كلفة خيالية لانجاب زوجة كلوني

لندن ـ الزمان
يتحدث بسعادة غامرة النجم جورج كلوني، وهو يستعد لاستقبال توأميه من المحامية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، بأحد المستشفيات الكبرى بلندن، وذلك بتكلفة خيالية قياساً الى حالات الولادات المماثلة .
حيث من المقرر أن يدفع كلوني مبلغ يقدر بـ 1.3 مليون دولار، وذلك بعدما قام بحجز جناح “كنسنغتون” الخاص بكامله في مستشفى “تسيلسي آند ويستمنستر” في لندن وذلك مقابل 588 ألف دولار لأسبوع واحد.
كما أن تكلفة المرافقة التي ستحظى بها أمل ستبلغ 30 ألف دولار، كما استعان بخبيرة تدليك إيطالية ستحصل أيضاً على 5 آلاف دولار.
جورج كلوني، اتفق مع الطاهي الإيطالي ريكاردو دو برا ليعدّ طعام العائلة، واختار الزوجان مربيتين لولديهما بمعاش سنوي يبلغ 400 ألف دولار، وذلك وفقًا لمجلة “وومنز داي”