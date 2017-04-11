مبيعات منتجات ابنة ترامب تحقق ارتفاعاً كبيراً

نيويورك‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حققت‭ ‬مبيعات‭ ‬منتجات‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭ ‬بحوالى‭ ‬61‭%‬‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬ثيرد‭ ‬أباريل‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬وتوزع‭ ‬ملابس‭ ‬ومنتجات‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والتداولات‭ ‬الأميركية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬البورصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬تغطي‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2016‭/‬2017‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬و31‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2017‭ ‬ولا‭ ‬تشمل‭ ‬المبيعات‭ ‬بالجملة‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬الأرقام‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬مبيعات‭ ‬التفرقة‭ ‬‭(‬في‭ ‬المتاجر‭) ‬ولا‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬خلاله‭ ‬متاجر‭ ‬‮«‬نوردستروم‮»‬‭ ‬و»ماركوس‭ ‬نيمان‭ ‬ماركوس‮»‬‭ ‬بسحب‭ ‬منتجات‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬محلاتها‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬دعوات‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬غراب‭ ‬يور‭ ‬واليت»لمقاطعتها‭. ‬وأثار‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جدلا‭ ‬وذهبت‭ ‬كيليان‭ ‬كونواي‭ ‬مستشارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الدعوة‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات،‭ ‬ما‭ ‬حرك‭ ‬الشبهات‭ ‬بحصول‭ ‬تضارب‭ ‬مصالح‭ ‬بين‭ ‬أعمال‭ ‬عائلة‭ ‬ترامب‭ ‬والبيت‭ ‬الأبيض‭. ‬ووصلت‭ ‬إيرادات‭ ‬منتجات‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2016‭/‬2017‭ ‬إلى‭ ‬47‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬29‭,‬4‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭. ‬وذكرت‭ ‬‮«‬جي‭ ‬ثيرد‭ ‬أباريل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬أيضا‭ ‬تراخيص‭ ‬لمنتجات‭ ‬كالفن‭ ‬كلاين‭ ‬وتومي‭ ‬هيلفيغر‭ ‬وليفايس‭ ‬وكارل‭ ‬لاغرفيلد،‭ ‬أن‭ ‬علامة‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬الثلاث‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أرباحها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬مسجلة‭ ‬840‭,‬9‭ ‬مليوندولار‭ ‬مقابل‭ ‬836‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭. ‬وتتعارض‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬متاجر‭ ‬نوردستروم‭ ‬حين‭ ‬بررت‭ ‬قرارها‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬منتجات‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬بهبوط‭ ‬المبيعات‭. ‬ولا‭ ‬تمثل‭ ‬علامة‭ ‬إيفانكا‭ ‬ترامب‭ ‬سوى‭ ‬1‭,‬97‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جي‭ ‬3‭ ‬أباريل‮»‬‭.‬