تعديل مثير لسن الانتساب الى نقابة الفنانين في سوريا

دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬نقيب‭ ‬الفنانين‭ ‬زهير‭ ‬رمضان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬النقابة‭ ‬رقم‭ /‬13‭/ ‬لعام‭ /‬1990‭/ ‬والذي‭ ‬مضى‭ ‬عليه‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬بهدف‭ ‬مواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬الحالية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭. ‬وأوضح‭ ‬نقيب‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬سانا‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬يتضمن‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬منها‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬ادخال‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬وجعل‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬المرجع‭ ‬الأساسي‭ ‬لمعالجة‭ ‬المشكلات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬الاعوام‭ ‬الماضية‭. ‬ووصف‭ ‬المراقبون‭ ‬التعديل‭ ‬بالمثير‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬الاسباب‭ ‬الموجبة‭ ‬له‭ ‬بين‭ ‬الاوساط‭ ‬الفنية‭ . ‬وبين‭ ‬رمضان‭ ‬ان‭ ‬اهم‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ادخالها‭ ‬هو‭ ‬تعديل‭ ‬سن‭ ‬الانتساب‭ ‬الى‭ ‬النقابة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وهو‭ ‬عمر‭ ‬العطاء‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفنان‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬القانون‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ /‬14‭ ‬الى‭ ‬60‭/ ‬عاما‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إضافة‭ ‬مهن‭ ‬جديدة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬لحظها‭ ‬سابقا‭ ‬كهندسة‭ ‬الديكور‭ ‬والغرافيك‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬التعديلات‭ ‬بحسب‭ ‬رمضان‭ ‬الغاء‭ ‬شهادة‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الانتاج‭ ‬كونها‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬والوسط‭ ‬الفني‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬الجامعية‭ ‬وخبرة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وإنتاج‭ ‬خمسة‭ ‬مسلسلات‭ ‬طويلة‭ ‬ثلاثين‭ ‬حلقة‭ ‬لكل‭ ‬مسلسل‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مهنة‭ ‬كتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬تهدف‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المسجلين‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الاقلام‭ ‬الشابة‭ ‬واستيعاب‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬العالي‭ ‬للفنون‭ ‬المسرحية‭ ‬حيث‭ ‬سيسمح‭ ‬لخريجي‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬بالانتساب‭ ‬الى‭ ‬النقابة‭ ‬كونهم‭ ‬اكاديميين‭. ‬وبين‭ ‬نقيب‭ ‬الفنانين‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬للانتساب‭ ‬للنقابة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬الدرامية‭ ‬والموسيقية‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬اختبار‭ ‬القبول‭ /‬كمتمرن‭/ ‬باستثناء‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭ ‬مثل‭ ‬ادارة‭ ‬التصوير‭ ‬والسيناريو‭ ‬وادارة‭ ‬الانتاج‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬النقابة‭ ‬ستتخذ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لأعضائها‭.‬