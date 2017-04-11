دعوات لزيارة العراق و دعم ملف رفع الحظر

عبطان يبحث مع وزراء الشباب العرب سبل التعاون المشترك

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقى وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بوزراء الشباب والرياضة في البحرين وقطر وسلطنة عمان والامارات والجزائر والأردن والسودان وليبيا وتونس وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك. وتم خلال اللقاءات توجيه الدعوات للوزراء ومسؤولي الاتحادات الكروية في تلك البلدان لزيارة العراق والاطلاع على الملاعب الحديثة التي انجزت والاخرى قيد الانجاز والنهضة العمرانية في البنى التحتية التي يشهدها العراق رغم الازمة الاقتصادية. كما اكد عبد الحسين عبطان على اهمية دعم الدول العربية في ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ودعوة الاندية العربية لخوض مباريات ودية مع الاندية العراقية في ملاعب بغداد والمحافظات الاخرى . وكان وزراء الشباب والرياضة العرب، قد عقدوا اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية برئاسة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. بدأ الاجتماع بعرض تقرير الأمانة الفنية حول الأنشطة، التي تم تنفيذها العام الماضي وكان منها الملتقى العربي للإدماج الاقتصادي للشباب، والمهرجان العربي للألعاب الرياضية التقليدية بالمغرب، واللقاء الثالث عشر لشباب العواصم العربية بالأردن، وبرنامج زيارة الأماكن المقدسة بالسعودية في نوفمبر الماضي. كما اتفق وزراء الشباب والرياضة العرب على تنفيذ بعض الأنشطة التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية منها منتدى الوسطية الدولي لشباب الجامعات والمدارس بالكويت، ومؤتمر علمي رياضي إعلامي عربي متخصص تحت عنوان الإعلام الرياضي بين الهوية والواقع وانعكاسات ثورة وسائل التواصل الاجتماعي.