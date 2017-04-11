سليماني يدعو قادة كردستان للتحاور مع بغداد والحزبان الكرديان يتفقان على خطوات تنفيذ الاستفتاء

السليمانية‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعا‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬القادة‭ ‬الاكراد‭ ‬الى‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬اثر‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬فيما‭ ‬عقد‭ ‬المكتبان‭ ‬السياسيان‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬اجتماعا‭ ‬عاجلا‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حضره‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،تم‭ ‬فيه‭ ‬تدارس‭ ‬طروحات‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬سليماني‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ . ‬وقرر‭ ‬ممثلو‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬الاقليم‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العلم‭ ‬العراقي‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اثارت‭ ‬غضب‭ ‬بغداد‭ ‬واعتبرتها‭ ‬‮«»‬غير‭ ‬دستورية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬رافضا‭ ‬كشف‭ ‬اسمه،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬زار‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬بداية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والتقى‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬ثم‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬بينهم‭ ‬كوسرت‭ ‬رسول‮»‬‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لجلال‭ ‬طالباني‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬سليماني‭ ‬عقيلة‭ ‬طالباني‭ ‬هيرو‭ ‬ابراهيم‭ ‬عضوة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬وفقا‭ ‬للمصدر‭. ‬وقام‭ ‬سليماني‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬للرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬طالباني‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحته،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭. ‬واوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬كردي‭ ‬محلي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬‮«‬محور‭ ‬زيارة‭ ‬سليماني‭ ‬هو‭ ‬استكشاف‭ ‬اراء‭ ‬قيادات‭ ‬الاقليم‭ ‬حول‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ورفع‭ ‬العلم‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سليماني‭ ‬وصل‭ ‬الاحد‭ ‬وتباحث‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬مشاكل‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الحزب‮»‬‭.‬

ويقوم‭ ‬سليماني‭ ‬بزيارات‭ ‬متكررة‭ ‬الى‭ ‬مواقع‭ ‬القتال‭ ‬واخرى‭ ‬الى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وسط‭ ‬سرية‭ ‬تامة‭. ‬وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬تؤيد‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬اثارة‭ ‬توتر‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الفيدرالية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سليماني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬شجعا‭ ‬القيادات‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد”وا‭.‬صدر‭ ‬الحزبان‭ ‬الرئيسان‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بيانا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لهما‭ ‬باشراف‭ ‬بارزاني،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬اربيل‭. ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬تقرر‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬عليا‭ ‬للتشاور‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬والقوميةالكوردستانية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ ‬بشأن‭ ‬المطالب‭ ‬والمشكلات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يخطو‭ ‬فيها‭ ‬شعب‭ ‬كوردستان‭ ‬نحو‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬المكلفة‭ ‬بموضوع‭ ‬الاستفتاء‭ ‬للاتصال‭ ‬وزيارة‭ ‬الاحزاب‭ ‬والاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬والقومية‭ ‬في‭ ‬كوردستان‭ ‬لشرح‭ ‬مضمون‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬واراء‭ ‬ومقترحات‭ ‬تلك‭ ‬الاطراف‭ ‬للمجتمعين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬ودراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لتلك‭ ‬الاراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬تقرر‭ ‬اتخاذالخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬تضم‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬للاشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والتهيئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتأمين‭ ‬مستلزمات‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬كما‭ ‬اضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬المحور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬تضمن‭ ‬مناقشة‭ ‬مضمون‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬التقت‭ ‬قناصل‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ابلاغها‭ ‬بشأن‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لعملية‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬مبينا‭ ‬انه‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬وتم‭ ‬تقييمها‭ ‬وتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لاعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وبات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬اربعين‭ ‬بالمئة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬حسبما‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬رفيع‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المساحة‭ ‬المسيطر‭ ‬عليها‭ (‬من‭ ‬داعش‭) ‬لغاية‭ ‬31‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2017‭ ‬تبلغ‭ ‬6‭,‬8‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تبلغ‭ ‬108‭ ‬آلاف‭ ‬و405‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة،‭ ‬تمثل‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬تمدده‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬حزيران2014‮»‬‭. ‬