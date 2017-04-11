تعديل مثير لسن الانتساب الى نقابة الفنانين في سوريا

دمشق – الزمان
كشف نقيب الفنانين زهير رمضان انه تم الانتهاء من تعديل قانون النقابة رقم /13/ لعام /1990/ والذي مضى عليه زمن طويل بهدف مواكبة المتغيرات الحالية ولا سيما على الصعيد الفني. وأوضح نقيب الفنانين في بيان نقلته عنه وكالة الانباء السورية سانا امس أن القانون الحالي يتضمن بعض المواد التي لم تعد تحقق الهدف المرجو منها مؤكدا ضرورة ادخال مواد جديدة لتطوير العمل وجعل القانون هو المرجع الأساسي لمعالجة المشكلات والصعوبات التي ظهرت خلال الاعوام الماضية. ووصف المراقبون التعديل بالمثير ولا تعرف الاسباب الموجبة له بين الاوساط الفنية . وبين رمضان ان اهم التعديلات التي تم ادخالها هو تعديل سن الانتساب الى النقابة ما بين 18 إلى 40 سنة وهو عمر العطاء بالنسبة للفنان في حين كان القانون الماضي من /14 الى 60/ عاما فضلا عن إضافة مهن جديدة لم يتم لحظها سابقا كهندسة الديكور والغرافيك. كما تشمل التعديلات بحسب رمضان الغاء شهادة الاختصاص في مجال الانتاج كونها قليلة جدا والوسط الفني بحاجة الى هذا الاختصاص لذلك تم الاكتفاء بالشهادة الجامعية وخبرة خمس سنوات وإنتاج خمسة مسلسلات طويلة ثلاثين حلقة لكل مسلسل. وأشار الى أن الأمر ذاته ينطبق على مهنة كتاب السيناريو حيث ان التعديلات التي شملت هذه المهنة تهدف لزيادة عدد الأعضاء المسجلين ضمن هذا التخصص في النقابة لتشجيع الاقلام الشابة واستيعاب قسم كبير من خريجي قسم الدراسات في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث سيسمح لخريجي هذا القسم بالانتساب الى النقابة كونهم اكاديميين. وبين نقيب الفنانين انه تم تحديد الشهادة الثانوية كحد أدنى للانتساب للنقابة في المهن الدرامية والموسيقية بعد اجتياز اختبار القبول /كمتمرن/ باستثناء ما نص عليه القانون مثل ادارة التصوير والسيناريو وادارة الانتاج مؤكدا ان النقابة ستتخذ كل ما من شأنه لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات لأعضائها.