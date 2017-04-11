الصدر:دعوت الاسد للتنحي حتى لا يلقى مصير القذافي وكذلك أطالب بإقالة هادي وملك البحرين

وزير‭ ‬تركي‭:‬التحاليل‭ ‬تؤكد‭ ‬استخدام‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون

انقرة‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬أكداغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬التحاليل‭ ‬أثبتت‭ ‬بان‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬السام‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬87‭ ‬شخصا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬عن‭ ‬الوزير‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬استخدم‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬اثر‭ ‬تحاليل‭ ‬الدم‭ ‬والبول‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬ضحايا‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬الذين‭ ‬نقلوا‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭. ‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬وحملت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬87‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬31‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬واتهمتا‭ ‬دمشق‭ ‬باستخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيمائية‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬انه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬اثار‭ ‬اسيد‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬السارين‭ ‬في‭ ‬الجو‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬التنحي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يلقى‭ ‬مصير‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬السابق‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭. ‬ودعا‭ ‬الصدر‭ ‬السبت‭ ‬الاسد‭ ‬إلى‭ ‬التنحي‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬لتجنيب‭ ‬بلاده‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب،‭ ‬مطالبا‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭ ‬بوقف‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭. ‬وجاء‭ ‬تصريح‭ ‬الصدر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬احد‭ ‬انصاره‭ ‬التي‭ ‬سأله‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬المطالبة‭ ‬تلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬واحتدام‭ ‬الصراعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬فيها‭ ‬سوريا‭ ‬جزءا‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬الممانعة‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬انما‭ ‬طالبته‭ (‬الاسد‭) ‬بالتنحي‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬الممانعة‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مصيره‭ ‬كالقذافي‭ ‬وغيره‭ ‬والعياذ‭ ‬بالله‮»‬‭.‬

وقضى‭ ‬القذافي‭ ‬حتفه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬معارضين‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬ثوره‭ ‬ضد‭ ‬نظامه‭ ‬وبعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ ‬عن‭ ‬اعتقاله‭ ‬حيا‭ ‬عرضت‭ ‬صور‭ ‬لجثته‭ ‬الملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬والتي‭ ‬شاهدها‭ ‬ملايين‭ ‬البشر‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬اغفالها،‭ ‬الاولى،‭ ‬لم‭ ‬اطالب‭ ‬بتنحي‭ ‬بشار‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬طالبت‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬باقالة‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ (‬منصور‭) ‬وحاكم‭ ‬البحرين‭ (‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭) ‬كونهما‭ ‬لا‭ ‬زالا‭ ‬يقمعان‭ ‬شعبهما‭ ‬بحجة‭ ‬الشرعية‭ ‬باساليب‭ ‬ارهابية‭ ‬ولا‭ ‬انسانية‮»»‬‭.‬

ودعا‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الى‭ ‬انقاذ‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬والبحريني‭ ‬والسوري‭ ‬والا‭ ‬ستصل‭ ‬الامور‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تنحي‭ ‬بشار‭ ‬وعدمه‭ ‬امر‭ ‬راجع‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬المحب‭ ‬للسلام‭ ‬الا‭ ‬اني‭ ‬اجد‭ ‬ذلك‭ ‬حلا‭ ‬مناسبا‭ ‬لانهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الذي‭ ‬لازال‭ ‬يعاني‭ ‬ظلم‭ ‬الاحتلال‭ ‬والارهاب‭. ‬والشعب‭ ‬السوري‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬الا‭ ‬الامان‭ ‬والسلام‭ ‬والرفاهية‮»‬‭.‬