كلفة خيالية لانجاب زوجة كلوني

لندن‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

يتحدث‭ ‬بسعادة‭ ‬غامرة‭ ‬النجم‭ ‬جورج‭ ‬كلوني،‭ ‬وهو‭ ‬يستعد‭ ‬لاستقبال‭ ‬توأميه‭ ‬من‭ ‬المحامية‭ ‬ذات‭ ‬الأصول‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمل‭ ‬علم‭ ‬الدين،‭ ‬بأحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الكبرى‭ ‬بلندن،‭ ‬وذلك‭ ‬بتكلفة‭ ‬خيالية‭ ‬قياساً‭ ‬الى‭ ‬حالات‭ ‬الولادات‭ ‬المماثلة‭ .‬

حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬كلوني‭ ‬مبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬بحجز‭ ‬جناح‭ ‬“كنسنغتون”‭ ‬الخاص‭ ‬بكامله‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬“تسيلسي‭ ‬آند‭ ‬ويستمنستر”‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬588‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأسبوع‭ ‬واحد‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬المرافقة‭ ‬التي‭ ‬ستحظى‭ ‬بها‭ ‬أمل‭ ‬ستبلغ‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬كما‭ ‬استعان‭ ‬بخبيرة‭ ‬تدليك‭ ‬إيطالية‭ ‬ستحصل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭.‬

جورج‭ ‬كلوني،‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬الطاهي‭ ‬الإيطالي‭ ‬ريكاردو‭ ‬دو‭ ‬برا‭ ‬ليعدّ‭ ‬طعام‭ ‬العائلة،‭ ‬واختار‭ ‬الزوجان‭ ‬مربيتين‭ ‬لولديهما‭ ‬بمعاش‭ ‬سنوي‭ ‬يبلغ‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لمجلة‭ ‬“وومنز‭ ‬داي”