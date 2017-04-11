تيلرسون في موسكو لمواجهة الروس حول سوريا قبل الاجتماع الثلاثي

ايران:تكرار الهجوم على دمشق لن يبقى بدون رد
موسكو – طهران – الزمان
وصل وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء الى موسكو لمواجهة القيادة الروسية حول دعمها نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وكان تيلرسون صرح في وقت سابق خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ايطاليا انه يتعين على روسيا اعادة النظر في تحالفها في ظل الهجوم الكيميائي الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون في شمال غرب سوريا.
وأضاف «اعتقد انه من المفيد ايضا التفكير في انحياز روسيا الى نظام الاسد والايرانيين وحزب الله» في الحرب المستمرة في سوريا منذ ست سنوات.
وتابع الوزير الاميركي متسائلا «هل يخدم هذا التحالف مصالح روسيا على المدى الطويل؟ ام ان روسيا تفضل ان تكون الى جانب الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى ودول الشرق الاوسط التي تسعى الى حل الازمة السورية»؟ في حين حذر وزير الدفاع الإيراني حسن دهقان الثلاثاء الولايات المتحدة من تكرار شن هجوم على سوريا مؤكدا ان مثل هذه الضربة لن تبقى «بدون رد»، بعد ان تحادث بصورة منفصلة مع نظيريه الروسي والسوري، وفق موقع وزارته. وادانت ايران بشدة الضربة الصاروخية على قاعدة الشعيرات في وسط سوريا فجر الجمعة الماضي بعد ان اتهمت واشنطن القوات السورية بهجوم كيميائي على مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهاديون قتل فيه 87 شخصا.
وقال دهقان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الذي تدعم بلاده مثل ايران النظام السوري، «سيدفع الاميركيون ثمنا باهظا اذا كرروا فعلتهم وعليهم ان يعرفوا ان ذلك لن يبقى بدون رد».
واتهم دهقان المسؤولين الاميركيين بالكذب عندما يقولون انهم «يريدون محاربة الارهابيين».
واضاف «بدلا من قصف (الارهابيين) انهم يقصفون القوات السورية والشعب السوري. جبهة المقاومة ستواصل بعزم وتصميم محاربة الارهابيين خلافا لارادة الأميركيين».
واتصل دهقان بنظيره السوري فهد الفريج. وقالت وزارة الدفاع الايرانية في بيان انهما شددا على «تعزيز تعاونهما بهدف تكثيف العمليات ضد الارهابيين». وتصف طهران بالارهابيين كل الفصائل المعارضة والمقاتلة والجهاديين الذين يحاربون الجيش السوري.
من المقرر ان يقضي تيلرسون الليلة في موسكو قبل ان يجري الاربعاء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقد جرت العادة ان يلتقي وزراء خارجية الولايات المتحدة الرئيس فلاديمير بوتين اثناء زيارتهم العاصمة الروسية لكن المسؤولين الروس قالوا إنه ليس هناك اي قرار بعد حول هذا الشأن.
فيما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء عن اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وايران نهاية هذا الاسبوع في موسكو.
وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس «من المقرر ان يعقد اجتماع ثلاثي نهاية الاسبوع يضم وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري وليد المعلم والايراني محمد جواد ظريف».
ونقلت وكالات الانباء الروسية عن مصادر دبلوماسية انه من المتوقع وصول المعلم وظريف الجمعة الى العاصمة الروسية.