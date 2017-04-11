عصائب الحق: الحادث يرمي لإيقاع الفتنة والإساءة للحشد الشعبي

الشيوعي يهدّد بمقاضاة الجهات المتورّطة بمهاجمة مقره في الديوانية

بغداد – صباح الخالدي

الديوانية – عبير الديواني

هدد الحزب الشيوعي العراقي بمقاضاة الجهة التي تقف وراء التفجير الذي تعرض اليه مقره في الديوانية ، فيما قالت عصائب اهل الحق ان الهجوم يهدف الى اثارة الفتنة وتشويه سمعة الحشد الشعبي، داعية الى ضبط النفس. وياتي الهجوم بعد ساعات من إضطرابات شهدتها المحافظة وتحديداً في جامعة القادسية لدى حضور الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي لاحتفالية اقيمت في الجامعة بالإنتصارات على داعش.

وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) امس ان الهجوم الذي جرى منتصف الليلة قبل الماضية نفذ بتفجير قنبلتين يدويتين (رمتهما عناصر موتورة ومنفلتة على مقر اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في المحافظة)، مؤكداً ان (الاعتداء لم يخلّف لحسن الحظ خسائر بشرية) . واضاف ان (هذا الهجوم الآثم يشكل عدواناً صارخاً ليس فقط على كيان سياسي شرعي في اليوم الذي تسلم فيه ويا للمفارقة! اجازته الرسمية من مفوضية الانتخابات، بل وعلى كل الكيانات الاخرى، وعلى قانون الاحزاب السياسية، وعلى الحريات الديمقراطية والحياة الدستورية، وعلى حقوق الانسان والمجتمع الاساسية)، لافتًا الى ان (ما حصل يستحق الادانة الواسعة من جانب الدولة ومؤسساتها، لا سيما في المحافظة التي كانت مسرحاً للاحداث والتي عليها توفير الحماية للجميع من دون تمييز. كذلك يتطلب الادانة والاستنكار من طرف جميع الاحزاب السياسية، بوصفه حدثا يؤشر احتمال انفلات الاوضاع في اية لحظة). وبشأن ردود فعله ، قال الحزب (سنلجأ الى الوسائل السلمية والقانونية للدفاع عن شرعية عملنا السياسي، وعن حق اعضاء حزبنا في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والدستورية، وسنقاضي من اقدم على هذه الفعلة الشنيعة، ونطالب بمعاقبته وتعويض الاضرار التي لحقت بمقر حزبنا في الديوانية).

وعن الاحداث التي شهدتها الديوانية اول امس، قال البيان ان(حرم الجامعة شهد البارحة إشهاراً سافراً للسلاح واطلاقا للرصاص في الهواء واعتداءً بالضرب المبرح على بعض الطلبة، الذين قيل انهم اطلقوا هتافات غير مناسبة اثناء فعالية سياسية في الجامعة)، مضيفًا (وعلى الرغم ان ما جرى في الجامعة ، كان شأناً خاصاً بطلابها وبتعبيرهم سلمياً عن آرائهم ومواقفهم، فقد عمد البعض الى اقحام اسم الحزب الشيوعي العراقي في الأمر، لغاية سرعان ما انكشفت، عندما جرت ملاحقة عدد من الناشطين المدنيين، بينهم شيوعيون، ومحاولة حملهم على الاعتراف بما لم يقوموا به ولم يفعلوه)، بحسب البيان.

وكانت (الزمان) قد تلقت في وقت سابق من يوم امس بيانًا مماثلا من اللجنة المحلية للحزب في الديوانية اكد ان الهجوم اسفر عن(إلحاق اضرار مادية فقط بالمقر ومحتوياته)، مطالبة (الاجهزة الامنية بمتابعة قضية الاعتداء المشين وملاحقة مقترفيه قانونياً وبتعزيز دورها وحماية الارواح والممتلكات والمقرات من عبث العابثين). من جهتها، قالت عصائب اهل الحق ان الهجوم يهدف الى اثارة الفتنة وتشويه سمعة الحشد الشعبي.

واوضحت في بيان امس انه (في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز في مواجهة التحديات الكبرى وعلى رأسها داعش والفكر التكفيري، والذي واجهناه بصبر وتحدي ووحدة صف حتى بات النصر قاب قوسين او ادنى، تنبري بعض المحاولات النشاز التي تحاول ان تشوه هذه الانتصارات التي يحتفل بها شعبنا العراقي البطل من خلال اثارة الفتنة وتشويه سمعة الحشد الشعبي، لكن خاب سعيهم في كل محاولة يرومون تفعيلها، وحادثة ليلة البارحة في استهداف مكتب الحزب الشيوعي في محافظة الديوانية تأتي في هذا الاطار)، وتابعت (في الوقت الذي ندين هذا العمل ونستنكره ، ندعو ابناءنا واخواننا الى ضبط النفس وعدم الانجرار الى مايريده اعداء العراق، وضرورة تفويت الفرصة عليهم).