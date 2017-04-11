سليماني يدعو قادة كردستان للتحاور مع بغداد والحزبان الكرديان يتفقان على خطوات تنفيذ الاستفتاء

السليمانية – اربيل – الزمان -(أ ف ب) – دعا قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني خلال زيارة قام بها الى العراق القادة الاكراد الى التحاور مع بغداد اثر رفع علم اقليم كردستان في كركوك المتنازع عليها. فيما عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا عاجلا في اربيل صباح الثلاثاء حضره مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق ،تم فيه تدارس طروحات الزيارة التي قام بها سليماني بحسب مصدر مطلع . وقرر ممثلو الاكراد في مجلس محافظة كركوك رفع علم الاقليم الى جانب العلم العراقي رغم معارضة العرب والتركمان، في خطوة اثارت غضب بغداد واعتبرتها «»غير دستورية».
وقال قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني رافضا كشف اسمه، لفرانس برس «زار قاسم سليماني بداية الاسبوع الحالي اقليم كردستان والتقى مسعود بارزاني في اربيل ثم قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بينهم كوسرت رسول» النائب الاول لجلال طالباني.
كما التقى سليماني عقيلة طالباني هيرو ابراهيم عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفقا للمصدر. وقام سليماني بزيارة تفقدية للرئيس الاسبق طالباني للاطمئنان على صحته، بحسب المصدر. واوضح مسؤول كردي محلي رفض الكشف عن اسمه ان «محور زيارة سليماني هو استكشاف اراء قيادات الاقليم حول اجراء الاستفتاء ورفع العلم الكردستاني في الدوائر الرسمية في كركوك».
وذكر مصدر رفيع مستوى في الاتحاد الوطني لفرانس برس ان «سليماني وصل الاحد وتباحث مع قيادات الاتحاد الوطني حول مشاكل بين قادة الحزب».
ويقوم سليماني بزيارات متكررة الى مواقع القتال واخرى الى اقليم كردستان وسط سرية تامة. وذكر مصدر بارز في الاتحاد الوطني ان «ايران تؤيد عدم اتخاذ خطوات من شانها اثارة توتر بين الاقليم والحكومة الفيدرالية».
واضاف ان «سليماني والوفد المرافق شجعا القيادات الكردية على التحاور مع حكومة بغداد”وا.صدر الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان، الثلاثاء، بيانا بعد اجتماع لهما باشراف بارزاني، في مقر الاتحاد الوطني في اربيل. جاء فيه انه تقرر تشكيل لجنة عليا للتشاور من جميع الاطراف السياسية والقوميةالكوردستانية من اجل الحوار مع القوى الوطنية العراقية بشأن المطالب والمشكلات بين الجانبين وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي يخطو فيها شعب كوردستان نحو اجراء الاستفتاء.
واضاف البيان انه في المحور الثاني من الاجتماع قامت اللجنة الخاصة المكلفة بموضوع الاستفتاء للاتصال وزيارة الاحزاب والاطراف السياسية والقومية في كوردستان لشرح مضمون اجتماعاتها واراء ومقترحات تلك الاطراف للمجتمعين، مشيرا الى انه بعد تحليل ودراسة شاملة لتلك الاراء والمقترحات تقرر اتخاذالخطوات اللازمة لتشكيل لجنة خاصة تضم جميع الجهات للاشراف على عملية الاستفتاء والتهيئة اللازمة لتأمين مستلزمات العملية بشكل عام. كما اضاف البيان ان المحور الثالث من الاجتماع تضمن مناقشة مضمون اجتماع اللجنة الخاصة التي التقت قناصل وممثلي الدول في كردستان من اجل ابلاغها بشأن الفرص المتاحة لعملية الاستفتاء، مبينا انه تمت مناقشة تلك النتائج وتم تقييمها وتقديم الشكر لاعضاء اللجنة.
وبات تنظيم داعش يسيطر على اقل من سبعة بالمئة من أصل اربعين بالمئة سيطر عليها في العراق خلال عام 2014، حسبما اعلن مسؤول عسكري رفيع.
وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في مؤتمر صحافي في بغداد ان «المساحة المسيطر عليها (من داعش) لغاية 31 اذار/مارس 2017 تبلغ 6,8 بالمئة من مساحة العراق» بعدما كانت «تبلغ 108 آلاف و405 كيلومترات مربعة، تمثل 40 بالمئة من مساحة العراق، بعد تمدده في العاشر من حزيران/حزيران2014».