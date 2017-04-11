تضخم ملاكات أمانة بغداد يستولي على إيراداتها كرواتب موظفين

المطلبي يكشف لـ (الزمان) : أسباب سياسية وراء عرقلة إقرار قانون مجلس المحافظة

تولي مهمات الدرجات الوظيفية لوزارة التربية ونقل صلاحيات 8 وزارات أخرى

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشف مجلس محافظة بغداد عن استلام مهمات توزيع الدرجات الوظيفية في وزارة التربية بحسب خطة بغداد للمناطق الجغرافية والكثافة السكانية، مشيرا الى نقل صلاحيات 8 وزارات الى المجلس، مؤكدا وقوف اسباب سياسية وراء عرقلة اقرار قانون مجلس المحافظة للحدود الادارية الجديدة للعاصمة.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي في حوار لـ (الزمان) أن (المهمات الجديدة التي سيتسلمها المجلس هي توزيع الدرجات الوظيفية لوزارة التربية في بغداد بحسب المناطق الجغرافية والكثافة السكانية والاحتياجات للاختصاصات المطلوبة) وأضاف ان (الحكومة تعمل على نقل صلاحيات 8 وزارات مهمة في بغداد الى مهمات المجلس) وعن الخدمات التي يترقبها المواطن اشار المطلبي الى (المجلس قدم الخطة الجديدة للحدود الادارية لمدينة بغداد وتم استكمال ما يحتاجه مجلس النواب لاقرار قانون مجلس المحافظة لكن هناك اسبابا سياسية تقف وراء عرقلة اقرار القانون) وفي السياق الحوار الاتي :ــ

{ هناك الكثير من الخدمات التي ترتبت على عاتق عمل المجلس لكن الازمة المالية حالت دون ذلك ما هي الخدمات التي لم ينجح المجلس في تقديمها؟ وما هي سياقات العمل داخل محافظة بغداد في ادارة المهام؟

ــ السلطة التنفيذية للمجلس تتضمن مكتب المحافظ لكن بغياب قانون العاصمة في العراق اصبح وبشكل عشوائي ادارة امور مدينة بغداد بعهدة امانة بغداد والحدود الادارية للعاصمة والاقضية والنواحي المحيطة في بغداد في عهدة المحافظة ومجلسها اي ان مركز مدينة بغداد وما يشهده من حاجة الى الخدمات هو خارج صلاحيات المجلس وينحسر العمل بالجانب التشريعي والرقابي للاقضية والنواحي المحيطة ببغداد هذا هو بحد ذاته يخلق اشكاليات في فهم العمل اذ ان المواطن البغدادي الناخب بإنتظار تقديم الخدمات من الجهة التي انتخبها لكن في الواقع ان الجهة المنتخبة ليست لديها الصلاحيات في ادارة خدمات المدينة وبالتالي تعد هذه مشكلة حقيقية واجهتنا منذ اليوم الاول من تولي المناصب اذ حاولنا وبشتى الوسائل تمرير قانون العاصمة بتقدم خطة الحدود الادارية الجديدة لمدينة بغداد اذ شهدت بعض التغييرات وتم استكمال ما يحتاجه مجلس النواب لاقرار قانون مجلس المحافظة لكن هناك اسبابا سياسية حالت دون اقراره حتى الان.

خدمات بغداد

ان المواطن الناخب يعتقد بان المحافظة هي المسؤول عن تقديم الخدمات لكن المجلس تشكيل هيئة خدمات بغداد وهي لجنة من مجلس المحافظة تعمل في امانة بغداد اي ان عملها داخل الامانة لحل المشكلة اذ تعد الهيئة الجهاز المنسق بين محافظة بغداد والامانة لتحقيق الخدمات وبالفعل نجحت في مهامها لكن ليست بالشكل الذي يسعى له المجلس.

مشكلة كبيرة

غياب الموازنة منذ عام 2014 تعد مشكلة كبيرة اذ ان المجلس لم يتسلم الموازنة الجديدة التي اقرت له مما سبب التوقف في المشاريع المهمة والاساسية للمواطن هي مشاريع توصيل المياه الصالحة للشرب وتصريف مياه الصرف الصحي والطاقة الكهربائية والامور الزراعية والتربوية والصحية للاقضية والنواحي وبناء مستوصفات صحية جميعها تتطلب مبالغ مالية كبيرة. في وقت انجزت الحكومة السابقة برئاسة صلاح عبد الرزاق 80 بالمئة من اكساء الطرق في الاقضية والنواحي فضلا عن الخدمات الزراعية التي وصلت الى نهايات المشاريع لكن بسبب غياب الموازنة لم نستطع اكمال المشاريع التي باشرت بها الحكومة السابقة فضلا عن صرف المحافظ المقال ترليون ونصف دينار عراقي اذ عاقت صرف تلك المبالغ تنفيذ مشاريع عدة نرغب بالوصول الى اتمامها وتسليمها بإستثناء مشروعين او ثلاثة وهذه احد الاسئلة التي وجهت الى التميمي اثناء استجوابه لكنه فشل في التبرير.

المحافظ الجديد يعمل على استرجاع المحافظة ضمن نظام عمل مؤسسة بقيادات مؤسساتية وباقسام منظمة بعمل متكامل داخل المحافظة لكن للاسف الشديد هدمت هذه المؤسسة وخلقت قيادات فردية في شؤون المحافظة بعيدا عن العمل المؤسساتي الصحيح وهذا كان خللا كبيرا نعمل الان على تصحيحه واعادته الى بناء هيكلة المؤسسة الخدمية في المحافظة وهذا هو انشغال المجلس الاكبر في الوقت الحالي.

وضع اقتصادي

{ في حال تحديد موازنة جديدة او تغيير الوضع الاقتصادي في البلاد الى افضل من الوقت الحالي بالتأكيد ان مجلس امانة الوزراء سيهتم بالمشاريع التي تقع على عاتقه او ما يطلق عليها الاهم ويبقى المجلس او الجهات الاخرى مقيدة غير قادرة على انجاح مشاريعها او اكمالها فما هي الطرق او الوسائل التي سيتخذا المجلس للمضي في إستئناف العمل في المشاريع؟

ــ الحكومة العراقية وعدت باعطاء المجلس 119 مليون دينار عراقي وطلبت ان نقدم من هذه الاموال حصة كبيرة الى امانة بغداد في وقت تم ايقاف العمل بخمسة مشاريع ستراتيجية مهمة منذ مدة طويلة منها اكمال مشاريع نصب انابيب مياه الصرف الصحي في قضاء الحسينية واعادة العمل بها نتيجة لمشاكل داخل القضاء والعمل على تبليط المنطقة التي تعد شبه منكوبة في الوقت الحالي فضلا عن ضم قضاء المعامل الذي تحول الى قضاء يحتاج الى خدمات كبيرة وقضاء المحمودية ايضا تم استكمال مشروع نصب انابيب الصرف الصحي وهو بحاجة الى اكساء الطرق فاذا لم يتم اكماله سيندثر ما انجز منه نظرا لان المشروع يتضرر في حال اهمال اكساء الطرق فضلا عن مشاريع ايصال المياه الصالحة للشرب وبناء مستشفى وغير ذلك من خدمات البنى التحتية التي نتمنى من وزارة الصحة ان تعمل على اكمال مستشفى المعامل الذي وصل الى الشكل النهائي وما تبقى يتعلق بالتجهيز ونظرا لان العصابات الموجودة والخارجة عن القانون في تلك المنطقة بدأت تسرق ما انجز منها ارتأينا ان نتصل بالقوات الامنية لحماية البناية ونطالب بشكل عام من وزارة الصحة ان تسهم في اكمال مستشفى المعامل وتجهيزاته.

في الوقت الذي يتحتم على المجلس ان يقدم مبلغ لامانة بغداد اصبح المبلغ المتبقي لا يكفي المشاريع القائمة التي وصلت الى نهايات انشائها ونسعى لاكمالها بنسبة 100 بالمئة وتسليمها الى الجهات المعنية كي لا تهمل وتندثر وتذهب الاموال هباء ويعد فسادا ماليا كبيرا يحسب على المجلس.

{ امانة بغداد لديها العديد من الواردات منها جباية المياه واجارات المؤسسات لذلك يجب ان تمول ذاتها بذاتها فهل تؤكد عدم الزام المجلس تزويدها بالمبالغ في وقت يتساءل الشارع العراقي عن طرق صرف الاموال التي تجنيها الامانة؟

بطالة مقنعة

ــ احدى المشاكل الكبيرة هي تضخم اعداد الملاكات داخل الامانة اذ ان اموال الواردات يتم توزيعها على موظفيها الذين يعدون اكثر من الحاجة وهذا ايضا نوع من انواع البطالة المقنعة فضلا عن غياب التخطيط الصحيح والرؤية وعدم كفاءة المدراء العامون في الامانة اذ يتم نقل المدير من منصبه الى ادارة مديريات اخرى وهذه احد اكبر الاسباب في فشل عمل الامانة اذ وصلنا الى مرحلة اليأس من نجاح عمل الامانة. ويمكن الاشارة الى ان الامين السابق نعيم عبعوب اجدر في منصب الامين حيث انشأ 25 خط طوارئ لامطار بغداد وكان لي اتصال مع عبعوب في بداية موسم الامطار للاستفسار عن الوضع الخدمي لبغداد واوضح ان الخطوط جديرة بالحفاظ على سلامة بغداد من الفيضان فإذا تم تنظيفها بشكل جيد فلا خطورة على العاصمة لكن اثناء قيام المجلس بالكشف عن الخطوط وجدنا انها في حالة اندثار ولم تشهد اي صيانة تنظيف فضلا عن انها متروكة في الوقت الحالي ومهملة ويشهد اختفاء كامل لخدمات الامانة وان قلة سقوط الامطار في هذا الموسم هي من انقذت الشارع من الفيضانات.

{ المواطن الذي انتخب شخصيات سياسية يأمل ان يلتمس مشاريع وخدمات تؤمن له العيش الكريم هل هناك مشاريع يمكن ان يلتمسها المواطن قريبا من المجلس؟

ــالمجلس ليست له الصلاحيات في البناء داخل بغداد على سبيل المثال لدي خطة بترميم دار الاوبرا لكن ليست من صلاحياتي نظرا لانها تقع على عاتق الوزارة المختصة وامانة بغداد وهذه تعد مشكلة في حد ذاتها في وقت ان لجنة الثقافة لديها الكثير من المشاريع تسعى الى تحقيقها ومنها شارع المتنبي ونرغب بان تكون هناك بناية للمركز الثقافي خاص بالعراقيين متنوع بالقاعات الثقافة والمحاضرات من النوع الراقي جدا كما نموذج اوربي على اعتبار البناية التي تصف اليوم بالهيكل الابيض ذات طابع وهيكلية بناء اوربي قديم ان يكون داخل البناية مشابها للاطار العمراني الخارجي لها وكانت هناك دراسة كاملة بتعزيز القاعات في داخل البناية بشكل راقٍ جدا ومن الممكن ان يكون مكانا للمسارح والموسيقى في وقت لدينا مواهب شابة ونحن على ثقة بان المشروع سيحقق نجاحا كبيرا لسنوات عدة نظرا لان النشاطات الشابة كبيرة وبحاجة الى جهات راعية. لكن للاسف الشديد افتقار المجلس الى صلاحيات التنفيذ برغم ان البناية ملكا له لكنه يفتقر الى صلاحيات التصرف في البناء وترميمه وهو بحاجة الى موافقات خاصة من جهات عليا لتخصيص مبالغ مالية بتنفيذ المشروع . نتمنى ان يمنح المجلس السلطة لاعادة ترميم المنطقة بالكامل لاحتوائها على معالم ثقافية عدة منها دار الوالي ومكتب نوري سعيد وغيرها من المعالم ويبقى الداعم الاساس هو التمويل المالي كبير.

{ الحواجز التي شهدتها بغداد خلال السنوات الماضية اصبحت محط انظار المجلس اذ باشر في رفعها وفتح طرق جديدة الى اي نسبة وصلت بغداد على ما كانت عليه سابقا في تحقيق الامن؟

رفع الحواجز

ــ الحقيقة ان اللجنة الامنية عملت بشكل مكثف مع قيادة عمليات بغداد بتحديد اسماء الشوارع ونجحنا بشكل كبير جدا في رفع الحواجز عن بعض الطرق لكن هناك بعض الوزارات التي ترفض التخلي عن حماياتها وتؤكد بان الاماكن العامة والوزارات هي اماكن مستهدفة من تنظيم داعش الارهابي وبرغم ذلك تم فتح جميع الشوارع الرئيسة بإستثناء منطقة الكرادة ويبقى هناك تخوف من التفجيرات في رفع الحواجز اذ انها اصبحت بشكل او باخر منبر اعلامي مهم وكأنها تحد لداعش الذي يعمل على ضرب المنطقة لذلك فان المجلس وقيادة عمليات بغداد لا يمتلكان حلا سحريا لرفع الحواجز برغم انها تأثرت تجاريا واقتصاديا فضلا عن اسعار العقارات وهذه جميعها اسباب تحتاج الى معالجات لكن الوضع الامني وسلامة حياة المواطنين اهم بكثر من الامور الاخرى.

{ الدراسات المستمرة للمجلس بالتعاون مع قيادات عمليات بغداد تصل بين مدة واخرى الى حل في رفع الحواجز شوارع معينة هل هناك شوارع اخر يمكن ان تعلن عن فتحها قريبا؟

ــ لا توجد شوارع كبيرة مغلقة في بغداد وما تبقى هي شوارع فرعية في منطقة الشعب وحي الجامعة و المنصور وحي العدل وهذه ايضا احدى حسابات المجلس اذ نعمل على رفعها لكن هناك دراسات امنية مكثفة لكل منطقة على حدة ودراسة نسبة الخروقات التي شهدتها في الاشهر السابقة بتحديد الخروقات التي من الممكن ان تشهدها المنطقة عن طريق الاستخبارات ومدى الجدوى من اغلاق وفتح المنطقة فضلا عن دراسة تامة لسلامة المواطن. اذ يتم تعزيز الامن في بعض المناطق التي يتم تحديد حجم الخطورة لها فان رفع الحواجز يحتاج الى وقت ودراسات معمقة لكل منطقة على حدة لاتخاذ القرار النهائي في رفع الحواجز او تعزيز الامن.

نهاية داعش

{ العمل المستمر في رفع الحواجز وتقليل تعزيز الامن من مناطق اكثر استقرارا يبشر بان البلاد في طريقها الى الخلاص من الارهاب متى نستطيع القول بانها قد سلمت من الارهاب؟

ــ نحن في الوقت الحالي بصدد اعلان نهاية داعش الارهابي عسكريا وتحوله من خطر عسكري الى خطر امني قد سلك طريقا لخرق دفاعاتنا في بغداد بضرب بعض الاهداف الامنية ردا على خسارته في المعركة ورغبته بإثبات وجوده بإستقطاب عناصر جديدة والطريقة الوحيدة للاستقطاب هي احداث التفجيرات والخروقات الامنية لاثبات وجودة. لكن الاستخبارت تعمل جاهدة على رصد التحركات الارهابية حيث رصدت خلال الاشهر الماضية مجموعة من العصابات التي انسحبت من المعارك وصلت الى حدود بغداد كأفراد حاولوا خلق حواضن في اطراف العاصمة يرتدون احزمة ناسفة متجهين بها الى بغداد والحمد لله تم قتلهم في منطقة وجودهم. وهناك اخبار تردنا عن وجود تحركات لعصابات داعش الارهابي في منطقتي التاجي والطارمية وبفضل التعاون بين المواطنين والعشائر تمكنا من افشال حركة داعش وهذا ايضا يمكن الاشارة له بان المواطنين انفسهم يقومون باخبار الاجهزة الامنية للعمل على افشل خطة داعش باحداث الخروقات الامنية في بغداد اذ اصبح داعش الارهابي في الوقت الحالي غير قادر على تهديد الامن في بغداد.

{ رواتب المدرسين والمعلمين احد المشاريع التي احيلت على عاتق المجلس هل يمكن الحديث عن سياقات العمل الجديدة في هذا المشروع؟

ــالمشكلة التي عانى منها المجلس هي ان المحافظ السابق برغم منحة صلاحيات لخلق دائرة في المحافظة تعمل على تنسيق عمل هذا المشروع الجديد فشل في ذلك ولم يستغل الوقت والفرصة في تهيئة الملاكات حيث وواجه المدرسين والمعلمين ازمة مالية كبيرة خلال الاشهر الماضية اذ ان المحافظة لم تستطع ان تتخلص من العبء الثقيل الذي ترك على عاتقها والمشكلة مازالت مستمرة فضلا عن اضافة روتب وزارة الصحة والوزارات الاخرى التي سيتم نقل صلاحياتها قريبا ليكون المحافظ مسؤول عن 8 وزارات مهمة في بغداد ونحن نعمل الان على تكثيف الجهد لتطوير الملاكات وتعزيز الخبرة في تسليم المهام الجديدة التي ستقع على عاتق المجلس.

{ هناك اعداد كبيرة من الخريجين بانتظار فرص العمل ما هي الخطة السنوية للعام الحالي في الدرجات الوظيفية؟

ــ نقل الصلاحيات الى المحافظة كان يتضمن نقل الدرجات الوظيفية لوزارة التربية الى سياقات عمل المجلس اذ يتم التوظيف بحسب الكثافة السكانية والحاجة الحقيقية للمديريات في عدد المدرسين والمعلمين ولدينا خارطة للمدارس التي لديها فيض ونقص في الملاكات لكن ما حدث هو المضي في التوظيف على يد الوزارة بدل اعطاء مجلس المحافظة الدرجات الوظيفية لتقسيمها على الوحدات الادارية حيث وزعت الدرجات بحسب خطتهم من دون استشارة المجلس وتوزيعها من دون تنسق اذ شهدت المناطق التي تعاني من فيض في الدرجات الوظيفية تعيينات جديدة على عكس المناطق الشعبية ذات التضخم السكاني .

درجات وظيفية

بعد ان يتسلم المجلس المهام الجديدة في الدرجات الوظيفية في وزارة التربية ستكون السياقات بارسال الاختصاص الى مجلس المحافظة وبدوره يخضعه الى المناطق الجغرافية وتوزيعها بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات وعلى هذا الاساس يتم التوظيف.

على الدولة ان تعمل على توسعة نشاط العمل الحر والقطاع الخاص والمشترك لاعانة الدولة في تعيين الخريجين والشباب وذلك عن طريق اقرار قانون التقاعد من اجل تعزيز الضمان الاجتماعي فضلا عن العمل بالقانون الدولي الذي يقر بانهاء خدمات الموظف في حال تحديد ثلاث تنبيهات عن سوء عمله داخل المؤسسة من اجل فتح المجال امام خريجين اكثر استحقاقا منه في شغل الدرجة الوظيفية كما هو معمول به دوليا.