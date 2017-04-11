ديمقراطية لا أكثرية – صلاح مهدي الحسن

منذ مدة تولى السيد عمار الحكيم مسؤولية التحالف الوطني واستمر بعقد لقاءات لمختلف التيارات والاتجاهات السياسية في مقر المجلس الاسلامي الاعلى العراق ويتكلم ويتحدث عن مختلف الامور وخاصة” ان هذه المرحلة … مرحلة بعد اصدار قانون الاحزاب وبدأ العمل بتطبيق احكامه . وقامت الاحزاب والمنظمات بتقديم طلبات تسجيل تلك الكيانات لغرض المشاركة في الاننخابات البرلمانية المقبلة والتي سوف تعقد عام 2018 … ان المتتبع لمحاضرات السيد عمار الحكيم ولقاءاته نجدها محدودة في اللقاءات .

اننا نرى كابناء هذا البلد في ظروف المصالحة وظروف التغيير التي مضى على ذهاب النظام السابق خمسة عشر عاما” وهي مدة طويلة وليست قصيرة . ولن نجد ما يشير الى واقع الحال من اجل ان يشعر المواطن ان هناك تغيير في واقع الحال سواء على الجانب السياسي او الجانب الخدمي ان الديمقراطية تتطلب التنسيق لتمثيل الاختلافات لدى الشعب على ثلاثة مستويات ضمن المجتمع المدني وبين المجتمع المدني والدولة وبين المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومات … .

ان الديمقراطية ليست هي الحكم بأسم الشعب فحسب ولا هي حكم الاغلبية ببساطة لذا فأن مجموعة الحقوق المضمونة دستوريا” لحماية الجزء من طغيان الكل مركزيا” بالنسبة للديمقراطية .

والفكرة الاساسية لهذه المبأدى هي ان الاغلبية لا تحكم الا لكونها اغلبية وليس لكونها تحتكر الحقيقة .

وبالنسبة للديمقراطية تعني الحرية على الدوام الحق في التفكير والعمل والتعبير عن النفس ـ كفرد او مجموعة ـ على نحو مختلف .

والقيد الوحيد المقبول على الحرية هو ان ممارستها ينبغي ان لا تجلب الاذى للاخرين .

اما الجزء المصان فقد يكون مجموعة أثنية بكاملها او دين اقلية او طائفة او قد يكون مجموعة افراد يرغبون في التعبير عن رأي سياسي معين او تشكيل تنظيم بموجبه . وكحد ادنى يمكن ان يكون هذا الجزء أنسانا” بمفرده , وتكفل الديمقراطية حق الجميع .

ان محاضرات السيد الحكيم يتطرق فيها في اكثر من مرة ان التحالف الوطني هو الاكثرية … ان الاكثرية في العدد بل تثقل المسؤولية على الاتحاد لانه يتحمل المسؤولية كا كثرية ويتحمل المسؤولية عن الاقلية لانه لا يمكن ان يهدر حقوق الفرد لان الفهم الديمقراطي للحياة السياسية هي ان يتكلم الشعب اولا” ويسمع المسؤول ويناقش ومن ثم يتخذ القرار .

ان السيد الحكيم قد تطرق الى سياسة الاتحاد لتمثل الاكثرية والاقلية من أجل جمع الشمل .