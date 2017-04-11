مصدر يكشف عن صلاحيات المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب وتوسيع مهمات المستشار الأمني للسيسي

القاهرة – مصطفى عمارة
فى الوقت الذي اعلنت فيه الاجهزة الامنية عن قرب التوصل الى هوية الانتحاريين فى حادثي تفجير كنيسة طنطا والاسكندريه والتى لم يعلن عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، كشف مصدر حكومي مسؤول فى تصريحات خاصة ل الزمان عن تفاصيل انشاء المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف الذي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث اكد المصدر ان المجلس سوف يضع آلية لتجفيف منابع وتمويل التطرف كما سيتولى التنسيق الامنى بين الجهات المختلفة ووضع استراتيجية المواجهة الاعلامية من خلال وضع ضوابط محدده للخطاب الدينى والمناهج التعليمية بعد ان فشل الازهر فى القيام بتلك المهمه ،فيما اكد عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ان اعلان الرئيس انشاء هذا المجلس هو شهادة رسوب للازهر فى مواجهة التطرف والارهاب فكرياً. وطالب احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر بابعاد الاخوان والسلفيين من الازهر بعد ان نجحوا فى السيطره عليه فى السياق ذاته كشف مصدر امنى للزمان ان الرئيس السيسى سيعطى دورا اكبر خلال المرحلة القادمة لمستشاره الامني اللواء احمد جمال الدين والذى كلفه بوضع خطه للحرب على الارهاب . وفى هذا الاطار التقى جمال الدين مع شخصيات ابرزها الشيخ نبيل نعيم زعيم تنظيم الجهاد السابق واسامة الازهرى مستشار الرئيس للشئون الدينيه واضاف المصدر ان خطة جمال الدين تعتمد على تنظيم اكبر حمله اعلاميه لمواجهة الفكر السلفي الوهابى الجهادى المنتشر فى الشارع بعيداً عن التدخل المباشر من جانب الدوله . من ناحية اخرى انتقد عدد من الخبراء العسكريين تحذير اسرائيل لرعاياها بالتوجه الى سيناء وقال اللواء اركان حرب محمد الشهاوى الخبير العسكرى بكلية القادة والاركان ان الشائعات التى تطلقها اسرائيل حول عدم الاستقرار الامنى فى سيناء تهدف الى التأثير سلباً على السياحة فى سيناء وبالتالى محاولة ضرب الاقتصاد المصرى. على صعيد آخر اشعلت تصريحات الرئيس السيسى فى الولايات المتحدة عن عدم وجود توجه لتحديد فترة الرئاسة لاكثر من فترتين واستعداده للترشح لفترة رئاسيه ثانية فى حالة ما اذا طلب منه الشعب ذلك الصراع المحتدم والخفى بين اركان المؤسسة العسكرية السيسى وشفيق وعنان خاصة بعد ان المح الفريق شفيق المرشح السابق للرئاسة عن امكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة واعلان نائب رئيس الحركة الوطنية رؤوف السيد ثقته بترشح شفيق لتلك الانتخابات.