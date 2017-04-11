مصدر يكشف عن صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب وتوسيع مهمات المستشار الأمني للسيسي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعلنت‭ ‬فيه‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬هوية‭ ‬الانتحاريين‭ ‬فى‭ ‬حادثي‭ ‬تفجير‭ ‬كنيسة‭ ‬طنطا‭ ‬والاسكندريه‭ ‬والتى‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬التحقيقات،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬مسؤول‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬الزمان‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬انشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬عنه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬حيث‭ ‬اكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬سوف‭ ‬يضع‭ ‬آلية‭ ‬لتجفيف‭ ‬منابع‭ ‬وتمويل‭ ‬التطرف‭ ‬كما‭ ‬سيتولى‭ ‬التنسيق‭ ‬الامنى‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬المواجهة‭ ‬الاعلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬محدده‭ ‬للخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬والمناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فشل‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬القيام‭ ‬بتلك‭ ‬المهمه‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬اعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬انشاء‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬رسوب‭ ‬للازهر‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬والارهاب‭ ‬فكرياً‭. ‬وطالب‭ ‬احمد‭ ‬كريمة‭ ‬استاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬بابعاد‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيين‭ ‬من‭ ‬الازهر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬نجحوا‭ ‬فى‭ ‬السيطره‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬سيعطى‭ ‬دورا‭ ‬اكبر‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لمستشاره‭ ‬الامني‭ ‬اللواء‭ ‬احمد‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬والذى‭ ‬كلفه‭ ‬بوضع‭ ‬خطه‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ . ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬التقى‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬مع‭ ‬شخصيات‭ ‬ابرزها‭ ‬الشيخ‭ ‬نبيل‭ ‬نعيم‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الجهاد‭ ‬السابق‭ ‬واسامة‭ ‬الازهرى‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬للشئون‭ ‬الدينيه‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬خطة‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬اكبر‭ ‬حمله‭ ‬اعلاميه‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفكر‭ ‬السلفي‭ ‬الوهابى‭ ‬الجهادى‭ ‬المنتشر‭ ‬فى‭ ‬الشارع‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدوله‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬انتقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭ ‬تحذير‭ ‬اسرائيل‭ ‬لرعاياها‭ ‬بالتوجه‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬اركان‭ ‬حرب‭ ‬محمد‭ ‬الشهاوى‭ ‬الخبير‭ ‬العسكرى‭ ‬بكلية‭ ‬القادة‭ ‬والاركان‭ ‬ان‭ ‬الشائعات‭ ‬التى‭ ‬تطلقها‭ ‬اسرائيل‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التأثير‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬وبالتالى‭ ‬محاولة‭ ‬ضرب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬اشعلت‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لتحديد‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسة‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬فترتين‭ ‬واستعداده‭ ‬للترشح‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسيه‭ ‬ثانية‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬الشعب‭ ‬ذلك‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬والخفى‭ ‬بين‭ ‬اركان‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬السيسى‭ ‬وشفيق‭ ‬وعنان‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬المح‭ ‬الفريق‭ ‬شفيق‭ ‬المرشح‭ ‬السابق‭ ‬للرئاسة‭ ‬عن‭ ‬امكانية‭ ‬ترشحه‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬واعلان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬رؤوف‭ ‬السيد‭ ‬ثقته‭ ‬بترشح‭ ‬شفيق‭ ‬لتلك‭ ‬الانتخابات‭.‬