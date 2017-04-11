عراقيل الحلم الكردي

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فاتح عبد السلام
الخلافات بين الاحزاب الكردية لا تصمد أمام الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مصير الشعب الكردي . لا أحد يستطيع تحمل تكلفة تعطيل الحلم الكردي في اعلان دولة مستقلة تولد بالتوافق مع العاصمة بغداد كما يذهب أغلب القيادات الكردية ، لكن الاستفتاء على تقرير المصير أمر آخر حيث لا يعني بالضرورة التوافق مع بغداد أو أية دولة اقليمية حوله ، فهو شأن داخلي في الاقليم الذي بات يعترف بوجوده داخل العراق الواحد ما لايقل عن ست وعشرين دولة ارسلت لها ممثليات دبلوماسية وقنصليات الى أربيل.
حق تقرير المصير هو صوت الشعب خارج الأطر الحزبية والسياسية، ومن المعيب على أي عربي أو اية قومية أخرى رفض أن يتمتع الكرد بالحقوق التي تتمتع بها القوميات الاخرى.
القيادات الكردية ماضية نحو الاستفتاء من دون تردد ، وتم تحديد الأفق الزمني لخارطة طريق يجري من خلالها تنسيق كل مستلزمات الاستفتاء . المخاوف الايرانية والتركية من الاستفتاء والحديث عن الدولة الكردية المنبثقة من العراق تتعلق بالمشكلتين الكرديتين في بلادهما، حيث لا توجد حلول لها ،ولا يريد البَلدان أن تنتقل عدوى الاستقلال اليهما لاسيما انّ شعوباً أخرى يمكن أن تطالب بحق تقرير المصير أيضاً .
غير ان على الجانب الآخر تقع مشكلة الجغرافيا الكردية التي ستبقى بحاجة الى الجيران ولعل افضل جار للكرد هو الجار العربي ، برغم كل ما يقال ، ذلك ان تركيا يمكن ان تضغط على مسألة تصدير النفط الكردي وكذلك لا تساعد ايران الاقليم الكردي في فك حصاره الجغرافي الطبيعي، انها مشكلات جدية تواجه فكرة الاستقلال والمشكلة أكبر في الانتقال الى الواقع ، في ظل أي توترات مع بغداد ، لكن عدم استقامة الحال في بغداد الآن يجعل الحلم الكردي محاصرا بالاضطرابات المحتملة من الانقسام الجزء الآخر من العراق حيث احزاب السلطة لا تزال تعمل وفق نظرية الاستئثار بالحكم عملياً..
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لندن