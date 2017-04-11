السعودية تحاكم اول امرأة بتهمة المشاركة في احتجاجات الشيعة

الرياض‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحاكم‭ ‬القضاء‭ ‬السعودي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬امرأة‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬احتجاجات‭ ‬الأقلية‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬صحيفة‭ ‬محلية‭. ‬ولم‭ ‬تكشف‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬هوية‭ ‬المتهمة‭ ‬لكنها‭ ‬اعلنت‭ ‬انها‭ ‬تبلغ‭ ‬43‭ ‬عاما‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬انها‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬متهمة‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬القطيف‮»‬،‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسرحا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭. ‬واشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬محاكمتها‭ ‬بدات‭ ‬الاثنين‭. ‬وشهدت‭ ‬منطقة‭ ‬القطيف‭ ‬تظاهرت‭ ‬اثناء‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وتقع‭ ‬القطيف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬غالبية‭ ‬الشيعة‭ ‬الذين‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬التهميش‭ . ‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬الدبيسي‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬سعودية‭ ‬مقرها‭ ‬برلين‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رجل‭ ‬ادينوا‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التظاهرات‭ ‬وصدرت‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬بعضهم‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬اسمها‭ ‬نعيمة‭ ‬المطرود‭ ‬وتعمل‭ ‬ممرضة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تحاكم‭ ‬بتهمة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬واضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬بريئة‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬بدء‭ ‬محاكمتها‭ ‬الاثنين،‭ ‬اتهمها‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬خصوصا‭ ‬ب»الإخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬و»التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬عكاظ‭ .‬

كما‭ ‬انها‭ ‬متهمة‭ ‬أيضا‭ ‬باستخدام‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬التحريض‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬والقضاء‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ان‭ ‬المتهمة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬تحضيرا‭ ‬لدفاعها‭ ‬‮«‬واختيار‭ ‬محام‮»‬‭.‬