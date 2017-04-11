علي بابا يسرق بيت البابا.. أول إعترافات حقيقية تنشر في مطبوعة عربية – 21

مترجمون عراقيون يعملون وسطاء لغلق ملفات إرهابيين في المعتقلات

كامل الحساني

بغداد

القصة تدور حول عراقي هارب من ملاحقات عسكرية واخلاقية وعائلية الى شمال العراق بعد أحداث الإنتفاضة التي أعقبت تحرير الكويت، لم يجد عملاً له في المكان الذي هرب إليه، إلا ليعمل بعمل خدمي لإحدى فصائل المعارضة العراقية، معتبرا نفسه منظما الى معارضة النظام العراقي بحجة المقاومة.

ويستمر باللغو عن بطولاته برفس وضرب وجر قيادات النظام السابق بالقوة الى التحقيق، وإحضارهم للمحكمة، بما فيها ماقام به في يوم من الأيام بضرب صدام وإبن عمه وسحبهم بالقوة للمحكمة، وربما شاهدت كيف أكرهت أخا لصدام (برزان التكريتي) ونقله بملابسة الداخلية حتى إدخله في قفص المحكمة وهو بهذا الحال المخزي أمام شاشات التلفزيون، وبدأ يلعن بهم واحدا تلو الآخر، وأنه تورط بهذه المحكمة وتعقيداتها، وتدخلات القيادات الرسمية بعمله ومحاولاتهم التأثير على قراراتها، وبدأ يسرد له كيف يوفر للقيادات المقابلات والترتيبات، ويستمتعون بمشاهدتهم، وكأنهم حديقة حيوانات، حتى أنه قد وعد علي بتوفير فرصة له لمشاهدة بعض القيادات الإخرى المتبقية بقفص الإعتقال، فقط عليه أن يختار الوقت الذي يريده؟

لم يساله علي عن حجم هذه المحكمة التي تضم آلاف من العناصر القضائية والإدارية والأمنية،وكم من المحاميين والدورات والتأهيلات التي خضعوا لها في سبيل محاكمة 54 متهماً، فبين علي للسيد عبود، بانه سيكون ممتناً إذا وفر له فرصة لقائهم؟

149- مترجمون يصبحون وسيلة للتوظيف وفقا للمحسوبيات والمنسوبيات

وأبدى ترحيبه وإستعداده، فقط طلب منه أن يعينه بإكمال معاملة بعض معارفه من المحاميات الشابات اللواتي يردن أن يتعيين في المحكمة وأبلغه بأن القاضي يقدره ويريد أن يقدم له معروفا، فقط عليه أن يسلم له ورقة بأسمائهن وسيقوم بمتابعة ملفاتهن معه؟

فابلغه بان نسخ طلبات تعيينهن في سكنه، وسيكون ممتنا لو يذهب معه الى الغرفة ليستلمها بنفسه ؟وبنفس الوقت يؤدي طقوس الصلاة، وبالفعل يتحركان الى سكن عبود… وهم في طريقهم يلاحظا مريم المصرية التي خرجت لتدخن في العراء، ليبلغها عبود بأن سلام قد جهز لها قنينة الخمر إذا تريد أن تسهر؟، فتتفتح أساريها بالبهجة، وتعلن بالإنكليزي، التأكيد، ثم تردف بالكلام: وإعزم هذا الحبوب معك، وهي تؤشر على علي فيتفرقوا كلا متوجه الى سكنه، وبعد أن يكمل علي صلاته، يتوجة الى قاعة الإتصالات، ليؤدي طقوس الإتصال اليومي مع زوجته المشغولة بإكمال معاملة تأشيرة دخول والدتها الى أمريكيا.

150- مترجمون بحفلات جنسية ماجنة أحدهم يبكي على صدام وآخر يلعنه

ثم يهاتف محاميته الجذابة حتى يقطع مكالمته الهاتفية الطويلة هاتف عبود الذي قد يعلن بداية الحفلة في الغرفة الخاصة بالمترجم سلام … حيث يتوق ليرى ماهو نوع التسليات المسموح بها وكيف يجري ترتيبها، خاصة مع خطته لإحضار محاميته الممشوقة الى هنا في هذا المنتجع المخفي وراء الجدران الترابية.

يعثر على سكن سلام فيجده غرفة بسريرين،كاملة التأثيث بما فيها بعض الأثاث التي تهيأها الوكالات الأمريكية الخادمة إليه والى أمثاله (المستشارين).. الست مريم قد أخذت مكاناً ظاهرا بين عبود وسلام، الذي لا ينقطع بنكات وتعليقات لا يفهما عبود ولا تضحك جليستهم التي إبتلعت كوب الجن مثل ما تشرب الماء، وينتظر كاسها الفارغ من يعيد تعبئته… ثم يتناوبون الملامة والشتائم والسخرية فيما بينهم، كيف وجدت مريم تستلطف صدام وهي تتحدث إليه !!،وكيف كانت تبكي على سحر هذا الرجل العظيم!، ويزعج هذا الكلام عبود الذي ينعتها بالعاهرة التي لا تصلح إلا للمضاجعة، فترد عليه أهلا وسهلا إذا كنت مستعداً إنت والسادة الزملاء؟

وماهي إلا دقائق وتشتعل الموسيقى الراقصة وتتصاعد كؤوس الست حتى ثملت ، فيدس المناضل عبود يده في مؤخرتها، بينما يحاول سلام أن يدس يدية في مقدمتها، وبعد تردد وخجل علي الذي لم يصادفه هذا المشهد من قبل، يقبل أن يدس يديه في صدرها المتدلي، وبعد هذا الإشتباك الجنسي يقرر عبود أن يضاجعها، فيطلب منهم الترويح خارجا حتى ينتهي.. ويهاتفهم للعودة. وبالفعل يترك سلام وعلي الغرفة التي عبقت رائحتها بالخمور وأدخنة السكائر والدعارة، وما هي إلا 20 دقيقة فيطلب منهم عبود العودة، ليجد الأثنين في غاية الإنشراح، بينما بقيت مريم تغطي نفسها بالشرشف، وتطلب مزيداً من الجنس، إستحى الإثنين من سؤال عبود، ولهذا طلب منها عبود الرقص على أنغام راقصة ليلبي طلبها مرة ثانية، وفي نشوتها تشد مريم الشرشف على وسطها لتقفز عارية ترقص على إيقاع الإغنية ولا يغطي كامل جسدها الأبيض إلا ربطة الرقص الوسطية الزرقاء التي تمييل الى السواد تغطي فتحات عوراتها الأمامية والخلفية بعد أن كورتها فتنطلق السن المحتفلين بالسخرية، بينما لم يعد يسمح رقصتها على مائدة الطاعم وهي تحيط وسطها بغطاء المائدة (الشرشف) من إخفاء عوراتها عن عيون جمهورها وهم يرفعون رؤوسهم من أجل لحظة مشاهدة تناسلية، حتى أشعلت هياج زملائها، الذين تناوبوا عليها كالقطعان المتوحشة.

152- مترجمون وخبراء يستخدمون الإمتيازات البريدية والكمركية المخصصة لجنودهم وموظفيهم لنقل العدد المطاطية والحبوب

وبزحمة النشوة والمزاح والجدل الداعري يكتشف علي كيف خبراء ومترجمون مثل عبود ومريم يداروا هؤلاء إفلاسهم المهني بقصص عن ممارسات بغائية مخجلة، ليسهلوا إتصالاتهم بالمسؤوليين العراقيين من الجنسين، حتى يضمنوا رضا رؤسائهم الأمريكان، حيث يتقاذف الإثنين أمامه قصص شراء المترجمة مريم العدد المطاطية للسيدات والمترجمات العراقيات المحليات للمجاملة وتصريف الشؤون معهن،حيث لا تحلو خلوتها معهن إلا وحديث أحجام وأنواع وأسعار هذه المطاطيات، ومريم ترد عليه كيف تحول هو الآخر (بوسطجي) لحبوب رفع الهمم عند قضاته ومسؤوليه الحكوميين (الإيجات) الذين لا يفتحوله أبواب مكاتبهم إلا وشريط الحبوب بجيبه!

الحقيقة: منح الإدارة الأمريكية عناصرها العسكرية والمدنية ميزة إستخدام البريد العسكري بالأسعار الرمزية وبدون ضرائب أو رسوم كمركية، وفر لبعض المترجمين والخبراء الوسيلة لنقل الكثير من الحاجات الشخصية لعوائلهم وأقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم خلاف التعليمات، ومنها هؤلاء الخبراء أو المترجمون الذين يريدوا أن يكسبوا رضا نضرائهم العراقيين بتسهيلات إنحطاطية.

152- مترجمون يدارون بعضهم البعض فقط عندما يتعلق الأمر بالتأمر للتنصل من الواجبات

إنتهت حفلتهم، وقبل أن يتفرق عبود وعلي عن بعضهم البعض،سأل علي زميل اللهو، كيف ستباشر هذه المرأة عملها يوم غد وهي بهذا السكر بينما لم يبق على الصباح إلا سويعات؟، ليجيب عبود،الموضوع بسيط،، أنا أتكفل به، سأقوم بالترجمة بدلا عنها وستبقى هي لتنام (إم ال..)، ولكنها قالت إنها محققة وليست مترجمة؟ من مريم؟، هذه مترجمة ولا تعرف حتى اللغة ولو لم تخدمني في وحشتي (كما شاهدت) لكانت الآن شوارعية في إحدى شوارع أمريكا، فأنا صاحب معروف بقائها!

فيؤكد عليه عبود ضرورة متابعة طلبات ملفات تعيين الفتيات التي سلمت لكم لتقديمها الى القاضي، وسيكون له حصة منهن، هكذا ينتهي حوارهم الليلي ليعودوا الى غرفهم.

153- مترجمون شوارعيون يتحكمون بسلطة قضائية

وعلى مائدة فطور الصباح يجد علي بأن المترجم عبود حاضر مع متعاقد أمريكي من أصل لبناني ومعه شابة لم تتجاوز الثلاثين، ليتعرف عليه علي، اللبناني ممثل الوكالات الأمريكية المسؤولة عن حكم القانون وإعادة بناء القضاء مع قسم وزارة العدل فيسأله هذا اللبناني باللغة الإنكليزية، عن زميله وأخوه الذي كان مساهما معه في تأسيس المحكمة الجنائية وأنه يتابع أخباره وسيزوره بالقريب لبعض الأعمال .

جبريل أو (جان) أمريكي من أصل لبناني منتفخ البطن قصير القامة،أصلع فاقد الشعر، القدر وحده نقله من شوارعي بالكاد يتدبر عيشته في العمل (بالمطاعم أو في احسن الأحوال سائق تكسي في نيويورك) الى مسؤول ومؤثر في صناعة القضاء العراقي الجديد وعموم العدالة في العراق.

يصول ويجول، يأمر رئيس القضاء، ويقنع خبراء الوكالات الأمريكية من القضاة والمدعين العامين والمحامين والمستشارين بكل ما يريده رئيس القضاء ، كل التعيينات والمراجعات والتجهيزات والدعم والمتابعة وتوزيع المترجمين الأمريكان والمحليين يجب أن تحظى ببركته، حتى تحول الى المسؤول الأول… بحيث حتى المتعاقدين العراقيين يخضعون له ويجاملوه بكل ما يريد من رغبات إعتبارية أو مادية، فقط ليرضى عنهم الرئيس (جان) ،أكثر من ذلك يهمس عبود في إذن علي بأن الشابة العراقية التي تجالسهم مائدة الفطور يسخرها السيد جان لإرضاء بعض خبراء (النزاهة) المعينين من قبل الأمريكان!

ينهون فطورهم،ويامل منه أن يرافقه الى مكتبه داخل القصر – القسم العدلي، ليحرر له ورقة عن موضوع معين يجب أن يسلمه الى رئيس قضاة التحقيق… فيستجيب لهم علي الذي يقوداه الى المكاتب الفارهة،عبود يتوجه الى اليسار،وجان يتوجه به الى اليمين،فيجلس على المكتب الوحيد الخالي بينما كل الخبراء يشغلون مكاتبهم ويبحرون في حواسيبهم، إلا جان فقد كان الحاسوب الذي ما زال على مكتبه مبعد في زاوية المكتب،تتخيل بأن لا أحد إستعمله منذ سنين، حيث يجلس جان وكأنه يشرف على مقهى شعبي، مائدة كتابة خلت حتى من قلم وورقة … ينادي على أحد المترجمين ثم يخرج من جيبه ورقة يقتطع منها قصاصة ليكتب عليها بالعربي وبخط يذكرك بطلاب مدارس الصفوف مدارس محو الأمية الإولى، هلو…. أريد أن تنظر بقضية المحامية خديجة .. وشكرا.

ويلتقط علي الورقة مع إستعداد بتوصيلها للإستاذ اللامي ويذهب الى مكتب الإرتباط الذي يرافقوه الى المحكمة.

وهنا يذهب بالمباشر الى الإستاذ الذي يجده هذه المرة متلبس بحضور زوجته وشقيقه، ورئيس المحققين وقاضي تحقيق يزوره قبل تشكيل المحكمة، فيرحبوا به ويعرفه على زوجته! وأخية الذي لم يبق على تخرجه إلا أشهراً وبالكاد يعرف يكتب إسمه الثلاثي.. وهذا بالطبع شيخ المحققين، وهذا الرجل الفاضل قاضي من ضمن قضاة التحقيق وأخر ممثل الإدعاء العام… الجميع يتجمعون على كيلوات من الكباب ومشتقاته البصلية مطروحة على طاولة القضاء تعبق بها رائحة عموم مكتب المحكمة وربما خارجها!

154- مترجمون يصبحون مراسلين للفساد والإفساد بين المسؤلين العراقيين

فيعرض عليه أن يشاركهم الفطور، وكونه لم يمضِ على فطوره الثقيل إلا ساعتين يشاركهم ببضع كبابات، ومع طنين أقداح الشاي يساله رئيس القضاة إذا كان مستعدا للذهاب مع أخيه وبعض الحمايات لمرافقتهم الى بيته وأعادته خلال العطلة الإسبوعية فيجيبه بكل تأكيد مع الشكر الجزيل…. ثم يغادرهم القاضي الزائر فيستعجل علي بتسليمه ورقتين الإولى تخص محاميته الجذابة، والإخرى تعود الى الإستاذ (جان)، فيتفاجأ القاضي من الإولى، ليبلغه بان هذا الشخص قاعدي بإمتياز وقضيته مرتبطة ببعض العناصر الخارجية والخليجية، حتى عرضوا (خمسين دفتراً) لإخراجه من المعتقل… اما الثانية، التي تعود الى خديجة، وقبل أن يكمل تنطق زوجته بلغة شوارعية تتحدث عن هذه الطماعة تعمل مترجمة مع الإمريكان وتتوسط للمجرمين الذين يستهدفون الأمريكان يا بنت ال…!!!

فيرد رئيس القضاة، لا، المحامية خديجة، تريد أن إساعدها بأحد الموقوفين الذي دفع لها أتعاباً دفترية كثيرة، ولا تهتم سنعمل خيرا بقضية الأخ جان، ولكن أنا أيضا أريد من السيد جان معروفاً!

يسأله علي، فقط بلغني ماذا تريد، فيجيب علي الرجل يعزكم كثيرا وأعتقد لن يقصر في تسهيل طلبكم… يرد القاضي، الحقيقة، عندي قاض صعب مع الأمريكان وقضايا الأمريكان، يطلق سراح الإرهابيين بحجة المقاومة ضاربا عرض الحائط القانون والإصول، كما أنه يريد أن يستهدف العناصر الأمريكية جزائيا رغم إنهم محصنين بموجب قرارات أممية وإتفاقيات دولية بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية ويحرجنا بإسلوبه المتعنت…. وأريد أن أبعده من هذه المحكمة الحساسة،وأخشى من عدم تفهم رئيس مجلس القضاء ليعتبر أن الموضوع هو عداوة بيني وبين القاضي، قد يتطور الى مشكلة لي؟