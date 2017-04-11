عراقيل الحلم الكردي

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فاتح عبد السلام

الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الاحزاب‭ ‬الكردية‭ ‬لا‭ ‬تصمد‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ . ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬تحمل‭ ‬تكلفة‭ ‬تعطيل‭ ‬الحلم‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬تولد‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬كما‭ ‬يذهب‭ ‬أغلب‭ ‬القيادات‭ ‬الكردية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬اقليمية‭ ‬حوله‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يعترف‭ ‬بوجوده‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬الواحد‭ ‬ما‭ ‬لايقل‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬وعشرين‭ ‬دولة‭ ‬ارسلت‭ ‬لها‭ ‬ممثليات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وقنصليات‭ ‬الى‭ ‬أربيل‭.‬

حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬هو‭ ‬صوت‭ ‬الشعب‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬الحزبية‭ ‬والسياسية،‭ ‬ومن‭ ‬المعيب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬اية‭ ‬قومية‭ ‬أخرى‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬الكرد‭ ‬بالحقوق‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬القوميات‭ ‬الاخرى‭.‬

القيادات‭ ‬الكردية‭ ‬ماضية‭ ‬نحو‭ ‬الاستفتاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد‭ ‬،‭ ‬وتم‭ ‬تحديد‭ ‬الأفق‭ ‬الزمني‭ ‬لخارطة‭ ‬طريق‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تنسيق‭ ‬كل‭ ‬مستلزمات‭ ‬الاستفتاء‭ . ‬المخاوف‭ ‬الايرانية‭ ‬والتركية‭ ‬من‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬الكردية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمشكلتين‭ ‬الكرديتين‭ ‬في‭ ‬بلادهما،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬،ولا‭ ‬يريد‭ ‬البَلدان‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬عدوى‭ ‬الاستقلال‭ ‬اليهما‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬شعوباً‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطالب‭ ‬بحق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬أيضاً‭ .‬

غير‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تقع‭ ‬مشكلة‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬ستبقى‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الجيران‭ ‬ولعل‭ ‬افضل‭ ‬جار‭ ‬للكرد‭ ‬هو‭ ‬الجار‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬برغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الكردي‭ ‬وكذلك‭ ‬لا‭ ‬تساعد‭ ‬ايران‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬حصاره‭ ‬الجغرافي‭ ‬الطبيعي،‭ ‬انها‭ ‬مشكلات‭ ‬جدية‭ ‬تواجه‭ ‬فكرة‭ ‬الاستقلال‭ ‬والمشكلة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬الواقع‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أي‭ ‬توترات‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬استقامة‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الآن‭ ‬يجعل‭ ‬الحلم‭ ‬الكردي‭ ‬محاصرا‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬الانقسام‭ ‬الجزء‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬احزاب‭ ‬السلطة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬نظرية‭ ‬الاستئثار‭ ‬بالحكم‭ ‬عملياً‭..‬

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لندن