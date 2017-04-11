على ذمة قلم

وزارة للحب – علي الشاعر

النظام السياسي الذي جاء بعد الاحتلال الامريكي للعراق فرض الكثير من المفاهيم السياسية وفي مقدمة تلك المفاهيم قيادة الدولة وتشكيل الحكومات وأختيار الوزراء ومايشغلونه من وزرات حيث نجد ان العراق هو الاستثناء الوحيد من بين دول العالم الذي يتم اختيار وزرائه وتشكيل وزراته ليس على اساس الحاجة وانما يتم من خلال ارضاء تلك الكتل او الاحزاب التي اشتركت في الانتخابات وفازت (ومهما كان اسلوب وطريقة الفوز ) لتكون تلك الوزارات (دكاكين صغيرة ) تسد حاجة الوزير ومن يقف خلفه وبما يحتاجه من تمويل ودعاية وماشابه ذلك لاسيما وان الحكومة اعتمدت اسلوبًا لم يسبقها به احد من خلال توزيع الموازنة بين الوزرات بطريقة (الحصص) وحجم الوزير والكتلة التي رشحته وليس على اساس ماتحتاجه الوزارات من تلك الاموال مما ولد سابقة خطيره في برمجة الفساد بشكل رسمي وعلني .

حيث نسمع بوزارة تحمل اسم (حقوق الانسان) ونحن عن قرب نرى الانسان العراق فريسة للهم والالم والجوع مفتقدا للامن وابسط حقوقه في العيش ،وهناك وزراة تحمل اسم (الكهرباء) تلك الوزارة التي اصبحت وزرا على الدولة بسبب فساد الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والتي لم تقدم شيئا يذكر باستثناء المنافع الشخصية والعقود التي يتمتع بها من يتولى امر تلك الوزارة بعيدا عن الرقابة . وهناك وزارة تحمل اســــم (الخارجية) تلك الوزارة التي فشلت في التعبير عن الهم الجمعي لابناء العراق وايصال صوتهم للعالم ، وهناك وزارتا(الداخلية) و (الدفاع ) والقاسم المشترك بينهم الفشل والفساد رغم امتلاك هاتين الوزارتين للرجال الابطال الشرفاء الذي يعرفون قيمة الوطن ومعنى الدفاع عنه .

وهناك مكاتب (المفتشين العمومين) في الوزرات، تلك المكاتب التي اصبحت مرتعا للفساد المالي والاداري وحتى الاخلاقي والتي اصبح همها الوحيد تشكيل اللجان فقط لغرض الابتزاز والتستر على الفساد والمفسدين ، وهناك (ديوان الرقابة المالية) الذي ترك الرقابة وتناسى ان المال سائب من دون رقيب .

نحن عندما نذكر هذه الوزارات فهذا لايعني ان الوازرات الاخرى التي لم نذكرها هي احسن حالا من الوزرات التي ذكرت سواء أكانت سيادية ام خدمية .

لهذا نجد ان من المفيد للشعب وفي المقدمة (الحراك الشعبي) المطالبة باستحداث وزارة بإسم ( وزارة الحب ) لأن ابناء الرافدين بحاجة للحب والدليل هو لوكان الحب موجودا لما تاجر البعض بهموم اهله وابناء جلدته لمصالحه الحزبية والشخصية .ولو كان الحب موجودا لما تاجر البعض بقوت المساكين وسرقة مفردات (البطاقة التموينية) التي لم يبق منها سوى الاسم . لوكان الحب موجودا لما تنعم البعض بالتيار الكهربائي وحرم البعض الاخر . لوكان الحب موجودا لما تناحر الساسة وتراشقوا بأبشع الكلمات .لوكان الحب موجودا لما تستر البرلمان والحكومة على ملفات الفساد .

لو كان الحب موجودا لما خطف الجار ابن جاره وساوم بالاوراق (الخضر) .ولوكان الحب موجودا لما اصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين امريكا واعدائها .

اذن نحن في العراق بحاجة الى قلوب صادقة وارواح تسمو فوق كل المسميات تؤمن بالسلام والمحبة والتسامح والتصالح مع النفس اولا ومن ثم مع الآخر والاعتراف به بعيدا عن الاحقاد .

نحن بحاجة الى حب يغسل القلوب من الضغائن والغل ،حب يحمل في معانيه نقاء دجلة وطهر الفرات وسمو النخيل وجمال ليالي ابو نؤاس ومساءات الازقة في المحلات الشعبية .لهذا نقول ليس هناك اجمل من الحب ليكون اميرا ووزيرا وتكون له وزارة تحمل اسمه ولو كان مكان هذه الوزارة في القلب ليس إلا.