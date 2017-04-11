النادي الملكي يتصدّر تصنيف أندية أوربا

{ مدريد – وكالات: أصدر الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) تصنيفه الشهري الجديد لأندية أوربا، والذي تصدره فريق ريال مدريد، كما تواجد 3 أندية إسبانية أخرى ضمن المصنفين العشرة الأوائل. وقد نشرت صحيفة أس الإسبانية ترتيب أندية أوربا للمواسم الخمسة الماضية بما فيها الموسم الحالي 2016/2017 حيث تصدر الترتيب نادي ريال مدريد برصيد 166.371 نقطة، ويليه بايرن ميونخ الألماني برصيد 154.842 نقطة. بينما حل برشلونة الإسباني ثالثا في الترتيب برصيد 150.371 نقطة، وحل رابعًا أتلتيكو مدريد برصيد 136.371 نقطة، أما في المركز الخامس فقد جاء نادي يوفنتوس الإيطالي برصيد 131.366 نقطة. وعلى صعيد الموسم الحالي فقط فقد تصدر نادي يوفنتوس الإيطالي ترتيب أفضل الأندية الأوربية برصيد 26.550 نقطة، وثانيًا ريال مدريد 26.400 نقطة وثالثًا أتلتيكو مدريد بنفس عدد نقاط جاره ريال مدريد، ورابعًا برشلونة برصيد 25.400 نقطة، وخامسًا بايرن ميونخ الإيطالي برصيد 24.857 نقطة.