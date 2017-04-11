تيلرسون في موسكو لمواجهة الروس حول سوريا قبل الاجتماع الثلاثي

ايران‭:‬تكرار‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬بدون‭ ‬رد

موسكو‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬لمواجهة‭ ‬القيادة‭ ‬الروسية‭ ‬حول‭ ‬دعمها‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭. ‬وكان‭ ‬تيلرسون‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭ ‬انه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تحالفها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬الذي‭ ‬تتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬دمشق‭ ‬بارتكابه‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬ايضا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬انحياز‭ ‬روسيا‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الاسد‭ ‬والايرانيين‭ ‬وحزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الاميركي‭ ‬متسائلا‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يخدم‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬مصالح‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل؟‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬تفضل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الاخرى‭ ‬ودول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬السورية»؟‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬دهقان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬رد‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تحادث‭ ‬بصورة‭ ‬منفصلة‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الروسي‭ ‬والسوري،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬وزارته‭. ‬وادانت‭ ‬ايران‭ ‬بشدة‭ ‬الضربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬الشعيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتهمت‭ ‬واشنطن‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬بهجوم‭ ‬كيميائي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬وجهاديون‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬87‭ ‬شخصا‭.‬

وقال‭ ‬دهقان‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الذي‭ ‬تدعم‭ ‬بلاده‭ ‬مثل‭ ‬ايران‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬‮«‬سيدفع‭ ‬الاميركيون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬اذا‭ ‬كرروا‭ ‬فعلتهم‭ ‬وعليهم‭ ‬ان‭ ‬يعرفوا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يبقى‭ ‬بدون‭ ‬رد‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬دهقان‭ ‬المسؤولين‭ ‬الاميركيين‭ ‬بالكذب‭ ‬عندما‭ ‬يقولون‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬يريدون‭ ‬محاربة‭ ‬الارهابيين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬قصف‭ (‬الارهابيين‭) ‬انهم‭ ‬يقصفون‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬والشعب‭ ‬السوري‭. ‬جبهة‭ ‬المقاومة‭ ‬ستواصل‭ ‬بعزم‭ ‬وتصميم‭ ‬محاربة‭ ‬الارهابيين‭ ‬خلافا‭ ‬لارادة‭ ‬الأميركيين‮»‬‭.‬

واتصل‭ ‬دهقان‭ ‬بنظيره‭ ‬السوري‭ ‬فهد‭ ‬الفريج‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انهما‭ ‬شددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬تعاونهما‭ ‬بهدف‭ ‬تكثيف‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬الارهابيين‮»‬‭. ‬وتصف‭ ‬طهران‭ ‬بالارهابيين‭ ‬كل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والمقاتلة‭ ‬والجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬يحاربون‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬

من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يقضي‭ ‬تيلرسون‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يجري‭ ‬الاربعاء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭.‬

وقد‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اثناء‭ ‬زيارتهم‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬لكن‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬بعد‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬وسوريا‭ ‬وايران‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬ثلاثي‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬يضم‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬والسوري‭ ‬وليد‭ ‬المعلم‭ ‬والايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وصول‭ ‬المعلم‭ ‬وظريف‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭.‬