الفيلم البورتوريكي «الزورق» يتألق في عمان

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

حظي‭ ‬بالاعجاب‭ ‬وكثافة‭ ‬الحضور‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الزورق‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬البورتوريكي‭ ‬خوليو‭ ‬كونتانا،‭ ‬الذي‭ ‬عرضته‭ ‬مؤسسة‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬شومان‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬،‭ ‬ويروي‭ ‬حكاية‭ ‬قرية‭ ‬موشحة‭ ‬بالسواد،‭ ‬تعيش‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬المحيط‭ ‬الذي‭ ‬أرسل‭ ‬موجة‭ ‬عاتية،‭ ‬دمرت‭ ‬مدرسة‭ ‬القرية‭.‬

ويصور‭ ‬الفيلم‭ ‬مأساة‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬السواد‭ ‬والحزن‭ ‬وكابوس‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬المجهول‭ ‬المتربص‭ ‬بهم‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ماء‭ ‬المحيط،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فقدت‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬هم‭ ‬اّخر‭ ‬جيل‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬امرأة‭ ‬بصحبة‭ ‬ابنها،‭ ‬تمردت‭ ‬على‭ ‬حزن‭ ‬القرية‭ ‬وارتدت‭ ‬لباسا‭ ‬باللون‭ ‬الوردي،‭ ‬حيث‭ ‬يصبح‭ ‬ولدها‭ ‬لاحقا‭ ‬بمثابة‭ ‬الأمل‭ ‬والمخلص‭ ‬للقرية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬الجاثم‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬يبدأ‭ ‬أهل‭ ‬القرية‭ ‬النظر‭ ‬على‭ ‬الولد‭ ‬انه‭ ‬مختلف،‭ ‬وأنه‭ ‬يحمل‭ ‬إشارات‭ ‬ودلالات،‭ ‬والبعض‭ ‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬معجزة،‭ ‬فالأهالي‭ ‬العاجزون‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬محنتهم،‭ ‬والمسكونون‭ ‬بقناعات‭ ‬او‭ ‬خرافات‭ ‬تمنعهم‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬حياتهم،‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬معجزة‭ ‬تخرجهم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬الساكن‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬الموت‭.‬

الفيلم‭ ‬مليء‭ ‬بالاشارات‭ ‬والدلالات‭ ‬البليغة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬التوازن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مادي‭ ‬وروحاني،‭ ‬فالإنسان‭ ‬مزيج‭ ‬منهما،‭ ‬والحياة‭ ‬لا‭ ‬تستقيم‭ ‬دونهما‭. ‬تميز‭ ‬الفيلم‭ ‬بقوة‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬سار‭ ‬بحذر‭ ‬وذكاء‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬روحاني‭ ‬وواقعي،‭ ‬وببراعة‭ ‬مخرج‭ ‬امسك‭ ‬بعناصر‭ ‬الفيلم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اداء‭ ‬الممثلين،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بكافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المكان‭ ‬والازياء‭ ‬والالوان‭ ‬والاكسسوارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعكس‭ ‬واقع‭ ‬المكان‭ ‬والشخصيات‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬دواخل‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬ونمط‭ ‬العيش‭ ‬الذي‭ ‬عاشته‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬السنين‭.‬