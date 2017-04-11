الفنان الجزائري نور الدين تابرحة: لوحاتي تبحث عن إشكاليات الهوية

نهضة طه الكرطاني

في الوهلة الأولى عندما تطالع أعمال الفنان التشكيلي الجزائري نور الدين تابرحة يصيبك الشرود لأنك تجد نفسك تقف أمام طلاسم تحتاج شيفراتها إلى رحلة استقصاء وتقص ومعرفة بأبعاد المكان الذي يمثله الفنان والفكر الذي يتمخض عنه.. وتتكشف تلك الدهشة عن عوالم من الإبداع والسحر استلها الفنان من البيئة الأمازيغية التي انحدرت منها سلالاته الأولى فشكلت مذخراً لكنوزه الإبداعية مع كثير من مجايليه، فتحت أمامه آفاق التعبير عن البيئة الأفريقية بفنونها المتنوعة..

في الحقيقة قد تكون ثيماته الفنية طلاسم وشيفرات تنفتح على آفاق رحبة للحياة تساوق الفنان وإياها عبر رموز أضفى عليها من روحه… وحرص عبر كل معارضه الفنية على التنويع في الأساليب الفنية والخامات المستخدمة في أعماله وحتى في اختياره لطريـــــــــقة عرض تلك الأعمال…

اللوحة التي يختار نور الدين ألوانها بشكل متداخل يمنحها لون التراب والمعدن وتقترب كثيراً من ماهية المعدن والخزف لتشكيل بعض أعماله النحتية التي لا يغيب عنها التراث الأمازيغي والجزائري.. وكأنه في تنويعات استخداماته للمادة يحاول أن يحاكي السؤال الدائر في ذاته عن كل هذا الوجود وإشكاليات الواقع.

إنه يبحث في أعماق النفس الإنسانية ويغور فيها مبتعداً في رحلة البحث عن الذات الهائمة والتواقة للاكتشاف والتجدد والتعبير عن كل أشكال الحالات الإنسانية..

وكأن ألوانه وتنويعات لوحاته برموزها عوالم تنطق بحكايا لا تنتهي من التاريخ… يسجل عبره كل موروث البلد وقبائله حتى يخيل للرائي أنه يحاول أن يبعد عنها شبح النسيان والاندثار في غربة الزمان وضياع المكان…

بشكل يجبرك على الصمت والإنصات لما تبوح به… ببساطة إنه يحاكم التـــــــــــاريخ ويؤسطر التراث والأمكنة.

يقول عن نفسه.. أنا من مواليد 1967 بتاجموت جنوب الاوراس, تشكيلي جزائري, أستاذ للتربية التشكيلية بدأت العرض سنة 1987 بالعديد من القاعات الفنية.

لي مشاركات وطنية في العديد من المدن الجزائرية ودولية في تونس والمغرب وإيران وفرنسا, مهتم بقضايا الهوية التشكيلية لأني أدافع عن قضايا الشعوب الاولى وأتكلم الامازيغية. أما أسلوبي الفني فهو الحداثة في توصيل التعابير الفنية. أحلم دوماً بشعب مثقف وأمة تدافع عن نفسها بالفن والعلم.

وعن بداياته يقول..

– كأي طفل يعشق الجمال في وسط جبلي قاسٍ عانت فيه المنطقة من الاستعمار والقهر والتهميش وبرغم ذلك بقي الفن في جيناتنا ينتظر لحظة الميلاد وكنت طفلا لا أتجاوز الخامسة أرافق أمي وبعض قريباتي لجلب الطين لصناعة الفخار وبعدها أحضر جميع مراحل انجاز كما أذكر أمي وهي تصنع بنفسها كل شيء يتعلق بالعائلة في أعراسنا، وتظهر الفضة وتصميماتها البدائية أحيانا فكان كل هذا يحفرني ليظهر ذات يوم ويولد بشـــــــــــكلٍ آخر.

ومع إني لم أكن متميزاً في الدراسة وكنت أرفض المناهج وأهتم بأنشطتي الثانوية من شعر وتاريخ ورسم حتى وجدتني أقتني أدوات ومواد تجعلني أرسم كل يوم فأدمن الفن وبدأت أقدم أعمالي سنة 1987 وشاركت في معارض جماعية وأخرى فردية وقدمت مداخلات عن تصوري لواقع الابداع والاشكالات العالقة وعن الهوية والتشكيل في مناسبات عدة.

عرضت أعمالي بأهم القاعات الفنية في الجزائر وفي عدد من البلدان العربية والعالمية وأتمنى أن أعرضها في كل بقاع الأرض مؤمنا بأن الفن لغة جمال وتواصل إنساني ومرادفا للخير والجمال…

وأنا أشتغل كثيراً على إشكالية الهوية المبتورة والبحث عن الحلقات المفقودة فالتراث الفني من شأنه إثراء التجارب الفنية الجادة هذا إذا كان المنظور هو الابداع وليس عملية إعادة الهضم فالتراث ازنساني ملكية إنسانية والكل مطالب بإظهار الجانب المنير فيه فالحضارات تتعاقب وتأخذ من بعضها ويبقى الفن قاسمًا مشتركًا للإنسانية.