضب بشكل صحيح و نقوم بالاستنشاق و الاسترخاء و التفكير الصحيح فان ذلك يؤدي الى منع تلك الامراض و خاصة ان مواقف الغضب تواجهنا يوميا وبشكل مستمر .